Μερτς: Καθοριστικές ημέρες για την Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος μίλησε μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Newsbomb

Μερτς: Καθοριστικές ημέρες για την Ουκρανία

 Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς συμμετέχει σε συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, στην Ουάσιγκτον.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πως «υπάρχει η αίσθηση ότι αυτές είναι καθοριστικές ημέρες για την Ουκρανία». Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη Τύπου, αμέσως μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η στάση απέναντι στη Ρωσία

Ο μερτς τόνισε ότι οι προσδοκίες από τη σημερινή συνάντηση όχι μόνο ικανοποιήθηκαν αλλά ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη. Σχολιάζοντας την επόμενη φάση των συνομιλιών, εξέφρασε αμφιβολία για το αν ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα τολμήσει να παραστεί σε διμερή σύνοδο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο Τραμπ.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την πιθανότητα παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία. Υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά οφείλει να έχει τη συμμετοχή ολόκληρης της Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:33ΚΟΣΜΟΣ

Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ανοικτά της Βενεζουέλας για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Καθοριστικές ημέρες για την Ουκρανία

01:44ΚΟΣΜΟΣ

40 λεπτά στο τηλέφωνο Τραμπ και Πούτιν - Τι συζήτησαν

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ακυρώνουν 6.000 φοιτητικές βίζες - Στόχος η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

00:41ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τιμερής με συμμετοχή του - Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

00:41ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Νέες σφαγές τζιχαντιστών αφήνουν πίσω τους 52 νεκρούς - Με μασέτες και αξίνες οι δολοφονίες

00:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε τα καρφώματα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν το Ακρόπολις! - Δείτε βίντεο

00:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεσημασμένος για ληστείες ο νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι ερευνούν οι αρχές

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Ζαχαράκη για την απώλεια του Χρυσόστομου Σταμούλη: «Άφησε σπουδαία παρακαταθήκη με το έργο του»

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Διάσωση τραυματισμένου πεζοπόρου στο μονοπάτι του Ηλιοχωρίου

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στον Τύρναβο στην περιοχή Αμύγδαλο - Οι καπνοί έφτασαν στη Λάρισα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: 41χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Ήταν πατέρας τριών παιδιών

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μεγάλος χάρτης της Ουκρανίας με τις... σκιές που εγκαταστάθηκε στο Οβάλ Γραφείο

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από Σουδάν και Αίγυπτο οι δύο συλληφθείς διακινητές μεταναστών που διασώθηκαν στη Γαύδο

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο φιάσκο στην Αλάσκα - Αποκάλυψη AXIOS για αίτημα Πούτιν, που τελικά το απέσυρε

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά στην περιοχή Γλύφα - Στη μάχη και οι κάτοικοι με πυροσβεστήρες και κλαδιά

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 54 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

22:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

22:45ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

00:41ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Τραμπ: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι - Θα ακολουθήσει τιμερής με συμμετοχή του - Τι είπε για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Γυρνούσαν από γάμο οι επιβάτες των ΙΧ – Σοβαρά τραυματίας ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο φιάσκο στην Αλάσκα - Αποκάλυψη AXIOS για αίτημα Πούτιν, που τελικά το απέσυρε

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για το Birth Center: «Δεχόμαστε πόλεμο από παντού - Άλλος θα είχε ήδη φαλιρίσει»

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

20:56ΥΓΕΙΑ

Γιατί νυστάζουμε στον καναπέ και... ξυπνάμε όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι; - Ψυχολόγος εξηγεί

22:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός τώρα στην Καρδίτσα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

00:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεσημασμένος για ληστείες ο νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι ερευνούν οι αρχές

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Γουδή: Καρέ καρέ το δυστύχημα - Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανετράπη το ασθενοφόρο

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βγήκε να ταΐσει τις γάτες και της έστησε καρτέρι θανάτου – Γιατί τη σκότωσε ο 28χρονος

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Τι λέει η οικογένεια του δράστη για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης

01:44ΚΟΣΜΟΣ

40 λεπτά στο τηλέφωνο Τραμπ και Πούτιν - Τι συζήτησαν

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: 41χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Ήταν πατέρας τριών παιδιών

20:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Την μαχαίρωσε 15 φορές - Ο δράστης ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτικές επαφές

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σκοινί οι σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας - Η απαίτηση Πούτιν για το Ντονμπάς και το δίλημμα Ζελένσκι για «σωτηρία» ή «προδοσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ