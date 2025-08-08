Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τα 5+1 σενάρια για το αποτέλεσμά της - «Aνταλλαγή εδαφών» ή big deal;

Είναι προφανές ότι, εφόσον τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει σε μια συνάντηση, πρέπει να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Newsbomb

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τα 5+1 σενάρια για το αποτέλεσμά της - «Aνταλλαγή εδαφών» ή big deal;
Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δημιουργεί η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν που επιβεβαιώθηκε επίσημα από Λευκό Οίκο και Κρεμλίνο. Το κρίσιμο ραντεβού θα γίνει πιθανότατα στα ΗΑΕ.

Έτσι, την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν από την επανεκλογή του ως προέδρου των ΗΠΑ. Το Κρεμλίνο το έχει ήδη επιβεβαιώσει .

Το κύριο θέμα αυτών των συνομιλιών έχει ήδη ανακοινωθεί: ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Αν και είναι προφανές ότι οι πρόεδροι μπορούν επίσης να συζητήσουν ευρύτερα ζητήματα, όπως η παγκόσμια σταθερότητα, ο πυρηνικός αφοπλισμός, καθώς και εμπορικά ζητήματα και κυρώσεις που σχετίζονται άμεσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Είναι προφανές επίσης, ότι, εφόσον τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε μια συνάντηση, πρέπει να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Πώς θα είναι; Ας δούμε τα πιθανά σενάρια:

1. Παύσατε πυρ με τα υπόλοιπα αμφιλεγόμενα ζητήματα να έχουν παραμεριστεί

Είναι αυτό που απαιτεί ο Τραμπ και αυτό στο οποίο έχει ήδη συμφωνήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πάγωμα της σύγκρουσης με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά γενικά περίπου κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Η Δύση και το Κίεβο είχαν ήδη συμφωνήσει με αυτήν την επιλογή, αλλά η Ρωσία δεν ήθελε να την αποδεχτεί, έχοντας ήδη διατυπώσει τους όρους της για να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός: τερματισμό της κινητοποίησης στην Ουκρανία, διακοπή της προμήθειας δυτικών όπλων, προκήρυξη εκλογών, δημόσια αποκήρυξη της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και, σε μία από τις επιλογές, την απόσυρση όλων των ουκρανικών στρατευμάτων εκτός ολόκληρης της επικράτειας των τεσσάρων περιοχών που η Ρωσία είχε προσαρτήσει

Από Ευρώπη και Ουκρανία, αυτοί οι όροι απορρίφθηκαν. Αλλά η πιθανότητα εκεχειρίας κατά μήκος της πρώτης γραμμής αυξάνεται σημαντικά όταν είτε η Ρωσία εγκαταλείψει τους όρους της, είτε η ΕΕ και η Ουκρανία, υπό την πίεση του Τραμπ, συμφωνήσουν με τους όρους της, ή εάν η κάθε πλευρά κάνει μερικές παραχωρήσεις.

2. Κατάπαυση του πυρός και μερική επίλυση του εδαφικού ζητήματος

Πρόσφατα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το εδαφικό ζήτημα θα βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων συνομιλιών για την Ουκρανία . Δεν διευκρίνισε τι εννοούσε.

Ας υπενθυμίσουμε ότι στις τελευταίες προτάσεις τους, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την Κριμαία ως ρωσική, αφήνοντας απροσδιόριστο το καθεστώς των υπόλοιπων εδαφών που προσαρτήθηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εκείνη την εποχή, η Ουκρανία και η Ευρώπη αντιτάχθηκαν σε αυτό.

Είναι πιθανό να εξεταστεί τώρα κάποιο παρόμοιο υβριδικό σενάριο για την επίλυση εδαφικών ζητημάτων, με μερική αναγνώριση ορισμένων κατακτήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και με αναδιάρθρωση της πρώτης γραμμής - για παράδειγμα, με την ανταλλαγή ορισμένων εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία με άλλα (ας πούμε, για το μη κατακτημένο ακόμη τμήμα της περιοχής του Ντόνετσκ).

Το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές κοντά στον Τραμπ, ουσιαστικά το επιβεβαιώνει και γράφει ότι η «ανταλλαγή εδαφών» συζητήθηκε στις συνομιλίες στη Μόσχα και, εάν επιτύχει, ο Πούτιν θα είναι ανοιχτός στην εδραίωση της ειρήνης .

3. Μεγάλη συμφωνία

Ένα σενάριο στο οποίο οι ΗΠΑ και η Ρωσία κάνουν μια ευρεία γεωπολιτική συμφωνία, και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Ουκρανία είναι απλώς μέρος μιας ευρύτερης ανταλλαγής.

Το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια τέτοια συμφωνία είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σηματοδοτούσε μια ριζική αλλαγή στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επιλογή δεν φαίνεται η πιο πιθανή, δεδομένης της στενής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών σε δυτικές συμμαχίες και των δεσμών της Μόσχας με τις χώρες του παγκόσμιου Νότου. Δηλαδή, μια μεγάλη συμφωνία για δύο χώρες δεν είναι καθόλου ρεαλιστική και θα απαιτούσε τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και της «Μεγάλης Ασίας» με τη μορφή της Κίνας και της Ινδίας. Και μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σημάδια προετοιμασίας για μια τέτοια διεθνή διάσκεψη.

4. Επίλυση ζητημάτων που δεν σχετίζονται με την Ουκρανία

Ο Τραμπ και ο Πούτιν ενδέχεται να αφήσουν στην άκρη το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία εάν δεν διαφαίνονται συμβιβασμοί και να επιλύσουν ορισμένα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις: μερική άρση των κυρώσεων, αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των χωρών κ.λπ.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον όλα τα σχόλια σχετικά με τις προετοιμασίες για τη συνάντηση περιορίζονται στη συζήτηση για την Ουκρανία. Επομένως, θα είναι πολύ περίεργο αν δεν αποφασιστεί τίποτα με την Ουκρανία.

5. Ορισμένες δηλώσεις προθέσεων συν μερική εκεχειρία

Θα συμφωνήσουν σε μια εκεχειρία στον αέρα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο έδαφος, ενώ ο Πούτιν και ο Τραμπ θα υπογράψουν μια δήλωση της επιθυμίας τους να τερματίσουν τον πόλεμο, η οποία δεν θα είναι δεσμευτική. Ή, ίσως, θα προκύψουν κάποιες άλλες συμφωνίες που δεν θα οδηγήσουν άμεσα στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό το σενάριο είναι πιθανό εάν ο Τραμπ, όπως πιστεύουν ορισμένοι ειδικοί, αλλάξει γνώμη σχετικά με την επιβολή δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αφού αντιμετώπισε την απροθυμία της Κίνας και της Ινδίας να εγκαταλείψουν τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Ρωσία. Υπό το πρίσμα αυτό, χρειάζεται έναν λόγο για να δείξει πρόοδο σε μια ειρηνική διευθέτηση και να σταματήσει να εκπληρώνει τις απειλές του.

Το έκτακτο σενάριο...

Είναι επίσης αδύνατο να αποκλειστεί η πιθανότητα η συνάντηση να ακυρωθεί εντελώς. Για παράδειγμα, λόγω κλιμάκωσης του πολέμου ή μαζικών θανάτων αμάχων.

Υπάρχουν ακόμη πολλές δυνάμεις που ενδιαφέρονται να διαταράξουν την ειρηνευτική διαδικασία.

Επίσης, μια συνάντηση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί εάν, ακόμη και πριν από την έναρξή της, καταστεί σαφές και στα δύο μέρη ότι δεν θα οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τέσσερις σκόπελοι που πρέπει να ξεπεράσει η ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, εθνικά, οικονομία και συνέδριο της ΝΔ μετά την ΔΕΘ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται σήμερα ο πρώην αστυνομικός & TikToker για την υπόθεση με τα ναρκωτικά - Οι συνομιλίες που «καίνε» τον 34χρονο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τα 5+1 σενάρια για το αποτέλεσμά της - Η «ανταλλαγή εδαφών» και το big deal

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ θα σαρώσουν το Αιγαίο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κόκκινος συναγερμός σε πολλές περιοχές – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Αυγούστου

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εγκρίθηκε το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αχαΐα: Νεκρός 60χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση νταλίκας με φορτηγάκι

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος πρόεδρος αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός»

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου στη Γάζα

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας με πρωτοβουλία Τραμπ

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες» οι κατηγορίες για στρατιωτική στήριξη στη Ρωσία

02:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήρια από τον Παύλο Μαρινάκη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Άγιο Θωμά - Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στην Wall Street από τους δασμούς του Τραμπ

01:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλεξης Τσίπρας: Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θερμά συλλυπητήρια από Σωκράτη Φάμελλο στον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του

00:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Συλλυπητήρια για την απώλεια της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εγκρίθηκε το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κόκκινος συναγερμός σε πολλές περιοχές – Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου

11:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT: Αυτές είναι οι νέες απαγορευμένες ερωτήσεις - Τι θα συμβεί αν τις κάνετε

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Ντουμπάι: Οι 3 Ελληνίδες influencer που πρωταγωνιστούν στα porta potty party των «σεΐχηδων»

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος πρόεδρος αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ