BBC: Γιατί το τετ-α-τετ Τραμπ-Πούτιν δεν πρόκειται να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που πυροδοτήθηκε από την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης. Στα ανατολικά της Ουκρανίας, η Ρωσία προχωρά με μια αιματηρή και σκληρή προέλαση. Θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές συμβαίνουν κάθε βράδυ σε όλη τη χώρα, ενώ τα διυλιστήρια και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας δέχονται τακτικές επιθέσεις από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Κιέβου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα. «Είμαι εδώ για να τελειώσω [με τον πόλεμο]», δήλωσε ο ηγέτης των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου δεν έχουν καταφέρει να φέρουν τις δύο πλευρές πιο κοντά στην ειρήνη, και ο Τραμπ μπορεί να ελπίζει ότι το να πάρει την κατάσταση στα χέρια του θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Αλλά το χάσμα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας είναι τόσο μεγάλο που ακόμη και οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Τραμπ θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τη γεφύρωσή του.

Σε υπόμνημα που παρουσίασε η Ρωσία στους Ουκρανούς τον Ιούνιο, η Μόσχα περιέγραψε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της για μια «τελική διευθέτηση» της σύγκρουσης. Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας επί των ουκρανικών περιοχών της Κριμαίας, του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, καθώς και τη συμφωνία της Ουκρανίας για αποστρατιωτικοποίηση, ουδετερότητα, μη ξένη στρατιωτική εμπλοκή και νέες εκλογές.

«Η ρωσική πλευρά μπορεί να το διατυπώσει αυτό με δώδεκα διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε παραχωρήσεις και σοβαρές διαπραγματεύσεις», έγραψε η Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια Τατιάνα Στανόβαγια. «Αλλά η βασική θέση παραμένει αμετάβλητη: Η Ρωσία θέλει το Κίεβο να παραδοθεί».

Μετά από συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον είχε καλύτερη κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο.

Δεν γνωρίζουμε αν αυτές οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ωστόσο, μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν - πιθανώς αναφερόμενος στο υπόμνημα - δήλωσε ότι η Ρωσία είχε γνωστοποιήσει τους στόχους της τον Ιούνιο και ότι αυτοί οι στόχοι παρέμειναν οι ίδιοι. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο συμφώνησε σε μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να υποχωρήσει στις δύσκολες προϋποθέσεις της.

Γιατί λοιπόν ο Πούτιν συμφώνησε σε συνομιλίες;

Μια πιθανότητα είναι ότι ελπίζει πως η εμπλοκή σε διάλογο θα μπορούσε να αποτρέψει τις δευτερεύουσες κυρώσεις που ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας μόλις την Παρασκευή. Το Κρεμλίνο μπορεί επίσης να αισθάνεται ότι θα μπορούσε να πείσει τον Τραμπ για την αξία των όρων του για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ φάνηκε να είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένος με τη Ρωσία παρά με την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και υπονοώντας ότι έφταιγε για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Παρόλο που έκτοτε έχει εκφράσει την ανυπομονησία του με τον Πούτιν - «απλώς με καθησυχάζει», είπε τον Απρίλιο - ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να πει αν ένιωθε ότι ο Ρώσος ηγέτης του έλεγε ψέματα σχετικά με την ετοιμότητά του να προχωρήσει προς μια εκεχειρία. Είτε λόγω προσωπικής οικειότητας είτε λόγω μιας σύμφωνης κοσμοθεωρίας, ο Τραμπ ήταν απρόθυμος να καταδικάσει ποτέ πλήρως τον Πούτιν για τις πράξεις του.

Όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Ελσίνκι το 2018 - κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου - πολλοί έμειναν έκπληκτοι βλέποντας τον Τραμπ να τάσσεται υπέρ του Κρεμλίνου σχετικά με τις κατηγορίες για ρωσική ανάμειξη στις εκλογές των ΗΠΑ το 2016 και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την τεταμένη κατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ίσως εν μέρει για να αποτραπεί η πιθανότητα ο Τραμπ να επηρεαστεί από τον Πούτιν, το Κίεβο θέλει να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για εκεχειρία. Μέσω του απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ, ο Τραμπ πρότεινε επίσης τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Αλλά ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε αυτές τις προτάσεις, λέγοντας ότι οι συνθήκες για μια συνάντηση προς το παρόν δεν υπάρχουν.

Τώρα, ορισμένοι στην Ουκρανία ανησυχούν ότι μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν μπορεί να οδηγήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του Πούτιν.

Η Ουκρανή βουλευτής Ιρίνα Χεραστσένκο δήλωσε ότι γίνεται φανερό ότι θα υποβληθούν αιτήματα για εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απουσία της από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα ήταν «πολύ επικίνδυνη» για το Κίεβο.

«Η Ουκρανία δεν φοβάται τις συναντήσεις και αναμένει την ίδια τολμηρή προσέγγιση από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένει Και σε περίπτωση που το Κρεμλίνο τελικά συμφωνήσει σε μια τριμερή συνάντηση, οι απαιτήσεις της Μόσχας για κατάπαυση του πυρός έχουν αποδειχθεί τόσο δυσεπίλυτες που δεν είναι σαφές τι θα μπορούσε να επιτύχει η συνάντηση του Ζελένσκι και του Πούτιν πρόσωπο με πρόσωπο.

