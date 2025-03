Lady Gaga: «Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι να μείνω μόνη»

Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος και καμία δουλειά δεν σε απομονώνει πιο πολύ από το να είσαι ποπ σταρ. Απλά ρωτήστε τη Lady Gaga. Η άνοδός της στη φήμη το 2009-10 ήταν πρωτοφανής. Μία από τις πρώτες ποπ σταρ που εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη του διαδικτύου, φαινόταν να δέχεται μόνιμη «επίθεση» από παπαράτσι και blogs, γράφει το BBC.

Η όρεξή των Μέσων ήταν αδηφάγα. Διέγραψε τόσο ιλιγγιώδη πορεία μέσα σε τρία χρόνια που ένας κριτικός έγραψε ότι «έτρεχε με ταχύτητα όλη την καριέρα της Mαντόνα». Και καθώς η φήμη της μεγάλωνε, οι τίτλοι των εφημερίδων γίνονταν όλο και πιο ασύλληπτοι. Οργάνωσε ένα σατανικό τελετουργικό σε ξενοδοχείο του Λονδίνου... Σχεδίαζε να ξεκολλήσει το δικό της πόδι «για τη μόδα».

Όταν παρακολούθησε τα βραβεία MTV το 2010 με ένα φόρεμα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από...κρέας, κανείς δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται το αστείο: η Gaga παρουσίαζε τον εαυτό της ως τροφή για τις ταμπλόιντ, έτοιμη να καταναλωθεί.

Στη σκηνή, ήταν αντικείμενο λατρείας για τους θαυμαστές της. Αλλά όποιος δεν είναι μεγαλομανής ξέρει ότι αυτού του είδους η λατρεία είναι μια μακρινή ψευδαίσθηση. «Είμαι μόνη, Μπράντον. Κάθε βράδυ», είπε η Γκάγκα στον στυλίστα της στο ντοκιμαντέρ του 2017, Five Foot Two. «Από τον καθένα που με αγγίζει όλη μέρα και μου μιλάει όλη μέρα περνάω στην απόλυτη σιωπή».

Ο έρωτας και ο αρραβώνας με τον Μάικλ Πολάνσκι

Στα 38 της σήμερα και αρραβωνιασμένη με τον επιχειρηματία τεχνολογίας Mάικλ Πολάνσκι η ποπ σταρ παραδέχεται ότι εκείνα τα χρόνια της μοναξιάς την τρόμαζαν. «Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν να το κάνω μόνη μου - να περάσω τη ζωή μόνη μου», λέει στο BBC. «Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο δώρο ήταν η γνωριμία με τον σύντροφό μου, τον Μάικλ, και να αντιμετωπίσω το χάος μαζί του»

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2020 και αποκάλυψε τον αρραβώνα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο - όπου η Gaga φόρεσε για πρώτη φορά δημόσια ένα δαχτυλίδι αρραβώνων εκατομμυρίων δολαρίων. Στο άλλο χέρι η Gaga έχει ένα μικρότερο, πιο διακριτικό δαχτυλίδι, με μερικές...λεπίδες γρασιδιού σε ρητίνη. Αποδεικνύεται ότι αυτό είναι το πραγματικά ξεχωριστό.

«Ο Μάικλ πραγματικά μου έκανε πρόταση γάμου με... χορτάρι», αποκαλύπτει. «Πριν από πολύ καιρό, ήμασταν στην πίσω αυλή, και με ρώτησε, "Αν σου έκανα ποτέ πρόταση γάμου, πώς θα έπρεπε να κάνω;" «Και είπα απλώς: «Απλώς πάρε λίγο γρασίδι από την πίσω αυλή και τύλιξέ το γύρω από το δάχτυλό μου και αυτό θα με κάνει τόσο χαρούμενη».

Ήταν μια βαθιά ρομαντική χειρονομία που είχε δόσεις θλίψης. Η πίσω αυλή της Gaga στο Μαλιμπού είχε στο παρελθόν φιλοξενήσει τον γάμο της στενής της φίλης, Sonja Durham, λίγο πριν πεθάνει από καρκίνο το 2017. «Υπήρχε τόση απώλεια, αλλά αυτό το χαρούμενο πράγμα συνέβαινε για μένα», λέει για την πρόταση του Πολάνσκι.

«Να αρραβωνιαστείς στα 38... Σκεφτόμουν τι έπρεπε να περάσω για να φτάσω σε αυτή τη στιγμή». Αυτά τα συναισθήματα εν τέλει κατέληξαν σε ένα τραγούδι στο νέο της άλμπουμ με τίτλο Mayhem. Ονομάζεται «Blade of Grass» και μιλάει για ένα «φιλί εραστών σε έναν κήπο φτιαγμένο από αγκάθια» και την υπόσχεση της αγάπης σε μια εποχή σκότους.

Η επιστροφή της «lady» της ποπ

Το Mayhem σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της Gaga στην ποπ, μετά από μια περίοδο που την απασχολούσε η κινηματογραφική της καριέρα και τα spin-off άλμπουμ που ασχολούνταν με την τζαζ και το κλασικό αμερικανικό τραγούδι.

Μιλώντας στη Vogue πέρυσι, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ήταν ο αρραβωνιαστικός της που την ώθησε προς αυτή την κατεύθυνση. «Έλεγε "Μωρό μου. Σ' αγαπώ. Αλλά πρέπει να κάνεις ποπ μουσική» είπε. «Στην περιοδεία της Chromatica, είδα μια φωτιά μέσα της», πρόσθεσε ο Πολάνσκι. «Ήθελα να τη βοηθήσω να το κρατήσει ζωντανό αυτό και απλώς να αρχίσει να φτιάχνει μουσική που την έκανε χαρούμενη».

Το νέο της άλμπουμ επιστρέφει στον ήχο των πρώιμων επιτυχιών της Gaga όπως το Poker Face, το Just Dance και το Born This Way. Στο εξώφυλλο του άλμπουμ, το πρόσωπό της αντικατοπτρίζεται σε έναν σπασμένο καθρέφτη. Στα βίντεο, έρχεται σε αντιπαράθεση με παλαιότερες εκδοχές του εαυτού της.

Υπάρχει μια συντριπτική αίσθηση ότι η καλλιτέχνης Στέφανι Τζερμανότα αναμετριέται με τη σκηνική περσόνα που δημιούργησε. Όλα έρχονται στο επίκεντρο σε ένα κομμάτι που ονομάζεται Perfect Celebrity όπου τραγουδά, «Έγινα διαβόητο ον» – ένας στίχος που, όπως το φόρεμα από κρέας πριν από αυτό...αφαιρεί την ανθρωπιά της. «Αυτό είναι ίσως το πιο θυμωμένο τραγούδι για τη φήμη που έχω γράψει ποτέ», λέει.

«Είχα δημιουργήσει αυτή τη δημόσια περσόνα που πραγματικά γινόμουν με κάθε τρόπο - και το να κρατάω τη δυαδικότητα αυτής, το να γνωρίζω πού ξεκινάω και πού τελειώνει η Lady Gaga, ήταν πραγματικά μια πρόκληση. «Κάπως με πήρε από κάτω όλο αυτό».

Πώς συμφιλίωσε λοιπον τη δημόσια και την ιδιωτική πλευρά της ζωής της; «Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά συνειδητοποίησα είναι ότι είναι πιο υγιές να μην υπάρχει διαχωριστική γραμμή και να ενσωματώνονται αυτά τα δύο πράγματα σε έναν ολόκληρο άνθρωπο», παραδέχεται.

Σε προηγούμενες συνεντεύξεις της, η μουσικός έχει μιλήσει για το πώς απομακρύνθηκε από τη Lady Gaga. Για ένα διάστημα, πίστευε ότι ο χαρακτήρας ήταν υπεύθυνος για όλη της την επιτυχία και η ίδια δεν είχε συνεισφέρει τίποτα.

Το Mayhem σηματοδοτεί τη στιγμή που ανακτά την κυριότητα της μουσικής της, όχι μόνο από τη «Lady Gaga» αλλά και από άλλους παραγωγούς και συγγραφείς στην τροχιά της. «Όταν ήμουν νεότερη, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να πάρουν τα εύσημα για τον ήχο μου ή την εικόνα μου [αλλά] όλες οι αναφορές μου, όλη η φαντασία μου για το τι θα μπορούσε να είναι η ποπ μουσική, προέρχονταν από εμένα. Έτσι, ήθελα πραγματικά να ξαναεπισκεφτώ τις προηγούμενες εμπνεύσεις μου και την καριέρα μου και να τα κάνω δικά μου, μια για πάντα» καταλήγει.