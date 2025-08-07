Reuters: Πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα

Ο Τραμπ θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την Ουκρανία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου 

Newsbomb

Reuters: Πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνομιλούν κατά τη Σύνοδο Κορυφής του APEC στο Βιετνάμ, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χθες (6/8), καθώς οι ΗΠΑ διατηρούν σχέδια για επιβολή δευτερογενών κυρώσεων την Παρασκευή σε μια προσπάθεια να πιέσουν τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια τέτοια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο θα είναι η πρώτη μεταξύ ενός εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ και της Ρωσίας από τότε που ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021, περίπου οκτώ μήνες πριν η Ρωσία εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση σε ευρωπαϊκό έθνος από τον 'Β Παγκόσμιο Πόλεμο εισβάλλοντας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχουν συναντηθεί από τον Δεκέμβριο του 2019 και δεν κρύβουν την περιφρόνησή τους ο ένας για τον άλλον.
Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τετάρτη ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πούτιν και στη συνέχεια να ακολουθήσει μια τριμερής συνάντηση μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του Ζελένσκι.

«Οι Ρώσοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συναντηθούν με τον Πρόεδρο Τραμπ και ο Πρόεδρος είναι ανοιχτός σε συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο Πούτιν όσο και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ, απαντώντας στο δημοσίευμα. Μια ενδεχόμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Τραμπ παρείχε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γερμανό καγκελάριο και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κυβερνήσεων. Οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές μετά από συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, για την οποία ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε επιτευχθεί «μεγάλη πρόοδος».

Αυτό έγινε δύο ημέρες πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Τραμπ στη Ρωσία για να συμφωνήσει σε ειρήνη στην Ουκρανία ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις. Ο Τραμπ είναι ολοένα και πιο απογοητευμένος με τον Πούτιν και έχει απειλήσει να επιβάλει υψηλούς δασμούς σε χώρες που εισάγουν ρωσικά προΐόντα συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ενώ η συνάντηση πήγε καλά και η Μόσχα ήταν πρόθυμη να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δευτερογενείς κυρώσεις που έχει απειλήσει ο Τραμπ κατά των χωρών που συνεργάζονται με τη Ρωσία αναμένεται να εφαρμοστούν την Παρασκευή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Fox Business ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να επιτευχθεί συμφωνία.

Βοηθός του Κρεμλίνου δήλωσε νωρίτερα ότι ο Γουίτκοφ είχε «χρήσιμες και εποικοδομητικές» συνομιλίες με τον Πούτιν την Τετάρτη. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν για περίπου τρεις ώρες σε μια αποστολή της τελευταίας στιγμής για να επιδιώξουν μια σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο των 3,5 ετών που ξεκίνησε με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για το ζήτημα της Ουκρανίας και συζήτησαν την πιθανότητα ανάπτυξης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι ο Γουίτκοφ να υποβάλει έκθεση στον Τραμπ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει ότι η πίεση είχε λειτουργήσει στη Ρωσία και ότι η Μόσχα είναι πλέον πιο δεκτική σε μια εκεχειρία.

«Φαίνεται ότι η Ρωσία είναι πλέον πιο διατεθειμένη για μια εκεχειρία. Η πίεση που ασκείται λειτουργεί. Αλλά το κύριο είναι να μην μας ξεγελάσουν στις λεπτομέρειες - ούτε εμάς ούτε τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ζελένσκι

Το Bloomberg και το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Bell ανέφεραν ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να προτείνει μορατόριουμ στις αεροπορικές επιδρομές από τη Ρωσία και την Ουκρανία - μια ιδέα που αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πούτιν. Μια τέτοια κίνηση, εάν συμφωνηθεί, θα υπολείπεται κατά πολύ της πλήρους και άμεσης εκεχειρίας που επιδιώκουν η Ουκρανία και οι ΗΠΑ εδώ και μήνες. Αλλά θα προσφέρει κάποια ανακούφιση και στις δύο πλευρές.

Από τότε που οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες τον Μάιο, η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει τις βαρύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 72 ανθρώπους μόνο στην πρωτεύουσα Κίεβο. Ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα χαρακτήρισε τις ρωσικές επιθέσεις «αηδιαστικές».

Η Ουκρανία συνεχίζει να χτυπά ρωσικά διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου. Ο Αντρίι Γερμάκ, αρχηγός του επιτελείου του Ζελένσκι, δήλωσε την Τετάρτη ότι απαιτείται πλήρης κατάπαυση του πυρός και σύνοδος κορυφής ηγετών. «Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και προς το παρόν αυτό εξαρτάται από τη Ρωσία», δημοσίευσε στο Telegram.

Ο Πούτιν είναι απίθανο να υποκύψει στο τελεσίγραφο κυρώσεων του Τραμπ, επειδή πιστεύει ότι κερδίζει τον πόλεμο και ότι οι στρατιωτικοί του στόχοι υπερισχύουν της επιθυμίας του να βελτιώσει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο. Παραμένει όμως ήταν σκεπτικός για το αν οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ θα είχαν μεγάλο αντίκτυπο μετά από διαδοχικά κύματα οικονομικών κυρώσεων κατά τη διάρκεια 3,5 ετών πολέμου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κεφαλονιά: Επιστρέφει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» με Ιρέν Ζακόμπ και Λεξ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Παπαγάλος-κατάσκοπος ξεσκέπασε σπείρα ναρκωτικών με μια φράση: «Δύο για 25!»

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο: Νεκρός 45χρονος που εκτελούσε εργασίες σε σκεπή σπιτιού

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προκαταρκτική έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τη Σεμερτζίδου

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Δικογραφία εις βάρος δύο οργανωμένων για επίθεση σε οπαδό άλλης ομάδας

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τη στιγμή που ορμητικό ποτάμι «καταπίνει» ολόκληρο χωριό στα Ιμαλάια

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Τα 700 εκατ. δολάρια στις υπόγειες σήραγγες και το λαθρεμπόριο τσιγάρων

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη Αλγερινή για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της - Τα πειστήρια που προσπάθησε να εξαφανίσει

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Στόχος μας μία Ελλάδα που προχωρά ενωμένη και χτίζει το “αύριο” με αυτοπεποίθηση και δικαιοσύνη»

09:05LIFESTYLE

Σάσα Σταμάτη: «Οι άθλιοι τον χτυπούσαν χωρίς έλεος μέχρι που τον έστειλαν νοσοκομείο με τρύπιο πνεύμονα»

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανοίγουν 20.000 σπίτια με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Πιθανή η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

08:28WHAT THE FACT

Αρχαία υποβρύχια πόλη ίσως ξαναγράφει τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε

08:27LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει νέο της τραγούδι μέσα σε τάξι - Δείτε βίντεο

08:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Όσοι έρχονται παράνομα από ασφαλείς χώρες, η μόνη λύση θα είναι η επιστροφή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Σύμης: Τα δύο νησιά που εξετάζουν εισιτήριο στους τουρίστες της μίας μέρας – Η τιμή του

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παπαδόσηφος εκτέλεσε μέσα στο δικαστήριο τον φονιά του γιου του: Ο μύθος με το κρυμμένο όπλο στη γενειάδα του (vid)

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ανοίγουν 20.000 σπίτια με κοινωνική αντιπαροχή – Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι καθαρός, έχω ελεγχθεί 11 φορές» -Τι απαντά ο σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου για τις επιδοτήσεις

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Άντληση υδάτων πριν από τη διαδικασία αποκόλλησης του πλοίου – «Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει το υπουργείο Ναυτιλίας

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Mπιλ Κλίντον: Η πραγματική σχέση του με τον Έπσταϊν - Τα ταξίδια με το «Lolita Express», το «νησί των παιδόφιλων» και οι επισκέψεις στον Λευκό Οίκο

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας κρυμμένο 4.500 χρόνια

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: «Πανικοβλήθηκα, ήταν λάθος μου» - Τι είπε η 32χρονη Αλγερινή για τον θάνατο της 3χρονης κόρης της - Τα πειστήρια που προσπάθησε να εξαφανίσει

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα των δασμών του Τραμπ: 'Ερχονται δασμοί 100% στα τσιπ - Φόβοι οτι θα ακριβύνουν κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε τη στιγμή που ορμητικό ποτάμι «καταπίνει» ολόκληρο χωριό στα Ιμαλάια

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κάτοικοι σε ρόλο «security» αυτο-οργανώνονται και προστατεύουν μόνοι τους τις γειτονιές

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος πολυεκατομμυριούχου σε σαφάρι - Τον σκότωσε βούβαλος «Μαύρος Θάνατος» με ταχύτητα 56 χιλιομέτρων

07:02ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο σκάνδαλο: Πάνω από 13.000 δημόσιοι υπάλληλοι πήραν αναρρωτική και πήγαν στο καζίνο

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Στόχος μας μία Ελλάδα που προχωρά ενωμένη και χτίζει το “αύριο” με αυτοπεποίθηση και δικαιοσύνη»

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Τα «σκοτεινά» οικονομικά της Χαμάς: Τα 700 εκατ. δολάρια στις υπόγειες σήραγγες και το λαθρεμπόριο τσιγάρων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: «Κολλημένο» στην ξέρα το φέρι μποτ – Προβληματίζουν οι άνεμοι για την έναρξη ρυμούλκησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ