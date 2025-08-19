Αριέλα λα Λανγκόστα: Η γνωστή influencer βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της

Το αντίο του ράπερ και στενού της φίλου 6ix9ine

Newsbomb

Αριέλα λα Λανγκόστα: Η γνωστή influencer βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της

Η influencer Αριέλα λα Λανγκόστα

Instagram
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η influencer Αριέλα λα Λανγκόστα, η οποία πρωταγωνίστησε στο βίντεο κλιπ «Wapae» του ράπερ 6ix9ine το 2023, πέθανε σε ηλικία 33 ετών.

Ο θάνατος της Δομινικανής influencer επιβεβαιώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Γουέστσεστερ στη Νέα Υόρκη, το οποίο δήλωσε ότι το μοντέλο - το πραγματικό της όνομα είναι Αριέλα Μεχία-Πολάνκο - βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητό της στις 17 Αυγούστου.

Ύστερα από προκαταρκτική έρευνα, η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αριέλα πέθανε από τραύματα που προήλθαν από πυροβολισμούς και συμπλήρωσε πως «πιθανότατα έγινε στόχος βίας», σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Facebook.

«Ο θάνατός της δεν ήταν τυχαία πράξη», δήλωσε η αστυνομία. «Η ανθρωποκτονία παραμένει υπό διερεύνηση. Στην εξιχνίαση συνδράμουν και άλλες τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου». «Λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας, δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καυχιόταν ότι είχε περισσότερους από 566.000 ακολούθους στο Instagram, όπου μοιραζόταν τακτικά περιεχόμενο μόδας και μόντελινγκ.

Ο ράπερ Tekashi 6ix9ine έσπευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή το βράδυ για να αποτίσει φόρο τιμής στην παλιά του φίλη.

Σε μια σειρά από βίντεο που κοινοποίησε σε stories στο Instagram, ο ράπερ «Mala» αποκάλεσε τη δημιουργό περιεχομένου «υπέροχη γυναίκα» και «βασίλισσα της Νέας Υόρκης». «Αδερφή μου. Η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Σε αγαπούσα», πρόσθεσε.

Ο χώρος εργασίας της Αριέλα απέτισε φόρο τιμής μέσω των social media. «Σήμερα χάσαμε το λαμπερό μας αστέρι», έγραψε το εστιατόριο στο Instagram την Κυριακή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει προσωρινά τις πόρτες του «από σεβασμό σε ένα από τα αγαπημένα μέλη της ομάδας μας που απεβίωσε πρόσφατα».

*Με πληροφορίες από New York Post

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει μια 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα - Την κράτησε μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία

14:44LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Μετά την παραίτηση από την Περιφέρεια διακοπές στη Μύκονο

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Εκβιασμός μέσα από τη φυλακή - Ζητούσε 300.000 ευρώ

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προσκάλεσε επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία

14:37ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

H διπλωματία των κοπλιμέντων δρομολογεί εξελίξεις

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: «ΗΠΑ και Νότια Κορέα θέλουν να πυροδοτήσουν πόλεμο» - Επιθεώρησε αντιτορπιλικό

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη μετά τις συναντήσεις στο Λευκό Οίκο

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Η Ευρώπη υποχώρησε, το θέμα είναι τι τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου»

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός 63χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4+1 διαφορετικές.... ειρήνες, ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται και τα deals Τραμπ: Ανάλυση από τον διεθνολόγο Ευτυχίδη

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διήμερη περιοδεία Φάμελλου στις καμένες περιοχές

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Διαγωνισμός slackline σε ύψος 400 μέτρων πάνω από το έδαφος - Δείτε βίντεο

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε τον σύζυγό της νεκρό δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του - Το ατύχημα με αλυσοπρίονο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

13:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πάει για «βόμβα» με Ρενάτο Σάντσες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας: Τι είπε ο Λαβρόφ για Τραμπ και Ευρωπαίους

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Αριέλα λα Λανγκόστα: Η γνωστή influencer βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της - Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδειξε στον Ζελένσκι και στον Μακρόν τη συλλογή του από καπέλα

13:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο

13:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος στον «Δικέφαλο του Βορρά» - Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4+1 διαφορετικές.... ειρήνες, ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται και τα deals Τραμπ: Ανάλυση από τον διεθνολόγο Ευτυχίδη

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας: Τι είπε ο Λαβρόφ για Τραμπ και Ευρωπαίους

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός 63χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε τον σύζυγό της νεκρό δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του - Το ατύχημα με αλυσοπρίονο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Αριέλα λα Λανγκόστα: Η γνωστή influencer βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της - Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η φρίκη των εξαφανισμένων ορφανών - Αποκαλυπτική έρευνα των New York Times

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος έκανε... σμπαράλια το αυτοκίνητο του πρώην της - Η χαμογελαστή φωτογραφία στο Τμήμα

14:44LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Μετά την παραίτηση από την Περιφέρεια διακοπές στη Μύκονο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προσκάλεσε επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ