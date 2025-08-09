Ινδία: Επιβεβαιώθηκε η κατάρριψη 6 πακιστανικών αεροσκαφών στις πολεμικές συγκρούσεις του Μαΐου

Το ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικό σύστημα S-400 που χρησιμοποιείται από την Ινδία κατέρριψε πακιστανικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της πολεμικής ανάφλεξης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών τον Μάιο.

Η Ινδία κατέρριψε πέντε μαχητικά αεροσκάφη του Πακιστάν, αλλά κι ένα μεγαλύτερο πακιστανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, στην διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων του Μαΐου, δήλωσε σήμερα η Ινδική Πολεμική Αεροπορία, στην πρώτη δήλωση που έγινε, αφού πέρασαν μήνες από τη χειρότερη πολεμική ανάφλεξη με τη γειτονική της χώρα, εδώ και δεκαετίες.

Τα περισσότερα πακιστανικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που βρίσκονται σε υπηρεσία από την Ινδία, δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας, Αμάρ Πριτ Σιν στη διάρκεια μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην νότια πόλη Μπανγκαλόρ.

Ο αρχηγός επικαλέστηκε ηλεκτρονικά ίχνη, που επιβεβαίωσαν τις επιτυχημένες εκτοξεύσεις του αναφερόμενου αντιαεροπορικού συστήματος.

«Έχουμε επιβεβαιώσει τις καταρρίψεις πέντε μαχητικών αεροσκαφών, αλλά κι ενός άλλου μεγάλου αεροσκάφους», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι το μεγάλο αεροσκάφος, θα μπορούσε να είναι ένα αεροσκάφος εναέριας επιτήρησης, ενώ καταρρίφθηκε σε απόσταση 300 χιλιομέτρων.