Τζένιφερ Γκάρνερ: Έδειξε στο Tik Tok την απόλυτη τσάντα ταξιδιού που θέλουν όλοι

Η Jennifer Garner έδειξε στους ακολούθους της την απόλυτη τσάντα ταξιδιού που μπορεί να χωρέσει τα πάντα.

Πριν λίγες ημέρες, η πρωταγωνίστρια του «13 Going on 30» ανήρτησε στο Tik Tok ένα βίντεο με θέμα: «What's in My Bag?», κάνοντας όσους παρακολούθησαν το βίντεο να θέλουν να αποκτήσουν αμέσως την τσάντα της. Μόνο που η τιμή της είναι για «γερά» πορτοφόλια.

Πρόκειται για μία Loewe Large Puzzle Fold Tote σε shearling, η οποία κοστίζει 3.300 δολαρίων. Η Jennifer Garner και οι τσάντες tote ταιριάζουν όπως τα κομμάτια ενός παζλ, αφού δεν τις αποχώριζεται ποτέ, όπως έχουμε δει και σε παλαιότερα post της ηθοποιού.

