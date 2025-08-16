Παναγία Σουμελά: Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 23 Αυγούστου

Την ημέρα της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Παναγία Σουμελά: Η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 23 Αυγούστου
Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα εορταστεί στις 23 Αυγούστου αντί για τις 15 Αυγούστου φέτος στη Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τουρκικές αρχές παρείχαν την σχετική άδεια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Agos, οι επίσημες αρχές απέρριψαν για άλλη μια φορά το αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου φέτος για τον εορτασμό της 15ης Αυγούστου, λόγω αντιρρήσεων εθνικιστικών ομάδων στην Τραπεζούντα.

Πλέον έχει δοθεί άδεια για τις 23 Αυγούστου. Ο Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας θα τελέσει την ακολουθία.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο:

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται εἰς τούς ἐνδιαφερομένους εὐλαβεῖς προσκυνητάς ὅτι κατόπιν ἀποφάσεως τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν καί ἐφέτος παρεσχέθη ἄδεια τελέσεως Θείας Λειτουργίας εἰς τήν ἱστορικήν Ἱ. Μονήν Παναγίας Σουμελᾶ Τραπεζοῦντος τήν 23ην Αὐγούστου 2025, ἡμέραν ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου («Ἐννιάμερα τῆς Παναγίας»). Τῆς Θείας Λειτουργίας θά προστῇ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέας.

Γιατί δεν έγινε ούτε φέτος η Θεία Λειτουργία τον 15Αύγουστο

Η Τουρκία απαγόρευσε και φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, την τέλεση της Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα.

Η εορτή συμπίπτει με την πτώση της Τραπεζούντας, η οποία στην Τουρκία θεωρείται «νίκη των Οθωμανών» και λόγος απαγόρευσης τέλεσης της σημαντικής για τον ελληνισμό Λειτουργίας. Η εορτή, η οποία συγκεντρώνει Ορθόδοξους προσκυνητές από όλο τον κόσμο, συμπίπτει με την επέτειο της πτώσης της Τραπεζούντας το 1461. Στην Τουρκία, η ημερομηνία αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την άρνηση τέλεσης λειτουργιών σε ένα από τα κύρια ιερά του ποντιακού ελληνισμού.

Τι σημαίνει όμως αυτό; Δεν θα ξαναδούμε ποτέ τον Οικουμενικό Πατριάρχη να τελεί στην Παναγία Σουμελά την Θεία Λειτουργία;

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Günebakış, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζήτησε από το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών να μεταθέσει τη λειτουργία στις 23 Αυγούστου, δηλαδή την ημέρα της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (στα εννιάμερα της Παναγίας), κάτι που τελικά, όπως προαναφέρθηκε συνέβη.

Το θέμα σχολιάζει ο αμυντικός αναλυτής, Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης*.

«Οι Τούρκοι φοβούνται το αυξανόμενο κύμα Τούρκων προσκυνητών στην Παναγία καθώς ξυπνάνε συνειδήσεις και μάλιστα με μαζικό τρόπο.

Ο Ερντογάν σε αντίθεση με την πρώτη δεκαετία του όταν είχε δώσει κάποιες ελευθεριότητες στις μειονότητες, όχι μόνο μετατρέπει μεγάλες Μονές σε τζαμιά, αλλά βλέπουμε ότι προχωράει σε απαγόρευση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά στον Πόντο. Επίσης από το 2021 ο Ερντογάν εφαρμόζει και μια άλλη πολιτική, απαγορεύει σε Έλληνες προσκυνητές , κυρίως Ποντίους, που πήγαιναν συχνά στον Πόντο, την είσοδο στην περιοχή . Ο Ερντογάν οδηγεί την Τουρκία σε έναν τουρκο-ισλαμικό σκοταδισμό» , αναφέρει.

Η απαγόρευση σε Ποντίους προσκυνητές

Πόντιοι προσκυνητές, οι οποίοι στην Τουρκία βαπτίστηκαν ακτιβιστές και έγιναν persona non grata, έχουν εμποδιστεί να εισέλθουν στην Τουρκία για λόγους «εθνικής ασφάλειας». Για παράδειγμα, το 2015, οι τουρκικές αρχές εμπόδισαν ορισμένους Πόντιους να εισέλθουν στην Τραπεζούντα για να παρακολουθήσουν τη Λειτουργία, επειδή έφεραν στο προσκήνιο τη Γενοκτονία των Ποντίων. Επίσης το 2019, σε έναν ακτιβιστή, επικεφαλής ενός συλλόγου που διοργανώνει εκδηλώσεις για τους Πόντιους Έλληνες, απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία για λόγους «διατάραξης της δημόσιας τάξης». Τέτοιες απαγορεύσεις εφαρμόζονται συχνά χωρίς επίσημη εξήγηση και αυτό έχει επικριθεί από διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2020, το Human Rights Watch (HRW) δήλωσε ότι τέτοιες πρακτικές της Τουρκίας, οι οποίες εμποδίζουν τη συμμετοχή σε θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αντίκεινται στην αρχή της ελευθερίας της πίστης του Άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) .

*Ο Αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος MBA από το Nottinngham Trend University, Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας του ΔΠΘ, και υποψήφιος Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ διετέλεσε μέλος της Ελληνικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1995-1999, Ακόλουθος Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα την περίοδο 2013-2017. Αποστρατεύθηκε τον Μάρτιο / 2022

