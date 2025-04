Γερμανία: Διάσημη μυθιστοριογράφος βρέθηκε δολοφονημένη στο πλωτό σπίτι της στο Αμβούργο

Δολοφονημένη μέσα στο πλωτό σπίτι της στο Αμβούργο, βρέθηκε διάσημη Γερμανίδα μυθιστοριογράφος, έχοντας δεχθεί βίαιη επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Αλεξάντρα Φρόχλιχ, 58 ετών, τα μυθιστορήματα της οποίας είχαν εξέχουσα θέση στις λίστες μπεστ σέλερ της Γερμανίας, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσαν οι ανακριτικές αρχές.

Η υπόθεση πέρασε γρήγορα στο ανθρωποκτονιών εν μέσω αποδείξεων ότι είχε δεχθεί επίθεση. Οι αρχές αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός από το να πουν ότι συγκεντρώθηκαν ιατροδικαστικά στοιχεία και υποβλήθηκε ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NDR, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, η Φρόχλιχ πυροβολήθηκε. Οι ερευνητές απηύθυναν έκκληση για πιθανούς μάρτυρες που μπορεί να έχουν παρατηρήσει ύποπτη δραστηριότητα πάνω ή γύρω από το πλωτό σπίτι στο οποίο διέμενε, στην όχθη Holzhafen του ποταμού Έλβα στην ανατολική περιοχή Moorfleet.

Ο γιος της ανακάλυψε το πτώμα της το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία πιστεύει ότι πέθανε μεταξύ μεσάνυχτα και 5.30 π.μ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, οι ερευνητές εξετάζουν πιθανούς υπόπτους και αν ο δολοφόνος μπορεί να ήταν γνωστός του θύματος.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύτες βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος, εν μέσω εικασιών ότι το όπλο θα μπορούσε να είχε πεταχτεί στον Έλβα.

Η Φρόχλιχ ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, αρχικά στην Ουκρανία, όπου ίδρυσε ένα γυναικείο περιοδικό στο Κίεβο. Αργότερα εργάστηκε ως ανεξάρτητη δημοσιογράφος στη Γερμανία για γυναικεία και άλλα περιοδικά όπως το Stern, πριν στραφεί στη συγγραφή μυθιστορημάτων.

Το 2012 δημοσίευσε το πρώτο της μυθιστόρημα, My Russian Mother-in-Law and other Disasters, το οποίο είπε ότι βασίστηκε στη δική της εμπειρία γάμου με έναν Ρώσο.

Μπήκε στη λίστα των μπεστ σέλερ του περιοδικού Der Spiegel, όπου παρέμεινε για αρκετούς μήνες. Στη συνέχεια μεταφράστηκε στα γαλλικά. Ένας κριτικός εκείνη την εποχή το περιέγραψε ως «μια ξεκαρδιστική σάτιρα δύσης-ανατολής».

Το 2016 δημοσίευσε το αστυνομικό μυθιστόρημα Death is a Certainty, το οποίο είχε παρόμοια επιτυχία, και το 2019 ακολούθησε το Skeletons in the Closet.

Και τα δύο δημοσιεύτηκαν από τον εκδοτικό οίκο Penguin. Τα μυθιστορήματά της χαρακτηρίζονταν από ένα μείγμα χιούμορ, οικογενειακών ιστοριών και κοινωνικών θεμάτων.

