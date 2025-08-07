Reuters: Πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χθες (6/8), καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν σχέδια για επιβολή δευτερογενών κυρώσεων την Παρασκευή σε μια προσπάθεια να πιέσουν τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια τέτοια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο θα είναι η πρώτη μεταξύ ενός εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ και της Ρωσίας από τότε που ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021, περίπου οκτώ μήνες πριν η Ρωσία εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση σε ευρωπαϊκό έθνος από τον 'Β Παγκόσμιο Πόλεμο εισβάλλοντας στην Ουκρανία.



Ο Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχουν συναντηθεί από τον Δεκέμβριο του 2019 και δεν κρύβουν την περιφρόνησή τους ο ένας για τον άλλον.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τετάρτη ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πούτιν και στη συνέχεια να ακολουθήσει μια τριμερής συνάντηση μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του Ζελένσκι.

«Οι Ρώσοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Τραμπ και ο Πρόεδρος είναι ανοιχτός σε συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο Πούτιν όσο και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ, απαντώντας στο δημοσίευμα. Μια ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Τραμπ παρείχε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γερμανό καγκελάριο και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κυβερνήσεων. Οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές μετά από συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, για την οποία ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε επιτευχθεί «μεγάλη πρόοδος».

Αυτό έγινε δύο ημέρες πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ στη Ρωσία για να συμφωνήσει σε ειρήνη στην Ουκρανία ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις. Ο Τραμπ είναι ολοένα και πιο απογοητευμένος με τον Πούτιν και έχει απειλήσει να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε χώρες που εισάγουν ρωσικά προΐόντα συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ενώ η συνάντηση πήγε καλά και η Μόσχα ήταν πρόθυμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δευτερογενείς κυρώσεις που έχει απειλήσει ο Τραμπ κατά των χωρών που συνεργάζονται με τη Ρωσία αναμένεται να εφαρμοστούν την Παρασκευή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Fox Business ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να επιτευχθεί συμφωνία.

Βοηθός του Κρεμλίνου δήλωσε νωρίτερα ότι ο Γουίτκοφ είχε «χρήσιμες και εποικοδομητικές» συνομιλίες με τον Πούτιν την Τετάρτη. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν για περίπου τρεις ώρες σε μια αποστολή της τελευταίας στιγμής για να επιδιώξουν μια σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο των 3,5 ετών που ξεκίνησε με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για το ζήτημα της Ουκρανίας και συζήτησαν την πιθανότητα ανάπτυξης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι ο Γουίτκοφ να υποβάλει έκθεση στον Τραμπ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει ότι η πίεση είχε λειτουργήσει στη Ρωσία και ότι η Μόσχα είναι πλέον πιο δεκτική σε μια εκεχειρία.

«Φαίνεται ότι η Ρωσία είναι πλέον πιο διατεθειμένη για μια εκεχειρία. Η πίεση που ασκείται λειτουργεί. Αλλά το κύριο είναι να μην μας ξεγελάσουν στις λεπτομέρειες - ούτε εμάς ούτε τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ζελένσκι

Το Bloomberg και το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Bell ανέφεραν ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να προτείνει μορατόριουμ στις αεροπορικές επιδρομές από τη Ρωσία και την Ουκρανία - μια ιδέα που αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πούτιν. Μια τέτοια κίνηση, εάν συμφωνηθεί, θα υπολείπεται κατά πολύ της πλήρους και άμεσης εκεχειρίας που επιδιώκουν η Ουκρανία και οι ΗΠΑ εδώ και μήνες. Αλλά θα προσφέρει κάποια ανακούφιση και στις δύο πλευρές.

Από τότε που οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες τον Μάιο, η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει τις βαρύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 72 ανθρώπους μόνο στην πρωτεύουσα Κίεβο. Ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις «αηδιαστικές».

Η Ουκρανία συνεχίζει να χτυπά ρωσικά διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου. Ο Αντρίι Γερμάκ, αρχηγός του επιτελείου του Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι απαιτείται πλήρης κατάπαυση του πυρός και σύνοδος κορυφής ηγετών. «Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και προς το παρόν αυτό εξαρτάται από τη Ρωσία», δημοσίευσε στο Telegram.

Ο Πούτιν είναι απίθανο να υποκύψει στο τελεσίγραφο κυρώσεων του Τραμπ, επειδή πιστεύει ότι κερδίζει τον πόλεμο και ότι οι στρατιωτικοί του στόχοι υπερισχύουν της επιθυμίας του να βελτιώσει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο. Παραμένει όμως ήταν σκεπτικός για το αν οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ θα είχαν μεγάλο αντίκτυπο μετά από διαδοχικά κύματα οικονομικών κυρώσεων κατά τη διάρκεια 3,5 ετών πολέμου.

