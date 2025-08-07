Συνοδος Κορυφής Τραμπ-Πούτιν: Στα ΗΑΕ πιθανότατα το κρίσιμο ραντεβού για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε την Πέμπτη ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, προαναγγέλλοντας την πρώτη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών από το 2021.

Η ανακοίνωση ήρθε μια ημέρα αφότου ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε συνομιλίες με τον Πούτιν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ απείλησε με νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των χωρών που αγοράζουν τα προϊόντα της εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Στο μεταξύ αυξάνονται οι εικασίες σχετικά με τον πιθανό τόπο της Συνόδου Κορυφής Πούτιν-Τραμπ. Το Reuters ανέφερε ότι ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες θα διεξαχθεί πιθανότατα το κρίσιμο ραντεβού