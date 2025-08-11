Ινδία: Viral το βίντεο της συνάντησης ανθρώπου με λιοντάρι

Μία τρομακτική συνάντηση με ένα λιοντάρι είχε ένας άνδρας στην Ινδία, η οποία ωστόσο είχε μία απρόσμενη εξέλιξη που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Το βίντεο τραβήχτηκε από κύκλωμα ασφαλείας, αργά τη νύχτα σε ένα εργοστάσιο τσιμέντου στο Γκουτζαράτ, που βρίσκεται στο δυτικό παράλιο τμήμα της χώρας και στα σύνορα με το Πακιστάν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στην πύλη του εργοστασίου και δείχνει τον άνδρα να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με το λιοντάρι.



Έντρομος, το βάζει στα πόδια, αλλά προς έκπληξη το ίδιο κάνει και το λιοντάρι που εξαφανίζεται στο κοντινό δάσος.

Δείτε το viral βίντεο εδώ:

A man stepped out of the gate of Aadhar Cement Factory in Patapur village, Dungarpur, Junagadh district, Gujarat.

He came face to face with a lion.

Startled he sprinted back towards the premises, while the lion, equally alarmed, dashed towards the nearby forest.

(From India… pic.twitter.com/LCBLRa94F6 — SK Chakraborty (@sanjoychakra) August 11, 2025

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, λιοντάρια κυκλοφορούν στην περιοχή, που είναι δασική και είναι σύνηθες να εμφανίζονται αργά τη νύχτα ή νωρίς το πρωί.

Συχνά κάνουν την εμφάνισή τους στην πύλη του εργοστασίου, όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης, σημειώνοντας πως δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν.

Διαβάστε επίσης