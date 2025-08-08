Δώρο 24 καρατίων από τον CEO της Apple στον Τραμπ - Τι του χάρισε ο Τιμ Κουκ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δώρισε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ένα χαραγμένο κομμάτι γυαλιού παραγωγής Apple κατασκευασμένο στο Κεντάκι, το οποίο βρίσκεται πάνω σε μια βάση χρυσού 24 καρατίων στις 6 Αυγούστου.

Apple CEO Tim Cook gifts Donald Trump a custom gold Apple product, this is also known as a bribe in exchange for preferential treatment & likely federal contracts:



“It is engraved for President Trump. It is a unique unit of one. The base comes from Utah, it is 24 karat gold.”… pic.twitter.com/R589YaDBxO — Anonymous (@YourAnonCentral) August 6, 2025

Το δώρο συμβολίζει τη δέσμευση εν μέσω αυξανόμενων συζητήσεων για το εμπόριο και την κατασκευή και σχεδιάστηκε από έναν πρώην δεκανέα του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

O Τραμπ παραλαμβάνοντας το δώρο, το χαρακτήρισε φανταστικό. Η τιμή του χρυσού είναι 3.383 δολάρια ανά ουγγιά από την Πέμπτη.

Την Τετάρτη, στο Οβάλ Γραφείο, ο Κουκ ανακοίνωσε τα σχέδια της Apple να επιταχύνει την εγχώρια παραγωγή, ρίχνοντας 100 δισεκατομμύρια δολάρια στο «American Manufacturing Program», το οποίο θα επεκτείνει τη 18χρονη συνεργασία της Apple με την Corning, μια εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη που παράγει το γυαλί για οθόνες iPhone και iWatch.

Η μαζική έγχυση μετρητών φέρνει τη συνολική δέσμευση του τεχνολογικού γίγαντα για εγχώρια παραγωγή στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μετά την ανακοίνωση επένδυσης 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Apple τον Φεβρουάριο.

Η ανακοίνωση της Apple έρχεται καθώς ο Τραμπ σχεδιάζει να επιβάλει δασμό 100% στα τσιπ ημιαγωγών, αυξάνοντας τις τιμές για ηλεκτρονικά, αυτοκίνητα, συσκευές και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα τσιπ. Με το ανανεωμένο σθένος της για την παραγωγή στις ΗΠΑ, η Apple παρακάμπτει αποτελεσματικά τον φόρο.