Γερμανία: Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, ναζιστικούς χαιρετισμούς και ναρκωτικά στον στρατό

Σοβαρό σκάνδαλο που αφορά σεξουαλική παρενόχληση, ακροδεξιό εξτρεμισμό και χρήση ναρκωτικών σε επίλεκτη μονάδα του στρατού της Γερμανίας έχει προκαλέσει αναταράξεις στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, απειλώντας να υπονομεύσει τις προσπάθειες του Βερολίνου να ενισχύσει τη στρατιωτική του ισχύ και να αυξήσει την προσέλευση νέων στρατευσίμων, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν περισσότερες από δώδεκα καταγγελίες εις βάρος στρατιωτών του 26ου Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, μιας επίλεκτης αερομεταφερόμενης μονάδας με έδρα το Τσβάιμπρυκεν, στο νοτιοδυτικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Οι έρευνες αφορούν καταγγελίες για χρήση ναρκωτικών, ναζιστικούς χαιρετισμούς και χρήση στολών που παραπέμπουν στη ναζιστική περίοδο. Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε «σοκαρισμένος» από τις αποκαλύψεις, τονίζοντας ότι «αντίκεινται πλήρως στις θεμελιώδεις αξίες της Bundeswehr», όπως αποκαλούνται οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το σκάνδαλο έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η γερμανική κυβέρνηση έχει μόλις παρουσιάσει νέο πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για 18χρονους, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του στρατού εν μέσω ανησυχιών για ενδεχόμενη ρωσική επιθετικότητα.

Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για την κουλτούρα στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων, τη στιγμή που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δεσμευτεί να καταστήσει τη Bundeswehr «τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη».

Η βουλευτής των Πρασίνων Αγκνιέσκα Μπρούγκερ, μέλος της Επιτροπής Άμυνας της Bundestag, προειδοποίησε ότι οι καταγγελίες δεν πλήττουν μόνο μία μονάδα, αλλά «αμαυρώνουν το σημαντικό έργο που επιτελούν χιλιάδες στρατιώτες». Όπως ανέφερε, πρόκειται για «τεράστιο πρόβλημα σε μια ιδιαίτερα σοβαρή στιγμή, όταν η Bundeswehr και οι πολιτικοί χρειάζεται να προσελκύσουν τα πιο ικανά στελέχη».

Τι είναι το 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών που ερευνάται για το σκάνδαλο

Το 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, που αριθμεί περίπου 1.700 στρατιώτες, θεωρείται μία από τις πλέον επίλεκτες μονάδες της Γερμανίας και έχει συμμετάσχει σε αποστολές και επιχειρήσεις σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Μάλι και το Σουδάν.

Οι καταγγελίες ήρθαν για πρώτη φορά στο φως τον Οκτώβριο, όταν τοπική εφημερίδα έλαβε ανώνυμη καταγγελία για στρατιώτες που φέρονταν να κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς, να φωτογραφίζουν συναδέλφους τους – άνδρες και γυναίκες – στα ντους, καθώς και να κάνουν χρήση ναρκωτικών. Ο στρατός επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι είχε ξεκινήσει έρευνα ήδη από τον Ιούνιο, έπειτα από καταγγελίες γυναικών αλεξιπτωτιστών, οι οποίες αποτελούν περίπου το 5% της μονάδας.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, απομακρύνθηκε από τη θέση του και ο διοικητής της μονάδας, συνταγματάρχης Όλιβερ Χένκελ, ο οποίος, σύμφωνα με τοπικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο, αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση της απομάκρυνσής του με τις καταγγελίες, δηλώνοντας ότι έχει «καθαρή συνείδηση».

Οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν τις επόμενες εβδομάδες. Η Frankfurter Allgemeine Zeitung δημοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ, επικαλούμενη πηγές από το εσωτερικό του στρατού, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε στη μονάδα μια «ακροδεξιά, ανοιχτά αντισημιτική κλίκα», με ύβρεις όπως «εβραϊκό γουρούνι». Γυναίκες στρατιωτικοί φέρονται να δέχονταν πορνογραφικά σχόλια, απειλές βιασμού, αλλά και επιδείξεις γεννητικών οργάνων από συναδέλφους τους.

Ο αντιστράτηγος Χάραλντ Γκάντε δήλωσε στην εφημερίδα ότι έμεινε «σχεδόν άφωνος» τόσο από τα περιστατικά όσο και από τον τρόπο που διαχειρίστηκαν. Τόνισε δε ότι η πειθαρχία και ο σεβασμός στις δημοκρατικές αξίες είναι αυτό που διαφοροποιεί τη Bundeswehr «από τους Ρώσους στρατιώτες» – δήλωση που προκάλεσε αίσθηση λίγες ημέρες πριν ο καγκελάριος δεσμευτεί για ενδεχόμενο ρόλο γερμανικών στρατευμάτων σε μελλοντική εκεχειρία στην Ουκρανία.

Εγκληματικά καψόνια αποκάλυψε το Spiegel

Το περιοδικό Der Spiegel αποκάλυψε επιπλέον καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες αξιωματικός φέρεται να έστρεψε μερικώς γεμάτο πιστόλι στο πρόσωπο δύο στρατιωτών, ενώ άλλος στρατιώτης χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση έπειτα από επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στα γεννητικά όργανα και στο κεφάλι κατά τη διάρκεια «εκπαίδευσης».

Συνολικά, η Bundeswehr έχει ερευνήσει 55 υπόπτους. Ήδη τρεις στρατιώτες έχουν αποπεμφθεί, ενώ άλλοι 19 βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικασία απόταξης. Δεκαέξι υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη, κυρίως για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, αλλά και για εγκλήματα μίσους και χρήση απαγορευμένων εξτρεμιστικών συμβόλων.

Παράλληλα, ο στρατός ανακοίνωσε την εφαρμογή σχεδίου δράσης για τις αερομεταφερόμενες δυνάμεις, με στόχο την ενίσχυση της ηγεσίας και την καλύτερη εκπαίδευση σε ζητήματα αξιών. «Η βία, ο σεξισμός και ο εξτρεμισμός δεν έχουν καμία θέση στη Bundeswehr», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Το σκάνδαλο δεν είναι το πρώτο που πλήττει τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Το 2020, το υπουργείο Άμυνας είχε διαλύσει ολόκληρη επίλεκτη μονάδα ειδικών δυνάμεων λόγω «τοξικής ηγεσίας» και εξτρεμιστικών τάσεων, ενώ το 2022 πρώην στρατιωτικός καταδικάστηκε σε περισσότερα από πέντε χρόνια φυλάκισης για σχέδιο δολοφονίας πολιτικών, παριστάνοντας τον Σύρο πρόσφυγα.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Bundestag, Τόμας Ρέβεκαμπ, τόνισε ότι δεν αντικατοπτρίζουν το σύνολο των 180.000 στρατιωτών της χώρας. Σύμφωνα με μελέτη του ίδιου του στρατού, μόλις 0,4% των στελεχών εμφανίζουν ακροδεξιές αντιλήψεις, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού.

