Οθόνες vs ομιλία: Οι 5 ώρες μπροστά στην οθόνη «φρενάρουν» το λεξιλόγιο των παιδιών κάτω των 5 ετών

Πώς η τεχνολογία επηρεάζει την ανάπτυξη του λόγου σε κρίσιμα στάδια - Έρχονται νέες οδηγίες στη Βρετανία

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Unsplash
Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της υπερβολικής έκθεσης σε κινητά, tablet και τηλεόραση στις μικρές ηλικίες κρούει η βρετανική κυβέρνηση. Η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα τη δημιουργία ενός πλαισίου οδηγιών για γονείς παιδιών κάτω των πέντε ετών, έπειτα από έρευνες που συνδέουν τον παρατεταμένο χρόνο μπροστά στην οθόνη με προβλήματα στην ανάπτυξη του λόγου.

Η «επιδημία» των οθονών και τα ευρήματα

Σε άρθρο της στους Sunday Times, η κ. Φίλιπσον επισημαίνει ότι έως την ηλικία των δύο ετών, το 98% των παιδιών έρχεται σε καθημερινή επαφή με ψηφιακές οθόνες, μια περίοδο κρίσιμη για τη γλωσσική τους εξέλιξη.

Τα στοιχεία κυβερνητικής έρευνας σε 4.758 γονείς είναι αποκαλυπτικά:

  • Παιδιά με υψηλή έκθεση (περίπου 5 ώρες την ημέρα) παρουσιάζουν σημαντικά φτωχότερο λεξιλόγιο.

  • Αντίθετα, παιδιά με περιορισμένη χρήση (περίπου 44 λεπτά την ημέρα) εμφανίζουν ομαλότερη γλωσσική ανάπτυξη.

«Γονείς και εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι τα παιδιά φτάνουν στον παιδικό σταθμό δυσκολευόμενα να αρθρώσουν λόγο, να εστιάσουν ή να συμμετάσχουν στη μαθησιακή διαδικασία», σημείωσε η υπουργός.

Συμβουλές αντί για επιβολή

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, που αναμένεται να οριστικοποιηθούν τον Απρίλιο, δεν θα έχουν χαρακτήρα επιβολής αλλά πρακτικής καθοδήγησης. Η κυβέρνηση προτείνει τη χρήση των οθονών ως μέρος κοινών δραστηριοτήτων, όπως η ανάγνωση ιστοριών ή τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, αντί για παθητική θέαση.

Η πρωτοβουλία θα πλαισιωθεί από μαθήματα για γονείς σχετικά με την πρώιμη παιδική ανάπτυξη. Την ομάδα εργασίας θα συντονίσουν η Επίτροπος Παιδιών της Αγγλίας, Ντέιμ Ρέιτσελ ντε Σούζα, και ο καθηγητής Ράσελ Βάινερ.

Ένα παγκόσμιο δίλημμα

Το ζήτημα του «screentime» παραμένει αμφιλεγόμενο. Ήδη από τον Οκτώβριο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε προειδοποιήσει για μια «επιδημία αποσύνδεσης» εντός των οικογενειών λόγω των smartphones. Στο εξωτερικό, η Αυστραλία προχώρησε πρόσφατα σε απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 16 ετών, μια πολιτική που αρκετοί Βρετανοί βουλευτές εισηγούνται να υιοθετηθεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

*Με πληροφορίες από Skynews

