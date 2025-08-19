Κιμ Γιονγκ Ουν: «ΗΠΑ και Νότια Κορέα θέλουν να πυροδοτήσουν πόλεμο» - Επιθεώρησε αντιτορπιλικό

«Η επίσκεψη στο θωρηκτό έγινε αφότου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επέκρινε την έναρξη των στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, λέγοντας ότι αυτό δείχνει εχθρότητα και την “πρόθεσή” τους να πυροδοτήσουν έναν πόλεμο», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA

Κιμ Γιονγκ Ουν: «ΗΠΑ και Νότια Κορέα θέλουν να πυροδοτήσουν πόλεμο» - Επιθεώρησε αντιτορπιλικό

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στο γραφείο του καπετάνιου του αντιτορπιλικού Choe Hyon

KCNA
ΚΟΣΜΟΣ
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε το αντιτορπιλικό Choe Hyon, τρεις μήνες μετά την αποτυχημένη καθέλκυσή του, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως η χώρα του είναι έτοιμη ανά πάσα ώρα για πόλεμο.

Το επιβλητικό θωρηκτό είναι βάρους 5.000 τόνων και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο, στο δυτικό λιμάνι Νάμπο.

Ο ναύαρχος Πακ Γουάνγκ Σοπ, διοικητής του Ναυτικού του Λαϊκού Στρατού της Κορέας, υποδέχτηκε τον ηγέτη της χώρας. Στη συνέχεια, ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνάντησε τους ναυτικούς του αντιτορπιλικού Choe Hyon και ενημερώθηκε λεπτομερώς για την εκπαίδευση και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επιθεώρηση του αντιτορπιλικού Choe Hyon

Στην πορεία, φωτογραφήθηκε στο κατάστρωμα και στο γραφείο του καπετάνιου. Επίσης απαθανατίστηκε καθισμένος σε μια κουκέτα αλλά και στη γέφυρα του πλοίου. Να σημειωθεί πως το φόντο ορισμένων από τις εικόνες ήταν θολό προκειμένου να μην δει το φως της δημοσιότητας ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας γνωστοποίησαν πως το Choe Hyon θα τεθεί σε υπηρεσία το 2026 και θα μπορεί να φιλοξενήσει μια σειρά οπλικών συστημάτων - συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων με πυρηνική ισχύ.

Ο ηγέτης της χώρας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρόοδο των εργασιών στο πλοίο και διέταξε δοκιμές απόδοσης για τον Οκτώβριο, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο KCNA.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν στις κουκέτες των ναυτικών

Να σημειωθεί πως ένα τρίτο αντιτορπιλικό, επιπέδου του Choe Hyon, πρόκειται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

«Η επίσκεψη στο θωρηκτό έγινε αφότου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επέκρινε την έναρξη των στρατιωτικών ασκήσεων ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, λέγοντας ότι αυτό δείχνει εχθρότητα και την “πρόθεσή” τους να πυροδοτήσουν έναν πόλεμο. Πρόκειται για πηγή καταστροφής της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή», ανέφερε το KCNA.

Ισχυρίστηκε ότι οι ετήσιες ασκήσεις είχαν γίνει πιο προκλητικές, καθώς περιλάμβαναν «πυρηνικό στοιχείο», που σημαίνει ότι ο Βορράς έπρεπε να απαντήσει με «προληπτικά και συντριπτικά» αντίμετρα.

«Το περιβάλλον ασφαλείας γύρω από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας γίνεται όλο και πιο σοβαρό μέρα με τη μέρα και η επικρατούσα κατάσταση απαιτεί να κάνουμε μια ριζική και γρήγορη αλλαγή στην υπάρχουσα στρατιωτική θεωρία και πρακτική καθώς και μια ταχεία επέκταση των πυρηνικών όπλων», υποστήριξε ο Κιμ Γιονγκ Ουν σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο.

Περίπου 21.000 στρατιώτες - συμπεριλαμβανομένων 18.000 Νοτιοκορεατών - θα συμμετάσχουν στην 11ήμερη επιχείρηση Ulchi Freedom Shield, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα.

Αμερικανοί και Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι λένε ότι πρόκειται για αμυντική άσκηση, αλλά θα περιλαμβάνει «αρκετές μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με πραγματικά πυρά».

*Με πληροφορίες από Skynews και KCNA

