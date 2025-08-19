Love scam: Έφηβος πουλήθηκε σε κύκλωμα βασανιστών από την «κοπέλα» του

Μια σοκαριστική υπόθεση trafficking και απάτης αποκαλύφθηκε στην Κίνα, με θύμα έναν 19χρονο από το Ζαντζιάνγκ, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Ο νεαρός, «τυφλωμένος από τον έρωτα», έπεσε θύμα μιας 17χρονης, η οποία εμφανίστηκε ως κοπέλα του, μόνο και μόνο για να τον παρασύρει σε μια εφιαλτική παγίδα.

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, το ζευγάρι γνωρίστηκε πέρυσι σε αίθουσα μπιλιάρδου. Η κοπέλα παρουσιαζόταν ως «ζωντανή και μοντέρνα», ντυνόταν προκλητικά, κρατούσε τσάντες-μαϊμού επώνυμων οίκων και ισχυριζόταν ότι προερχόταν από πλούσια οικογένεια στην επαρχία Φουτζιάν, με επιχειρήσεις στη Μιανμάρ. Σταδιακά, έπεισε τον νεαρό να τη συνοδεύσει σε ένα ταξίδι για «δουλειά» εκτός Κίνας.

Χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του, ο 19χρονος ταξίδεψε μαζί της στην Ταϊλάνδη και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τη Μιανμάρ. Εκεί, ωστόσο, τον παρέλαβαν ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι του κατέσχεσαν διαβατήριο και κινητό τηλέφωνο. Όταν ο νεαρός κατάφερε να χρησιμοποιήσει για λίγο το τηλέφωνο της κοπέλας, ειδοποίησε απεγνωσμένα την οικογένειά του.

Σύντομα αποκαλύφθηκε το σχέδιο. Η 17χρονη τον εγκατέλειψε στα σύνορα και εκείνος οδηγήθηκε σε κέντρο απάτης, όπου τον ανάγκασαν να συμμετέχει σε λεγόμενο «keyboard fraud». Οι απάνθρωπες συνθήκες που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές: το κεφάλι του ξυρίστηκε, εργαζόταν αναγκαστικά 16 έως 20 ώρες την ημέρα και όταν δεν «έπιανε» τους στόχους, τον χτυπούσαν με σιδερένιες ράβδους στα αυτιά και στους γοφούς.

Από την κακομεταχείριση έχασε πολλά κιλά αλλά και την ακοή του. Οι απαγωγείς του τον απείλησαν πως, εφόσον δεν είχε φέρει έσοδα από απάτες, θα έπρεπε να καταβάλει «αποζημίωση» για να επιστρέψει στην Κίνα. Η οικογένειά του κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει 350.000 γουάν (περίπου 36.000 λίρες) και να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του. Ο 19χρονος επέστρεψε στην πατρίδα τον Ιούνιο.

Η «κοπέλα» του συνελήφθη αργότερα στην Κίνα, μετά από σύντομες διακοπές στην Ταϊλάνδη. Κατηγορείται για απάτη και αντιμετωπίζει βαρύτατες ποινές, με τη δίκη της –που είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουλίου– να έχει αναβληθεί.

Η οικογένεια του θύματος ζητά αυστηρή τιμωρία. «Είναι μόλις 17 χρονών. Ποιος θα πίστευε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τόσο τρομερό;» δήλωσε η αδελφή του νεαρού.