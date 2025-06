Οι Ρώσοι προειδοποιούν: «Παρέμβαση των ΗΠΑ στη σύγκρουση θα οδηγήσει σε τρομερή κλιμάκωση»

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα οδηγήσει σε «τρομερή σπείρα κλιμάκωσης»

Οποιαδήποτε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα οδηγήσει σε «τρομερή σπείρα κλιμάκωσης», σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Inter

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η ευρεία επίθεσή του εναντίον των κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών του Ιράν, των πυρηνικών επιστημόνων, των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων είναι απαραίτητη για να αποτρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία από την υλοποίηση του δηλωμένου σχεδίου της να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος.

Το Ιράν αντέδρασε εκτοξεύοντας πάνω από 400 πυραύλους και περίπου 1.000 drones εναντίον του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, 24 άτομα έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και περισσότερα από 500 έχουν τραυματιστεί.

Any intervention by the United States in the Iran-Israel conflict would mark a “terrible spiral of escalation,” Interfax news agency quotes Kremlin spokesman Dmitry Peskov as saying.