Συναγερμός στο Μανχάταν: Αποκλεισμένη η Times Square λόγω ύποπτου δέματος
Στο κλείσιμο τμήματος της πλατείας Times Square στο κεντρικό Μανχάταν προχώρησε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με ένα ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε
Η Times Square στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης εκκενώθηκε καθώς η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για αναφορές σχετικά με ένα «ύποπτο πακέτο».
Η περιοχή που επηρεάζεται βρίσκεται μεταξύ της West 43rd Street και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν.
Η αστυνομία της Νέας Υόρκης καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή λόγω της έρευνας και να αναμένουν καθυστερήσεις.
Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε: «Λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας, αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7ης Λεωφόρου στο Μανχάταν εντός των ορίων. Αναμένονται οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέρος της Times Square εκκενώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, αφού ένα ύποπτο αντικείμενο που μοιάζει με κουτί με μπισκότα «εκσφενδονίστηκε» προς τους πολίτες στην πλατεία Father Duffy.