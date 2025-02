ΗΠΑ: Ο Τραμπ αντικατέστησε τον Αρχηγό του γενικού επιτελείου

Pool photo via AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αντικαθιστά τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας («Chairman of the Joint Chiefs of Staff»), τον επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τον πτέραρχο Τσαρλς Μπράουν, πρώην πιλότο μαχητικού που ονομάστηκε υποψήφιος από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της πρώτης θητείας του κι έγινε επί των ημερών του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν ο πρώτος Αφροαμερικανός που ανέλαβε τη θέση-κλειδί στο Πεντάγωνο, αντικαθιστά επίσης πρώην χειριστής F-16, ο πτέραρχος Νταν Κέιν, «ειδικός στην εθνική ασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

