Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Νέας Υόρκης, αφού τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννιά τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε νυχτερινό κέντρο στο Μπρούκλιν.

Οι Αρχές πιστεύουν ότι έως και τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ στο νυχτερινό κέντρο «Taste of the City Lounge» στο Crown Heights κατά την διάρκεια μιας διαμάχης. Το περιστατικό φαίνεται να σχετίζεται με συμμορίες, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας, Jessica Tisch, στους δημοσιογράφους, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει συλληφθεί κανείς, όπως αναφέρει το Associated Press.

Σε συνέντευξη Τύπου, η Tisch χαρακτήρισε τις δολοφονίες «μια τραγική, παράλογη πράξη βίας».

Η δολοφονία είναι η δεύτερη μαζική ένοπλη επίθεση μέσα σε λίγες εβδομάδες στη Νέα Υόρκη, σε μια χρονιά που η πόλη έχει σημειώσει μείωση της ένοπλης βίας. Στις 29 Ιουλίου, ένας άνδρας εισέβαλε σε ένα κτίριο στο Μανχάταν και δολοφόνησε τέσσερα άτομα - συμπεριλαμβανομένου αστυνομικού της Νέας Υόρκης - και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δήλωσε ότι και τα δύο εγκλήματα ενισχύουν «τον λόγο για τον οποίο κάνουμε αυτή τη δουλειά και (σ.σ. ο λόγος που) θέλουμε να απομακρύνουμε τα όπλα από τους δρόμους μας».

«Οι τραυματίες από την επίθεση νοσηλεύονται με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους», είπε η Tisch. Η ηλικία των θυμάτων κυμαίνεται από 19 έως 61 ετών. Ένας 19χρονος άνδρας πέθανε στο σημείο και δύο άλλοι άνδρες, ηλικίας 35 και 27 ετών, πέθαναν μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι βρήκαν τουλάχιστον 42 κάλυκες σε έναν κοντινό δρόμο από το νυχτερινό κέντρο.

