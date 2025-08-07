Παπαγάλος-κατάσκοπος ξεσκέπασε σπείρα ναρκωτικών με μια φράση: «Δύο για 25!»

Η αστυνομία του Λάνκασαϊρ κατάφερε να ξεσκεπάσει κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, χάρη σε βίντεο όπου το κατοικίδιο του αρχηγού της συμμορίας, ένας παπαγάλος, ξεστόμιζε εμπορικές ατάκες που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, όπως το αποκαλυπτικό «δύο για 25».

Η συμμορία, που διακινούσε στο Μπλάκπουλ κοκαΐνη, ηρωίνη και άλλες ουσίες, καταδικάστηκε σε συνολικά 103 χρόνια φυλάκισης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση δύο ακόμη ατόμων.

