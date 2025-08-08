ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμη κι αν αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Αποφασισμένος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ

Newsbomb

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμη κι αν αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος ομόλογός του αρνηθεί να δει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιμένει πως θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με αυτόν.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο αν θεωρεί πως ο Πούτιν θα δεχόταν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι πριν δει τον ίδιο, ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης απάντησε μονολεκτικά «όχι». Προτού προσθέσει πως «θέλουν να συναντήσουν εμένα, κι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός».

Την Πέμπτη το Κρεμλίνο έκανε λόγο για «καταρχήν συμφωνία» να υπάρξει συνάντηση Πούτιν-Τραμπ «τις επόμενες ημέρες», όμως απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που επιθυμεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Για τις υπηρεσίες της ρωσικής προεδρίας δεν συντρέχουν οι «προϋποθέσεις» ώστε να οργανωθεί συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο «πολύ σύντομα». Θα ήταν η πρώτη μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η πιο πρόσφατη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν είχε γίνει το 2019, στο περιθώριο συνόδου της G20 στην Ιαπωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανάρχισε τις επαφές με τον Ρώσο ομόλογό του τρέφοντας την ελπίδα πως θα έβαζε έτσι γρήγορα τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά δεν κρύβει την «απογοήτευσή του» τις τελευταίες εβδομάδες για τις επιλογές του κ. Πούτιν.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε απευθύνει στη Ρωσία τελεσίγραφο, που τυπικά εξέπνεε σήμερα, να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος, επί ποινή πολύ σκληρών οικονομικών κυρώσεων αν δεν προχωρούσε.

Ερωτηθείς χθες αν το τελεσίγραφο εξακολουθεί να ισχύει, ο Τραμπ φάνηκε αινιγματικός: «Θα εξαρτηθεί από τον Πούτιν, θα δούμε τι θα πει».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος πρόεδρος αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός»

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου στη Γάζα

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας με πρωτοβουλία Τραμπ

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες» οι κατηγορίες για στρατιωτική στήριξη στη Ρωσία

02:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια από τον Παύλο Μαρινάκη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Θωμά - Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στην Wall Street από τους δασμούς του Τραμπ

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλεξης Τσίπρας: Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θερμά συλλυπητήρια από Σωκράτη Φάμελλο στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια για την απώλεια της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: «Περίπατος» για την Ομόνοια, πέρασε η Άντερλεχτ

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τεσσάρα της ΑΕΚ Λάρνακας στη Λέγκια, η Ουτρέχτη τριάρα στη Σερβέτ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη με μαχαίρι στα δικαστήρια

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (8/8): Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» η Αττική και 10 ακόμα περιοχές

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με περιπολικό στην Καλλιθέα- Διοικητική έρευνα διατάχθηκε σπό την ΕΛ.ΑΣ.

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Φοξ - Μασίν Γκαν Κέλι: Επανασύνδεση στην Κόστα Ρίκα για χάρη της κόρης τους - Οι κοινές διακοπές του πρώην ζευγαριού

23:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια

23:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία -«Κατάρρευση» τουρισμού: Άδεια τα μισά ξενοδοχεία και Airbnb - «Μαύρος» μήνας ο Αύγουστος

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

12:26WHAT THE FACT

Ελαιόλαδο: Γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύουμε κάτω από τον νεροχύτη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Κίνητρο της δολοφονίας η περιουσία του Πολωνού καθηγητή;

23:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια

15:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Καλαμάτα: Ίσως είναι το ρήγμα που έδωσε τα 6,5 Ρίχτερ το 1947, εκτιμά ο Παπαδόπουλος

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η "άγνωστη" κόρη του Αντ. Σαμαρά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα έσπασε οστό στη σπονδυλική της στήλη για να κάνει challenge στο TikTok

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Ισχυρά μελτέμια εμποδίζουν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πλοίων - Δύσκολο το επόμενο 24ωρο

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ