Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τα 5+1 σενάρια για το αποτέλεσμά της - «Aνταλλαγή εδαφών» ή big deal;

Ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δημιουργεί η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν που επιβεβαιώθηκε επίσημα από Λευκό Οίκο και Κρεμλίνο. Το κρίσιμο ραντεβού θα γίνει πιθανότατα στα ΗΑΕ.

Έτσι, την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν από την επανεκλογή του ως προέδρου των ΗΠΑ. Το Κρεμλίνο το έχει ήδη επιβεβαιώσει .

Το κύριο θέμα αυτών των συνομιλιών έχει ήδη ανακοινωθεί: ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Αν και είναι προφανές ότι οι πρόεδροι μπορούν επίσης να συζητήσουν ευρύτερα ζητήματα, όπως η παγκόσμια σταθερότητα, ο πυρηνικός αφοπλισμός, καθώς και εμπορικά ζητήματα και κυρώσεις που σχετίζονται άμεσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Είναι προφανές επίσης, ότι, εφόσον τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε μια συνάντηση, πρέπει να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Πώς θα είναι; Ας δούμε τα πιθανά σενάρια:

1. Παύσατε πυρ με τα υπόλοιπα αμφιλεγόμενα ζητήματα να έχουν παραμεριστεί

Είναι αυτό που απαιτεί ο Τραμπ και αυτό στο οποίο έχει ήδη συμφωνήσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πάγωμα της σύγκρουσης με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αλλά γενικά περίπου κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Η Δύση και το Κίεβο είχαν ήδη συμφωνήσει με αυτήν την επιλογή, αλλά η Ρωσία δεν ήθελε να την αποδεχτεί, έχοντας ήδη διατυπώσει τους όρους της για να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός: τερματισμό της κινητοποίησης στην Ουκρανία, διακοπή της προμήθειας δυτικών όπλων, προκήρυξη εκλογών, δημόσια αποκήρυξη της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και, σε μία από τις επιλογές, την απόσυρση όλων των ουκρανικών στρατευμάτων εκτός ολόκληρης της επικράτειας των τεσσάρων περιοχών που η Ρωσία είχε προσαρτήσει

Από Ευρώπη και Ουκρανία, αυτοί οι όροι απορρίφθηκαν. Αλλά η πιθανότητα εκεχειρίας κατά μήκος της πρώτης γραμμής αυξάνεται σημαντικά όταν είτε η Ρωσία εγκαταλείψει τους όρους της, είτε η ΕΕ και η Ουκρανία, υπό την πίεση του Τραμπ, συμφωνήσουν με τους όρους της, ή εάν η κάθε πλευρά κάνει μερικές παραχωρήσεις.

2. Κατάπαυση του πυρός και μερική επίλυση του εδαφικού ζητήματος

Πρόσφατα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το εδαφικό ζήτημα θα βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων συνομιλιών για την Ουκρανία . Δεν διευκρίνισε τι εννοούσε.

Ας υπενθυμίσουμε ότι στις τελευταίες προτάσεις τους, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την Κριμαία ως ρωσική, αφήνοντας απροσδιόριστο το καθεστώς των υπόλοιπων εδαφών που προσαρτήθηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εκείνη την εποχή, η Ουκρανία και η Ευρώπη αντιτάχθηκαν σε αυτό.

Είναι πιθανό να εξεταστεί τώρα κάποιο παρόμοιο υβριδικό σενάριο για την επίλυση εδαφικών ζητημάτων, με μερική αναγνώριση ορισμένων κατακτήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και με αναδιάρθρωση της πρώτης γραμμής - για παράδειγμα, με την ανταλλαγή ορισμένων εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία με άλλα (ας πούμε, για το μη κατακτημένο ακόμη τμήμα της περιοχής του Ντόνετσκ).

Το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγές κοντά στον Τραμπ, ουσιαστικά το επιβεβαιώνει και γράφει ότι η «ανταλλαγή εδαφών» συζητήθηκε στις συνομιλίες στη Μόσχα και, εάν επιτύχει, ο Πούτιν θα είναι ανοιχτός στην εδραίωση της ειρήνης .

3. Μεγάλη συμφωνία

Ένα σενάριο στο οποίο οι ΗΠΑ και η Ρωσία κάνουν μια ευρεία γεωπολιτική συμφωνία, και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Ουκρανία είναι απλώς μέρος μιας ευρύτερης ανταλλαγής.

Το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια τέτοια συμφωνία είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σηματοδοτούσε μια ριζική αλλαγή στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επιλογή δεν φαίνεται η πιο πιθανή, δεδομένης της στενής εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών σε δυτικές συμμαχίες και των δεσμών της Μόσχας με τις χώρες του παγκόσμιου Νότου. Δηλαδή, μια μεγάλη συμφωνία για δύο χώρες δεν είναι καθόλου ρεαλιστική και θα απαιτούσε τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και της «Μεγάλης Ασίας» με τη μορφή της Κίνας και της Ινδίας. Και μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σημάδια προετοιμασίας για μια τέτοια διεθνή διάσκεψη.

4. Επίλυση ζητημάτων που δεν σχετίζονται με την Ουκρανία

Ο Τραμπ και ο Πούτιν ενδέχεται να αφήσουν στην άκρη το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία εάν δεν διαφαίνονται συμβιβασμοί και να επιλύσουν ορισμένα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις: μερική άρση των κυρώσεων, αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των χωρών κ.λπ.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον όλα τα σχόλια σχετικά με τις προετοιμασίες για τη συνάντηση περιορίζονται στη συζήτηση για την Ουκρανία. Επομένως, θα είναι πολύ περίεργο αν δεν αποφασιστεί τίποτα με την Ουκρανία.

5. Ορισμένες δηλώσεις προθέσεων συν μερική εκεχειρία

Θα συμφωνήσουν σε μια εκεχειρία στον αέρα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο έδαφος, ενώ ο Πούτιν και ο Τραμπ θα υπογράψουν μια δήλωση της επιθυμίας τους να τερματίσουν τον πόλεμο, η οποία δεν θα είναι δεσμευτική. Ή, ίσως, θα προκύψουν κάποιες άλλες συμφωνίες που δεν θα οδηγήσουν άμεσα στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αυτό το σενάριο είναι πιθανό εάν ο Τραμπ, όπως πιστεύουν ορισμένοι ειδικοί, αλλάξει γνώμη σχετικά με την επιβολή δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αφού αντιμετώπισε την απροθυμία της Κίνας και της Ινδίας να εγκαταλείψουν τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Ρωσία. Υπό το πρίσμα αυτό, χρειάζεται έναν λόγο για να δείξει πρόοδο σε μια ειρηνική διευθέτηση και να σταματήσει να εκπληρώνει τις απειλές του.

Το έκτακτο σενάριο...

Είναι επίσης αδύνατο να αποκλειστεί η πιθανότητα η συνάντηση να ακυρωθεί εντελώς. Για παράδειγμα, λόγω κλιμάκωσης του πολέμου ή μαζικών θανάτων αμάχων.

Υπάρχουν ακόμη πολλές δυνάμεις που ενδιαφέρονται να διαταράξουν την ειρηνευτική διαδικασία.

Επίσης, μια συνάντηση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί εάν, ακόμη και πριν από την έναρξή της, καταστεί σαφές και στα δύο μέρη ότι δεν θα οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα.

