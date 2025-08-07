Αντιδράσεις για τον Τζέι Ντι Βανς: Ανέβασαν τη στάθμη λίμνης στο Οχάιο για να... κάνει βαρκάδα

Ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την πιθανή εκμετάλλευση δημόσιων πόρων για προσωπική χρήση.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας Guardian, η ομάδα του Βανς φέρεται να ζήτησε από το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ (USACE) να αυξήσει την εκροή μιας λίμνης στο Οχάιο, με σκοπό τη διευκόλυνση μιας οικογενειακής εκδρομής με σκάφος.

Το μίνι σκάνδαλο και οι εξηγήσεις

Το γεγονός συνέβη στις αρχές Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βανς στην περιοχή του νοτιοδυτικού Οχάιο για τα 41α γενέθλιά του. Ενώ ο ίδιος εθεάθη να κάνει κανό στον ποταμό Little Miami, τα δεδομένα από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) δείχνουν μια ξαφνική αύξηση της στάθμης του ποταμού και μια αντίστοιχη πτώση της λίμνης Caesar Creek.

Το USACE, σε δήλωσή του, επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε ένα αίτημα από τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ για να «υποστηριχθεί η ασφαλής πλοήγηση» της ομάδας ασφαλείας του αντιπροέδρου. Αυτή η εξήγηση, ωστόσο, δεν καθησύχασε τους επικριτές. Μια ανώνυμη πηγή ισχυρίστηκε στον Guardian ότι ο πραγματικός σκοπός ήταν η δημιουργία «ιδανικών συνθηκών για να κάνει καγιάκ» ο Βανς. Αν και αυτός ο ισχυρισμός δεν επιβεβαιώθηκε, το όλο θέμα εγείρει σοβαρά ερωτήματα γράφει ο Guardian.

Ενώ το USACE έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί τις εκροές για συγκεκριμένους δημόσιους σκοπούς, όπως για κοινοτικές εκδηλώσεις ή εκπαίδευση, μια τέτοια ενέργεια για την προσωπική αναψυχή ενός κυβερνητικού αξιωματούχου θεωρείται ασυνήθιστη. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε δημόσια ανακοίνωση για την αλλαγή, σε αντίθεση με προηγούμενες παρόμοιες περιπτώσεις, ενισχύει τις υποψίες.

Ειδική μεταχείριση

H αποκάλυψη βλέπει το φως σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Tραμπ έχει προβεί σε σημαντικές περικοπές σε διάφορους τομείς, όπως η ξένη βοήθεια και η επιστημονική έρευνα. Ιδιαίτερα η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS) έχει χάσει περίπου το ένα τέταρτο του προσωπικού της, κάτι που έχει οδηγήσει σε κλείσιμο τμημάτων πάρκων και περιορισμό των υπηρεσιών.

Ο νομικός εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Πέιντερ, ο οποίος υπηρέτησε στην κυβέρνηση Μπους χαρακτήρισε την πράξη «υποκριτική» και «εξωφρενική», τονίζοντας ότι οι περικοπές επηρεάζουν άμεσα τις διακοπές των απλών οικογενειών, την ώρα που ο αντιπρόεδρος απλαμβάνει ειδικής μεταχείρισης. Ο Noρμ Άισεν, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την ηθική, δήλωσε ότι δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι τέτοιο, καθώς δημιουργεί την εντύπωση ότι «ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λαμβάνει ειδική μεταχείριση που δεν είναι διαθέσιμη στον μέσο άνθρωπο».

Παρόλο που δεν υπάρχουν κατηγορίες για παράνομη πράξη, το ζήτημα που προκύπτει είναι κυρίως ηθικό και πολιτικό. Η χρήση δημόσιων πόρων για την προσωπική ευχαρίστηση ενός αξιωματούχου, ειδικά σε μια εποχή οικονομικής λιτότητας, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Το γραφείο του Βανς δεν έχει απαντήσει ακόμη σε αίτημα για σχολιασμό.

