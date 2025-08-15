Γιατί δεν έγινε ούτε φέτος η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα

Η Τουρκία απαγόρευσε και φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την τέλεση της Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα.

Η εορτή συμπίπτει με την πτώση της Τραπεζούντας, η οποία στην Τουρκία θεωρείται «νίκη των Οθωμανών» και λόγος απαγόρευσης τέλεσης της σημαντικής για τον ελληνισμό Λειτουργίας. Η εορτή, η οποία συγκεντρώνει Ορθόδοξους προσκυνητές από όλο τον κόσμο, συμπίπτει με την επέτειο της πτώσης της Τραπεζούντας το 1461. Στην Τουρκία, η ημερομηνία αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την άρνηση τέλεσης λειτουργιών σε ένα από τα κύρια ιερά του ποντιακού ελληνισμού.

Τι σημαίνει όμως αυτό; Δεν θα ξαναδούμε ποτέ τον Οικουμενικό Πατριάρχη να τελεί στην Παναγία Σουμελά την Θεία Λειτουργία;

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Günebakış, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζήτησε από το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών να μεταθέσει τη λειτουργία στις 23 Αυγούστου, δηλαδή την ημέρα της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (στα εννιάμερα της Παναγίας). Ακόμα και αν δοθεί άδεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν θα παραστεί στη Λειτουργία.

Το θέμα σχολιάζει ο αμυντικός αναλυτής, Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης*.

«Οι Τούρκοι φοβούνται το αυξανόμενο κύμα Τούρκων προσκυνητών στην Παναγία καθώς ξυπνάνε συνειδήσεις και μάλιστα με μαζικό τρόπο.

Ο Ερντογάν σε αντίθεση με την πρώτη δεκαετία του όταν είχε δώσει κάποιες ελευθεριότητες στις μειονότητες, όχι μόνο μετατρέπει μεγάλες Μονές σε τζαμιά, αλλά βλέπουμε ότι προχωράει σε απαγόρευση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά στον Πόντο. Επίσης από το 2021 ο Ερντογάν εφαρμόζει και μια άλλη πολιτική, απαγορεύει σε Έλληνες προσκυνητές , κυρίως Ποντίους, που πήγαιναν συχνά στον Πόντο, την είσοδο στην περιοχή . Ο Ερντογάν οδηγεί την Τουρκία σε έναν τουρκο-ισλαμικό σκοταδισμό» , αναφέρει.

Η απαγόρευση σε Ποντίους προσκυνητές

Πόντιοι προσκυνητές, οι οποίοι στην Τουρκία βαπτίστηκαν ακτιβιστές και έγιναν persona non grata, έχουν εμποδιστεί να εισέλθουν στην Τουρκία για λόγους «εθνικής ασφάλειας». Για παράδειγμα, το 2015, οι τουρκικές αρχές εμπόδισαν ορισμένους Πόντιους να εισέλθουν στην Τραπεζούντα για να παρακολουθήσουν τη Λειτουργία, επειδή έφεραν στο προσκήνιο τη Γενοκτονία των Ποντίων. Επίσης το 2019, σε έναν ακτιβιστή, επικεφαλής ενός συλλόγου που διοργανώνει εκδηλώσεις για τους Πόντιους Έλληνες, απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία για λόγους «διατάραξης της δημόσιας τάξης». Τέτοιες απαγορεύσεις εφαρμόζονται συχνά χωρίς επίσημη εξήγηση και αυτό έχει επικριθεί από διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2020, το Human Rights Watch (HRW) δήλωσε ότι τέτοιες πρακτικές της Τουρκίας, οι οποίες εμποδίζουν τη συμμετοχή σε θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αντίκεινται στην αρχή της ελευθερίας της πίστης του Άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) .

*Ο Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος MBA από το Nottinngham Trend University, Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του ΔΠΘ, και υποψήφιος Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999, Ακόλουθος Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα την περίοδο 2013-2017. Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο / 2022

