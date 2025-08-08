Fox News: «Στις 11 Αυγούστου στη Ρώμη πιθανόν η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συνομιλούν κατά τη διάρκεια της οικογενειακής φωτογράφησης στη Σύνοδο Κορυφής του APEC στο Ντανάγκ του Βιετνάμ (2017)

Μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 11 Αυγούστου ενδεχομένως στη Ρώμη, ανέφερε το Fox News επικαλούμενο πηγές.

Αλλά μια πηγή είπε στο TASS ότι η Ρώμη ως χώρος ήταν εκτός συζήτησης.

«Όχι η Ευρώπη», είπε η πηγή. «Η Ευρώπη δεν θα ταιριάξει ως τόπος συνάντησης».

Στις 7 Αυγούστου, ο Ρώσος προεδρικός σύμβουλος Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν σε μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών τις επόμενες ημέρες.

Οι πλευρές προετοιμάζονται για την επόμενη εβδομάδα, αλλά η ακριβής ημερομηνία της συνόδου κορυφής θα καθοριστεί με βάση τα αποτελέσματα των προετοιμασιών.

Το σχέδιο της συνόδου κορυφής ήρθε στον απόηχο της επίσκεψης στις 6 Αυγούστου του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

