Ινδία: Viral το βίντεο της συνάντησης ανθρώπου με λιοντάρι
Μία απροσδόκητη συνάντηση με μία αναπάντεχη εξέλιξη
Μία τρομακτική συνάντηση με ένα λιοντάρι είχε ένας άνδρας στην Ινδία, η οποία ωστόσο είχε μία απρόσμενη εξέλιξη που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.
Το βίντεο τραβήχτηκε από κύκλωμα ασφαλείας, αργά τη νύχτα σε ένα εργοστάσιο τσιμέντου στο Γκουτζαράτ, που βρίσκεται στο δυτικό παράλιο τμήμα της χώρας και στα σύνορα με το Πακιστάν.
Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στην πύλη του εργοστασίου και δείχνει τον άνδρα να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το λιοντάρι.
Έντρομος, το βάζει στα πόδια, αλλά προς έκπληξη το ίδιο κάνει και το λιοντάρι που εξαφανίζεται στο κοντινό δάσος.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, λιοντάρια κυκλοφορούν στην περιοχή, που είναι δασική και είναι σύνηθες να εμφανίζονται αργά τη νύχτα ή νωρίς το πρωί.
Συχνά κάνουν την εμφάνισή τους στην πύλη του εργοστασίου, όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης, σημειώνοντας πως δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν.