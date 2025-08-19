Μερτς: Καθοριστικές ημέρες για την Ουκρανία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς συμμετέχει σε συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσιγκτον.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πως «υπάρχει η αίσθηση ότι αυτές είναι καθοριστικές ημέρες για την Ουκρανία». Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη Τύπου, αμέσως μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η στάση απέναντι στη Ρωσία

Ο μερτς τόνισε ότι οι προσδοκίες από τη σημερινή συνάντηση όχι μόνο ικανοποιήθηκαν αλλά ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη. Σχολιάζοντας την επόμενη φάση των συνομιλιών, εξέφρασε αμφιβολία για το αν ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα τολμήσει να παραστεί σε διμερή σύνοδο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο Τραμπ.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την πιθανότητα παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία. Υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά οφείλει να έχει τη συμμετοχή ολόκληρης της Ευρώπης.

