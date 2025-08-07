Κρεμλίνο: «Έκλεισε» το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν - Συμφώνησαν το πού αλλά όχι το πότε

Σε συμφωνία για μία συνάντηση τις επόμενες ημέρες μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του, κατέληξαν Ουάσινγκτον και Μόσχα όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το Κρεμλίνο, μία ημέρα μετά την επίσκεψη του απεσταλμένου των ΗΠΑ στη Μόσχα, Γουίτκοφ και λίγο πριν τη λήξη του τελεσιγράφου από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για την οργάνωση μιας συνάντησης και ότι ο τόπος έχει συμφωνηθεί και θα ανακοινωθεί αργότερα. Ωστόσο, εκτός η ημερομηνία αυτής της συνάντησης εκκρεμεί με μόνο στοιχείο ότι θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Πρόκειται για την πρώτη δια ζώσης συνάντηση από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία φέτος και αποτελεί ορόσημο στον πόλεμο άνω των 3 ετών, αν και δεν υπάρχει καμία υπόσχεση ότι μια τέτοια συνάντηση θα οδηγούσε στο τέλος των μαχών, καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία παραμένουν πολύ μακριά στις απαιτήσεις τους.

Η συμφωνία έρχεται στον απόηχο μιας νέας δημοσκόπησης του Gallup που διαπίστωσε ότι οι Ουκρανοί είναι όλο και πιο πρόθυμοι για μια διευθέτηση που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Προηγήθηκε δημοσίευμα των New York Times ότι ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Τετάρτη ότι σκόπευε να συναντηθεί με τον Πούτιν και στη συνέχεια να ακολουθήσει μια τριμερής με τη συμμετοχή του Ρώσου ηγέτη και του Ζελένσκι.

Ο Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχουν συναντηθεί από τον Δεκέμβριο του 2019 και δεν κρύβουν την περιφρόνησή τους ο ένας για τον άλλον.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt δήλωσε: «Οι Ρώσοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συναντηθούν με τον πρόεδρο Trump και ο πρόεδρος είναι ανοιχτός σε συναντήσεις τόσο με τον πρόεδρο Putin όσο και με τον πρόεδρο Zelenskiy».

