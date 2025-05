George Wendt: Πέθανε ο πρωταγωνιστής του Cheers, ακριβώς 32 χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο

Ο George Wendt, γνωστός από τον ρόλο του Norm Peterson στη μακρόχρονη κωμική σειρά Cheers, πέθανε το πρωί της Τρίτης σε ηλικία 76 ετών.

Ο θάνατος του σε μία τραγική σύμπτωση έρχεται ακριβώς 32 χρόνια μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του Cheers στις 20 Μαΐου 1993.

Ο Wendt υποδύθηκε τον Νορμ Πίτερσον και στα 275 επεισόδια του Cheers.

Κέρδισε έξι συνεχόμενες υποψηφιότητες για εξαιρετικό β' ανδρικό ρόλο στα Primetime Emmy Awards, ενώ κέρδισε και το δικό του spinoff όταν τελείωσε η αγαπημένη κωμική σειρά. Πρωταγωνίστησε στο The George Wendt Show, το οποίο ακυρώθηκε μετά από μόλις έξι επεισόδια.

Ο Kelsey Grammer, από αριστερά, η Rhea Perlman, ο Ted Danson ο John Ratzenberger και ο George Wendt παρουσιάζουν το βραβείο για την εξαιρετική σκηνοθεσία κωμικής σειράς κατά τη διάρκεια της 75ης απονομής των βραβείων Primetime Emmy τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες AP Photo/Chris Pizzello

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του, ανακοινώνοντας ότι πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

"Ο Τζορτζ ήταν ένας λατρευτός οικογενειάρχης, αγαπητός φίλος και έμπιστος σε όλους εκείνους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Θα μας λείψει για πάντα" αναφέρει η δήλωση με την οικογένεια να ζητά να παραμείνει η ιδιωτικότητα αυτή την περίοδο.

Αλλά δεν ήταν γνωστός μόνο για τον ρόλο του στη μικρή οθόνη, καθώς έπαιξε επίσης σε μια σειρά ταινιών.

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Οι ταινίες περιλαμβάνουν Dreamscape, House, Fletch, The Little Rascals, Spice World, Airplane II: The Sequel, Alice in Wonderland, No Small Affair, Santa Buddies και πιο αξιοσημείωτους ρόλους.

Γεννήθηκε στο Σικάγο και παντρεύτηκε τη σύζυγό του Bernadette Birkett το 1978 με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά.