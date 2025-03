Φως στις τελευταίες στιγμές της βασίλισσας Ελισάβετ: Γιατί ο Κάρολος «έκοψε» τη Μέγκαν Μαρκλ

Το πρωτόκολλο γύρω από το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και η κρατική κηδεία που ακολούθησε είχε σχεδιαστεί σχολαστικά εδώ και δεκαετίες. Με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Γέφυρα του Λονδίνου», περιελάμβανε ένα τεράστιο έγγραφο που περιέγραφε λεπτομερώς κάθε πιθανή παραλλαγή του τι θα μπορούσε να συμβεί στον θάνατό της.

Και παρόλο που ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν επιλέξει να εγκαταλείψουν τη βασιλική οικογένεια στις αρχές του 2020, είχαν κάνει επίσης σχέδια για τη δύσκολη μέρα. Το ζευγάρι πάντα σχεδίαζε να εμφανιστεί μαζί στο νεκροκρέβατο της βασίλισσας, σύμφωνα με ένα βασιλικό βιβλίο.

Όμως, όταν η Βασίλισσα πέθανε απροσδόκητα στο Κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022, μόνο ο Χάρι ήταν τελικά δίπλα στην οικογένειά του. Αν και ο ίδιος και η Μέγκαν βρίσκονταν ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο για μία σειρά από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, η Δούκισσα του Σάσεξ δεν πήγε στη Σκωτία.

Δεν ήταν πάντα έτσι το πλάνο. Εκπρόσωπος των Σάσεξ είπε τότε ότι το ζευγάρι θα ταξίδευε για να δει τη βασίλισσα μαζί, αλλά η Mέγκαν αποσύρθηκε αργότερα λόγω μιας απροσδιόριστης «αλλαγής σχεδίων». Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μέγκαν κλήθηκε να μείνει μακριά από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο για να αφήσει τον Χάρι να επισκεφτεί τη γιαγιά του μόνος του, ενώ το ίδιο ζητήθηκε και από την Κέιτ.

Η Κέιτ είχε επιλέξει μόνη της να μείνει σπίτι

Αλλά μια πρόσφατη βιογραφία του βασιλιά Καρόλου ισχυρίστηκε ότι η Κέιτ δεν είχε κληθεί να μείνει στο σπίτι όπως πιστεύαμε προηγουμένως, αλλά είχε επιλέξει να το κάνει. Το βιβλίο του διακεκριμένου συγγραφέα της Daily Mail, Ρόμπερτ Χάρντμαν με τίτλο «Charles III: New King, New Court, The Inside Story» ισχυρίζεται ότι η Kέιτ αποφάσισε να μείνει στην Αγγλία επειδή ένιωθε ότι έπρεπε να στηρίξει τα τρία παιδιά της καθώς άρχισαν να πηγαίνουν σε νέο σχολείο.

Λέγεται ότι η Κέιτ ήθελε να μείνει πίσω με τα παιδιά της, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, τη σημαντική μέρα που ξεκινούσαν το σχολείο Λάμπρουκ. Η απόφασή της στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία και, από καθαρή τύχη, βοήθησε να ηρεμήσει τον πρίγκιπα Χάρι όταν ενημερώθηκε ότι η Μέγκαν δεν ήταν ευπρόσδεκτη στο Mπαλμόραλ

Εξάλλου, σε εκείνο το σημείο ο Κάρολος πίστευε ότι η Βασίλισσα είχε ακόμα μέρες, όχι ώρες, για να ζήσει, και ήθελε η οικογένεια να συγκεντρωθεί για το τελευταίο αντίο, χωρίς να εμπλακεί σε εσωτερικές διαμάχες. Απλώς ήθελε η Μέγκαν να μείνει μακριά για να αποφύγει τις οικογενειακές συγκρούσεις, σύμφωνα με το βιβλίο του 2024.

Ο Κάρολος είχε τηλεφωνήσει και στους δύο γιους του προσωπικά, προτρέποντάς τους να ταξιδέψουν στη Σκωτία το συντομότερο δυνατό για να πουν «αντίο» στη γιαγιά τους. Στα απομνημονεύματά του Spare, ο Χάρι είπε ότι η είδηση ​​πως η Κέιτ επίσης δεν θα πήγαινε φάνηκε να τον ηρεμεί αμέσως.

«Ήμουν ευπρόσδεκτος στο Μπαλμόραλ, αλλά δεν ήθελε… εκείνη»

Έγραψε: «Η Mεγκ και εγώ εξετάσαμε τις επιλογές πτήσης. Ο Τύπος άρχισε να τηλεφωνεί. Δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε άλλο την απόφαση. Είπαμε στην ομάδα μας να επιβεβαιώσει: Θα χάναμε τα Βραβεία WellChild και θα πηγαίναμε βιαστικά στη Σκωτία. Μετά ήρθε άλλο ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα. Μου είπε ότι ήμουν ευπρόσδεκτος στο Μπαλμόραλ, αλλά δεν ήθελε… αυτήν. Άρχισε να εκθέτει τον λόγο του, που ήταν ανόητος και ασεβής, και εγώ δεν τον καταλάβαινα. Μην μιλάς ποτέ έτσι για τη γυναίκα μου».

«Τραύλισε, ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι απλά δεν ήθελε πολύ κόσμο. Δεν ερχόταν άλλες σύζυγοι, η Κέιτ δεν θα ερχόταν, είπε, επομένως η Μεγκ δεν έπρεπε. Αυτό ήταν το μόνο που έπρεπε να πει».

Μια ανώτερη πηγή από το Παλάτι του Κένσινγκτον είπε ότι οι βοηθοί των Σάσεξ δεν τηλεφώνησαν στο στρατόπεδο του πρίγκιπα Ουίλιαμ εκείνο το πρωί. Ο Χάρντμαν έγραψε: «Σαφώς, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν θεώρησε εκείνη την στιγμή κατάλληλη για την έντονα δύσκολη συζήτηση που έπρεπε να έχει με τον αδελφό του». Ο συγγραφέας πρόσθεσε ότι τα συναισθήματα για τη συνέντευξη των Σάσεξ στην Όπρα τον Μάρτιο του 2021 και οι διάφοροι ισχυρισμοί εναντίον τους ήταν ακόμα νωπά.

Ο βασιλικός βιογράφος Oμιντ Σκόμπι έγραψε στο βιβλίο του Endgame του 2023: «Ο Κάρολος είχε αναφέρει το «πρωτόκολλο», αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι η Kέιτ επέλεξε να μείνει πίσω για να πάρει τα παιδιά την πρώτη τους μέρα σε ένα νέο σχολείο. «Απλώς δεν ήθελαν τη Μέγκαν εκεί», είπε ένας πρώην βοηθός του Παλατιού στον φιλικό προς το Σάσεξ συγγραφέα. Η Μέγκαν, πρόσθεσε μια φίλη, «θα μπορούσε να καταλάβει ότι δεν ήταν επιθυμητή».

O Xάρι έφθασε μία ώρα μετά τον θάνατό της

Η επιθυμία του Καρόλου να αποφύγει την παρουσία της Mέγκαν ήταν ίσως κατανοητή, καθώς θα ήταν μια έντονα συναισθηματική και ιδιωτική κατάσταση για τη βασιλική οικογένεια. Όταν η Βασίλισσα πέθανε στις 3.10 μ.μ., μόνο ο Κάρολος, η Καμίλα και η πριγκίπισσα Άννα είχαν καταφέρει να τη δουν πριν πεθάνει, καθώς βρίσκονταν ήδη στη Σκωτία για διάφορες υποχρεώσεις

Ωστόσο, μόνο η Άννα ήταν παρούσα όταν η μητέρα τους πέθανε καθώς ο Κάρολος είχε αφήσει στιγμιαία το κρεβάτι της για να καθαρίσει το μυαλό του και είχε βγει να μαζέψει μανιτάρια. Ο Χάρντμαν περιγράφει πώς η Άννα που έδειχνε φανερά στενοχωρημένη, δέχθηκε μια αγκαλιά από ένα ανώτερο στέλεχος του παλατιού, καθώς περίμενε να χαιρετήσει τον αδερφό της έξω από το κάστρο.

Ο Κάρολος ενημερώθηκε για τον θάνατό της ενώ οδηγούσε πίσω στο Μπαλμόραλ, αφού ο ανώτερος βοηθός του δέχθηκε τηλεφώνημα και τον προσφώνησαν για πρώτη φορά «Μεγαλειότατε» - δείχνοντας ότι ήταν πλέον Βασιλιάς. Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν στις 12.50 ότι ο Γουίλιαμ, ο Άντριου, ο Έντουαρντ και η Σόφι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους για τη Σκωτία, αλλά δυστυχώς δεν έφτασαν παρά πάνω από μία ώρα μετά τον θάνατό της.

Ο πρίγκιπας Χάρι, από την άλλη, αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Λούτον με ιδιωτικό τζετ γύρω στις 17.30 και βρισκόταν ακόμη στον αέρα όταν η ανακοίνωση του θανάτου της βασίλισσας έγινε στις 6.30 το απόγευμα. Όταν έφτασε, ο πατέρας και ο αδερφός του είχαν ήδη φύγει και σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε άλλη επαφή με τον αδερφό του Ουίλιαμ τις επόμενες μέρες.

Όμως, αν και τα πράγματα ήταν ήδη άσχημα μεταξύ των αδελφών, οι σχέσεις μεταξύ τους χειροτέρεψαν τους μήνες που ακολούθησαν την κηδεία. Τον Δεκέμβριο ο Χάρι και η Μέγκαν κυκλοφόρησαν τα ντοκιμαντέρ του Netflix και τον Ιανουάριο του 2023 ο δούκας του Σάσεξ δημοσίευσε τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματά του Spare.