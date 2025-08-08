Τραμπ: «Θα συναντηθώ σύντομα με τον Πούτιν - Ανταλλαγές εδαφών στη συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτίθεται να συναντηθεί «πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μεσολαβήσει για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάν Αλίγεφ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ο Τραμπ ανέφερε ότι αργότερα την Παρασκευή θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επικείμενη συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη.

Trump:



I will be meeting with Putin very shortly. He wants to meet as soon as possible too. pic.twitter.com/DHVWRhrU2l — Clash Report (@clashreport) August 8, 2025

«Θα συναντηθώ πολύ σύντομα με τον πρόεδρο Πούτιν. Θα είχε γίνει νωρίτερα, αλλά υποθέτω ότι χρειάζονταν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ασφαλείας», είπε, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος ο Πούτιν «επιθυμεί πολύ» αυτή τη συνάντηση.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μην συμμετάσχει, σημειώνοντας ότι «πρέπει να λάβει όλα όσα χρειάζεται, γιατί πρέπει να είναι έτοιμος να υπογράψει κάτι». Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην πιθανότητα ανάκτησης ορισμένων εδαφών και πραγματοποίησης ανταλλαγών «προς όφελος και των δύο πλευρών».

«Πρόκειται για περιοχές για τις οποίες γίνονται μάχες εδώ και 3,5 χρόνια. Πολλοί Ρώσοι και πολλοί Ουκρανοί έχουν χάσει τη ζωή τους», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι η επίλυση του ζητήματος είναι «περίπλοκη», αλλά στόχος είναι η ανάκτηση ορισμένων εδαφών και η επίτευξη συμφωνίας ανταλλαγής.

Διαβάστε επίσης