Χονγκ Κονγκ: Κρεμάστηκε από το παρμπρίζ αυτοκινήτου μετά από καυγά με την σύντροφό του

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Χονγκ Κονγκ καθώς ένας 53χρονος άνδρας κρέμονταν από το παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου, μετά από έντονη διαπληκτισμό με τη σύντροφό του.

Δύο φίλοι της γυναίκας προσπάθησαν να πάρουν το αυτοκίνητο και εκείνος έπεσε πάνω στο παρμπρίζ για να τους σταματήσει. Η προσπάθειά του όμως απέβη άκαρπη και βρέθηκε να κρέμεται από το όχημα για περίπου 10 λεπτά, διανύοντας πάνω από 5 χιλιόμετρα.

Το βίντεο της απίστευτης σκηνής έγινε αμέσως viral στο διαδίκτυο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Ο 42χρονος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή ναρκωτικών, ενώ και οι δύο συνεπιβάτες του βρέθηκαν να έχουν ναρκωτικά και επίσης συνελήφθησαν.