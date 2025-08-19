Αριέλα λα Λανγκόστα: Η γνωστή influencer βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της

Η influencer Αριέλα λα Λανγκόστα, η οποία πρωταγωνίστησε στο βίντεο κλιπ «Wapae» του ράπερ 6ix9ine το 2023, πέθανε σε ηλικία 33 ετών.

Ο θάνατος της Δομινικανής influencer επιβεβαιώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Γουέστσεστερ στη Νέα Υόρκη, το οποίο δήλωσε ότι το μοντέλο - το πραγματικό της όνομα είναι Αριέλα Μεχία-Πολάνκο - βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητό της στις 17 Αυγούστου.

Ύστερα από προκαταρκτική έρευνα, η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αριέλα πέθανε από τραύματα που προήλθαν από πυροβολισμούς και συμπλήρωσε πως «πιθανότατα έγινε στόχος βίας», σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Facebook.

«Ο θάνατός της δεν ήταν τυχαία πράξη», δήλωσε η αστυνομία. «Η ανθρωποκτονία παραμένει υπό διερεύνηση. Στην εξιχνίαση συνδράμουν και άλλες τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου». «Λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας, δεν θα αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καυχιόταν ότι είχε περισσότερους από 566.000 ακολούθους στο Instagram, όπου μοιραζόταν τακτικά περιεχόμενο μόδας και μόντελινγκ.

Ο ράπερ Tekashi 6ix9ine έσπευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή το βράδυ για να αποτίσει φόρο τιμής στην παλιά του φίλη.

Σε μια σειρά από βίντεο που κοινοποίησε σε stories στο Instagram, ο ράπερ «Mala» αποκάλεσε τη δημιουργό περιεχομένου «υπέροχη γυναίκα» και «βασίλισσα της Νέας Υόρκης». «Αδερφή μου. Η Νέα Υόρκη δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Σε αγαπούσα», πρόσθεσε.

Ο χώρος εργασίας της Αριέλα απέτισε φόρο τιμής μέσω των social media. «Σήμερα χάσαμε το λαμπερό μας αστέρι», έγραψε το εστιατόριο στο Instagram την Κυριακή, ενώ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει προσωρινά τις πόρτες του «από σεβασμό σε ένα από τα αγαπημένα μέλη της ομάδας μας που απεβίωσε πρόσφατα».

*Με πληροφορίες από New York Post