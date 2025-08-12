Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Σε μια εποχή που τη δημόσια συζήτηση για την άμυνα της Ευρώπης μονοπωλούν οι πολιτικές δηλώσεις και δεσμεύσεις δαπανών, λαμβάνει χώρα μια αθόρυβη αλλά ιστορικών διαστάσεων αλλαγή: η μαζική επέκταση των εργοστασίων όπλων σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο.

Αποκαλυπτική ανάλυση των Financial Times, βασισμένη σε δορυφορικά δεδομένα, αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή εικόνα: η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία επεκτείνεται με τριπλάσιο ρυθμό σε καιρό ειρήνης, καθώς η νέα βιομηχανική ανάπτυξη καλύπτει 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Η έκρηξη αυτής της οικοδομικής δραστηριότητας στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις όπλων έχει ενταθεί δραματικά από την πλήρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η ανάλυση, που κάλυψε 150 εγκαταστάσεις σε 37 εταιρείες, χρησιμοποιώντας πάνω από 1.000 δορυφόρους ραντάρ, παρακολούθησε με ακρίβεια τις αλλαγές σε εγκαταστάσεις παραγωγής πυρομαχικών και πυραύλων - δύο κρίσιμα σημεία στην υποστήριξη της Δύσης προς το Κίεβο.

Από τα λόγια στην πράξη

Τα δεδομένα δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Η εδώ και καιρό υποσχεθείσα αμυντική αναβίωση της Ευρώπης δεν είναι πλέον απλώς πολιτική ρητορική. Είναι μια απτή πραγματικότητα, χτισμένη με σκυρόδεμα και χάλυβα, και καθοδηγούμενη από μια σημαντική ένεση δημόσιων επιδοτήσεων. Η κλίμακα και η εξάπλωση των έργων υποδηλώνει μια ιστορική μετατόπιση στον επανεξοπλισμό: η Ευρώπη περνά από την παραγωγή σε καιρό ειρήνης στην οικοδόμηση μιας βιομηχανικής βάσης ικανής να υποστηρίξει μια πιο βιώσιμη πολεμική προσπάθεια.

Ο William Alberque, πρώην διευθυντής ελέγχου όπλων του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζει αυτές τις αλλαγές ως «βαθιές και διαρθρωτικές», ικανές να μεταμορφώσουν την αμυντική βιομηχανία μακροπρόθεσμα. Επισημαίνει ότι η μαζική παραγωγή βλημάτων δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, μειώνοντας το κόστος και την πολυπλοκότητα, και επιτρέπει τη μεγαλύτερη παραγωγή άλλων συστημάτων, όπως οι πύραυλοι.

Η επέκταση με αριθμούς και παραδείγματα

Σύμφωνα με την ανάλυση των Financial Times, οι περιοχές που έδειξαν σημάδια κατασκευαστικών εργασιών αυξήθηκαν από 790.000 τετραγωνικά μέτρα το 2020-21 σε 2,8 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα το 2024-25. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της επέκτασης είναι:

Rheinmetall και N7 Holding (Ουγγαρία): Μια τεράστια μονάδα παραγωγής πυρομαχικών και εκρηκτικών, που ήδη παράγει βλήματα 30 χιλιοστών και πρόκειται να επεκταθεί για την παραγωγή βλημάτων 155 χιλιοστών και πυρομαχικών 120 χιλιοστών για τα άρματα μάχης Leopard 2

MBDA (Γερμανία): Νέοι δρόμοι και οικοδομικά έργα καλύπτουν 94.000 τετραγωνικά μέτρα, χάρη σε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με στόχο την παραγωγή πυραύλων εδάφους-αέρος Patriot GEM-Τ.

BAE Systems (Ηνωμένο Βασίλειο): Επενδύσεις άνω των 150 εκατομμυρίων λιρών από το 2022, με την επέκταση των εγκαταστάσεών της να προβλέπει 16πλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας για βλήματα 155 χιλιοστών.

Η επέκταση αυτή επιταχύνεται και από ειδικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το Act in Support of Ammunition Production (ASAP), το οποίο έχει επενδύσει 500 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στην παραγωγή πυρομαχικών. Οι εταιρείες που έλαβαν αυτή τη χρηματοδότηση επεκτάθηκαν ταχύτερα από άλλες, με 20 τοποθεσίες να εμφανίζουν σαφή φυσική επέκταση, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέων εργοστασίων.

Η στρατηγική αλλαγή και η αντίδραση

Η εντυπωσιακή αυτή ανάπτυξη έχει άμεση σχέση με την αναθεώρηση των αμυντικών στρατηγικών. Ο Επίτροπος Ά

+μυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι η ετήσια ικανότητα παραγωγής πυρομαχικών της Ευρώπης αυξήθηκε από 300.000 σε περίπου 2 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρόκληση παραμένει τεράστια. Ο Φάμπιαν Χόφμαν του Πανεπιστημίου του Όσλο τονίζει ότι, αν και οι επεκτάσεις είναι καλοδεχούμενες, η παραγωγή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και των απαραίτητων συστατικών τους παραμένει ένα σοβαρό εμπόδιο. Αυτά τα όπλα είναι κρίσιμα για μια αξιόπιστη αποτροπή απέναντι στις ανώτερες χερσαίες δυνάμεις της Ρωσίας.

Καθώς οι κυβερνήσεις της ΕΕ συνεχίζουν να διαφωνούν για τον τρόπο διατήρησης των προμηθειών όπλων προς την Ουκρανία και την ανακατασκευή των δικών τους αποθεμάτων, η βιομηχανία έχει πλέον πάρει το προβάδισμα. Η επέκταση των εργοστασίων όπλων είναι η πιο απτή απόδειξη ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα νέο στρατηγικό περιβάλλον, μετατρέποντας τις δεσμεύσεις σε πράξεις και δημιουργώντας μια νέα βιομηχανική βάση για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Διαβάστε επίσης