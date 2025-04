Κηδεία πάπα Φραγκίσκου: Πώς θα καθίσουν οι παγκόσμιοι ηγέτες - Η διαδρομή της νεκρώσιμης ακολουθίας

The Associated Press

Χιλιάδες κόσμου έχουν αποτίσει μέχρι τώρα φόρο τιμής στον εκλιπόντα ποντίφικα, ενώ αύριο έχει προγραμματιστεί να τελεστεί κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και η κηδεία του.

Ενδιαφέρον έχει η...γεωγραφία των καθισμάτων.

Οι θέσεις στην πρώτη σειρά της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Απριλίου, είναι «κρατημένες» για τον Σέρτζιο Ματαρέλα και τον Χαβιέρ Μιλέι, προέδρους της Ιταλίας και της Αργεντινής αντίστοιχα, λόγω της καταγωγής του ποντίφικα.

Ακολουθούν οι ηγέτες των καθολικών χωρών, ο Μεγάλος Μαγίστρος του Τάγματος της Μάλτας και στη συνέχεια οι ηγέτες των μη καθολικών χωρών.

Ποιοι θα κάθονται στις πρώτες σειρές

Οι πρώτες σειρές προορίζονται για την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Ιταλίας, του έθνους του οποίου ο κάθε πάπας είναι ο «προκαθήμενος», και την χώρας καταγωγής του εκλιπόντος ποντίφικα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Αργεντινή.

Θα καθίσουν με συγκεκριμένη σειρά: πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Γερουσίας, πρόεδρος της Βουλής, στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συμβουλίου και τέλος αυτός του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για τις δύο χώρες (Ιταλία, Αργεντινή).

Ηγέτες καθολικών και μη καθολικών χωρών

Το πρώτο «μπλοκ» θέσεων κλείνει με τους ηγεμόνες των καθολικών χωρών: συγκεκριμένα θα παρευρεθούν ο Φελίπε της Ισπανίας με τη σύζυγό του Λετίσια, ο Μέγας Μάγιστρος του Τάγματος της Μάλτας και στη συνέχεια οι ηγέτες μη καθολικών χωρών, όπως της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας και του Βελγίου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μόλις στην τρίτη σειρά

Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, δεδομένου ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα παρευρεθεί ως διάδοχος του θρόνου, δεν είναι «κρατημένη» κάποια μπροστινή θέση. Το ίδιο έγινε και με τον πατέρα του Κάρολο, στην κηδεία του πάπα μια τρίτη σειρά είναι αναμενόμενη γι' αυτόν, όπως ακριβώς έγινε με τον Κάρολο στην κηδεία του πάπα Ιωάννη Παύλου Β'.

Η γαλλική αλφάβητος

Οι υπόλοιπες θέσεις έχουν οριστεί σύμφωνα με τη γαλλική αλφάβητο, η οποία έχει κυρηχθεί από τον χώρο ως «η γλώσσα της διπλωματίας».

ΑΝαλυτικός κατάλογος δεν έχει δημοσιοποιηθεί αλλά αναμένεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, να καθίσουν κάπου κοντά στον Εμανουέλ Μακρόν. Αυτό γιατί στα γαλλικά οι ΗΠΑ μεταφράζονται ως États-Unis και ως εκ τούτου προηγούνται της Γαλλίας.

Σύμφωνα πάντα με το γαλλικό αλφάβητο, μεταξύ των πρώτων θέσεων θα είναι ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, αναπόφευκτα θα καθίσει πιο πίσω.

Η διαδρομή της νεκρώσιμης ακολουθίας

Στη δημοσιότητα δόθηκε και η διαδρομή της νεκρώσιμης πομπής που θα συνοδεύσει τη σορό του Πάπα Φραγκίσκου από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Santa Maria Maggiore, διασχίζοντας το κέντρο της Ρώμης. Η διαδρομή, μήκους περίπου 6 χιλιομέτρων, τελειοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επαρχιακής Επιτροπής Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας και επισημοποιήθηκε από τον Νομάρχη της Ρώμης Lamberto Giannini .

Το σώμα του ποντίφικα πιθανότατα θα βγει από την πλατεία μέσω της εισόδου του Περουτζίνο , όπου βρίσκεται η Casa Santa Marta, και από εκεί, περνώντας από τη Via della Stazione Vaticana, θα εισέλθει, όπως είπε ο Giannini, στο Galleria Pasa .

Σε εκείνο το σημείο, είπε ο νομάρχης, θα διασχίσει τη γέφυρα Principe Amedeo Savoia Aosta, θα προχωρήσει κατά μήκος της Via Acciaioli και θα εισέλθει στην Corso Vittorio Emanuele. Στη συνέχεια, περνώντας από την Piazza del Gesù, θα εισέλθει στη Via del Plebiscito για να φτάσει στην Piazza Venezia. Κατόπιν θα συνεχίσει προς τα Αυτοκρατορικά Φόρουμ , περνώντας από το Κολοσσαίο και θα ανηφορίσει τη Via Labicana μέχρι τη διασταύρωση με τη Via Merulana. Εκεί θα στρίψει αριστερά και μετά θα φτάσει στη Santa Maria Maggiore όπου θα γίνει η ταφή η οποία δεν θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

«Δεν θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της νεκρώσιμης ακολουθίας, θα υπάρχουν φράγματα και ο κόσμος θα μπορεί να δει το πέρασμα πίσω από τα οδοφράγματα και σε αυτά τα σημεία να προχωρήσει πεζή – διευκρίνισε ο Giannini – Θα γίνει μια πολύ μικρή πομπή από μερικούς καρδινάλιους και θα γίνεται με αυτοκίνητο».

