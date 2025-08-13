Τραγωδία στον ύπνο: Άνδρας πέθανε από ασφυξία όταν τον καταπλάκωσε η υπέρβαρη σύζυγός του

Την τελευταία του πνοή με τον πλέον τραγικό τρόπο άφησε ένας 59χρονος, όταν η υπέρβαρη σύζυγος του έπεσε από το κρεβάτι με συνέπεια ο ίδιος να σφηνωθεί σε έναν τοίχο και να πεθάνει από ασφυξία.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Campanha στα περίχωρα του Πόρτο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η άνω των100 κιλών σύζυγος πιθανότατα έχασε την ισορροπία της και έπεσε από το κρεβάτι πάνω στον αδύνατο, όπως περιγράφεται άνδρα, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στο πάτωμα και τον συνέθλιψε.

Οι γείτονες ειδοποιήθηκαν για την τραγική κατάσταση από τις κραυγές της γυναίκας αφού παγιδεύτηκε ανάμεσα στο κρεβάτι και τον τοίχο.

Λέγεται ότι έσπευσαν να τους βοηθήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Οι γείτονες κατάφεραν να την απομακρύνουν από πάνω του, αλλά ήταν ήδη αναίσθητος όταν έφτασαν εκεί οι πυροσβέστες και το παραϊατρικό προσωπικό.

Οι προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά την καρδιακή ανακοπή ήταν ανεπιτυχείς.

Το βάρος της γυναίκας πιστεύεται ότι είναι ένας βασικός παράγοντας για τον οποίο δεν ήταν σε θέση να σηκωθεί αφού παγιδεύτηκε.

Χρειάστηκαν πέντε άνδρες για να την απομακρύνουν από τον σύντροφό της, ανέφερε η πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manha.

Οι πορτογάλοι αστυνομικοί έχουν ερευνήσει, αλλά διαπίστωσαν ότι ήταν ένα φρικτό ατύχημα, χωρίς εγκληματική πρόθεση.

Το ζευγάρι ζούσαν μαζί ως σύζυγοι για αρκετά χρόνια, αλλά δεν είχαν επισήμως παντρευτεί.

