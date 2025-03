Τζον Κένεντι: Ντοκουμέντο που σοκάρει - Το αίτημα στη CIA δέκα ημέρες πριν τη δολοφονία του

Καθώς οι φάκελοι της δολοφονίας του Τζον Κένεντι πρόκειται να δοθούν στη δημοσιότητα, ένα υπόμνημα που υποτίθεται ότι έγραψε ο πρώην πρόεδρος 10 ημέρες πριν από το θάνατό του ήρθε στην επιφάνεια.

Στην επιστολή, με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1963, ο JFK φέρεται να ζητούσε από τον διευθυντή της CIA να τον ενημερώσει για «όλες τις πληροφορίες για τα UFO ». Το όνομα του παραλήπτη αποσιωπήθηκε, αλλά ο Τζον ΜακΚόουν ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας εκείνη την εποχή.

Τόνιζε τη σημασία του να γνωρίζει κανείς ποια αντικείμενα στον ουρανό είναι άγνωστα σε περίπτωση που οι Σοβιετικοί εκλάβουν ένα UFO ως κατασκοπεία της Αμερικής για την άμυνά της.

'Όταν τα δεδομένα αυτά θα έχουν τακτοποιηθεί, θα ήθελα να κανονίσετε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής δεδομένων με τη NASA όπου οι άγνωστοι αποτελούν παράγοντα', αναφέρεται στο υπόμνημα.

'Αυτό θα βοηθήσει τους διευθυντές αποστολών της NASA στις αμυντικές τους αρμοδιότητες'.

Το έγγραφο περιήλθε στην κατοχή του William Lester, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι του δόθηκε σύμφωνα με τον νόμο περί ελευθερίας της πληροφόρησης κατά την έρευνα για το βιβλίο του A Celebration of Freedom (Μια γιορτή της ελευθερίας) του 2011: JFK and the New Frontier».

Η CIA δεν έχει σχολιάσει ποτέ δημοσίως και αρνήθηκε να απαντήσει στη DailyMail.com πριν από τη δημοσίευση αυτής της ιστορίας.

Ωστόσο, η επιστολή δεν έχει εμφανιστεί πουθενά αλλού εκτός από το βιβλίο του Λέστερ, γεγονός που οδηγεί ορισμένους ειδικούς να αμφισβητούν τη γνησιότητά της.

Υπάρχουν αρκετές παράξενες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τον JFK και τα UFO, συμπεριλαμβανομένης της εκδοχής ότι μπορεί να δολοφονήθηκε επειδή αποκάλυψε μια κυβερνητική συγκάλυψη.

Το υπόμνημα έχει ως θέμα «Classification review of all UFO intelligence files affecting National Security», μαζί με την ένδειξη «draft» γραμμένη με στυλό στην πάνω δεξιά γωνία.

Έγινε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και της διαστημικής κούρσας και δύο μήνες αφότου ο JFK πρότεινε ένα κοινό σεληνιακό πρόγραμμα με τη Σοβιετική Ένωση, επειδή πίστευε ότι θα γίνονταν περισσότερες ανακαλύψεις με τη συνεργασία των δύο εθνών.

Το υπόμνημα αναφέρει ότι ο JFK έδωσε εντολή στον James Webb, τον δεύτερο Διοικητή της NASA, «να αναπτύξει ένα πρόγραμμα με τη Σοβιετική Ένωση για κοινή εξερεύνηση του διαστήματος και της σελήνης».

'Είναι σημαντικό να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ των γνωστών και των άγνωστων σε περίπτωση που οι Σοβιετικοί προσπαθήσουν να εκλάβουν την εκτεταμένη συνεργασία μας ως κάλυψη για τη συλλογή πληροφοριών για τα αμυντικά και διαστημικά τους προγράμματα'.

Ο JFK δήλωσε τον Σεπτέμβριο του 1963 ότι αν οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση επρόκειτο να συνεργαστούν στο διάστημα, θα χρειαζόταν μια νέα προσέγγιση στον πόλεμο.

Αυτή περιελάμβανε «την επιθυμία να μην θάψει κανείς τον αντίπαλό του, αλλά να ανταγωνιστεί σε ένα πλήθος ειρηνικών πεδίων, στις ιδέες, στην παραγωγή και τελικά στην υπηρεσία προς όλη την ανθρωπότητα».

Το υπόμνημα που απέκτησε ο Lester υποδήλωνε ότι ο JFK βρισκόταν σε αποστολή να διασφαλίσει ότι το έθνος δεν θα έβλεπε τα UFO ως αμερικανικά όπλα.

Ένας τεχνικός έρευνας στη Βιβλιοθήκη JFK στη Βοστώνη, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Space.com ότι δεν μπόρεσε να βρει αντίγραφο στο προεδρικό αρχείο, το οποίο κατέχει αντίγραφα όλων των επιστολών του JFK.

'Κάναμε κάποια έρευνα στα προεδρικά έγγραφα για να προσπαθήσουμε να βρούμε οποιαδήποτε στοιχεία για την επιστολή της 12ης Νοεμβρίου 1963 προς τον διευθυντή της CIA, Τζον ΜακΚόουν', δήλωσε ο τεχνικός.

Ο JFK ήταν επίσης γνωστό ότι κρατούσε καρμπόν αντίγραφα όλων των επιστολών του, αλλά αυτό που δημοσίευσε ο Lester δεν έχει εντοπιστεί.

'Κάτι είναι λίγο περίεργο σε αυτό', είπε ο τεχνικός. 'Είναι απολυμασμένο σε πολύ περίεργα σημεία: το όνομα του διευθυντή, η πάνω επικεφαλίδα του εγγράφου (η οποία συνήθως διακρίνει ποια υπηρεσία το παράγει) και στη συνέχεια το μικροσκοπικό έντυπο 'άκρως απόρρητο' στην κορυφή της επιστολής. Τα άκρως απόρρητα στοιχεία συνήθως σφραγίζονται με μεγάλο σκούρο μελάνι πάνω στην επιστολή».

Η DailyMail.com επικοινώνησε με τη Βιβλιοθήκη JFK και τον Lester για σχόλια.

Ο Lester πιστεύει ότι το σημείωμά του προχώρησε σε ένα άλλο που πολλοί θεωρητικοί συνωμοσίας ισχυρίζονται ότι δείχνει ότι η CIA σκότωσε τον JFK, το λεγόμενο «καμένο σημείωμα».

Αυτό το μυστηριώδες έγγραφο ήρθε στην επιφάνεια το 1999 από μια ανώνυμη πηγή που ισχυρίζεται ότι είναι πρώην πράκτορας της CIA, ο οποίος εργάστηκε στην υπηρεσία από το 1960 έως το 1974 και πήρε το σημείωμα.

Η ανώνυμη πηγή ισχυρίστηκε ότι το άρπαξε από μια φωτιά την ώρα που η CIA έκαιγε αρχεία, ανέφερε το NBC News . Αλλά και αυτό το υπόμνημα δεν έχει επίσης ποτέ επαληθευτεί ως αυθεντικό.

'Ο Lancer (η κωδική ονομασία της CIA για τον JFK) έχει κάνει κάποιες έρευνες σχετικά με τις δραστηριότητές μας, τις οποίες δεν μπορούμε να επιτρέψουμε. Παρακαλούμε να υποβάλλετε τις απόψεις σας το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο. Η δράση σας σε αυτό το θέμα είναι κρίσιμη για τη συνέχιση της ομάδας», αναφέρεται.

Ο Lester πιστεύει ότι το υπόμνημα που έλαβε «αποδεικνύει» ότι ο JFK εξέταζε την ανάμειξη της CIA με τα UFO.