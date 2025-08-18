Συναγερμός στο Μανχάταν: Αποκλεισμένη η Times Square λόγω ύποπτου δέματος

Η Times Square στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης εκκενώθηκε καθώς η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για αναφορές σχετικά με ένα «ύποπτο πακέτο».

Active NYPD investigation underway in Times Square https://t.co/VxuFgPFpoE — Reuters (@Reuters) August 18, 2025

Η περιοχή που επηρεάζεται βρίσκεται μεταξύ της West 43rd Street και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν.

#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.



Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f — Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή λόγω της έρευνας και να αναμένουν καθυστερήσεις.

?? | ÚLTIMA HORA: Times Square fue evacuada mientras la policía inicia una investigación en medio de informes de un "paquete sospechoso".pic.twitter.com/KEGeOn3cj8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 18, 2025

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε: «Λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας, αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν εντός των ορίων. Αναμένονται οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέρος της Times Square εκκενώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, αφού ένα ύποπτο αντικείμενο που μοιάζει με κουτί με μπισκότα «εκσφενδονίστηκε» προς τους πολίτες στην πλατεία Father Duffy.