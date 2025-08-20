OHE: Σε ανησυχητική έξαρση η σεξουαλική βία ως τακτική πολέμου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην «σοκαριστική αύξηση κατά 35%» της σεξουαλικής βίας κατά παιδιών μέσα στο τελευταίο έτος

Η Sigrid Kaag, Ειδική Συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025.

AP
Για την ετήσια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τη Σεξουαλική Βία σε Συρράξεις (CRSV) συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ. Ο Παναμάς, που εκτελεί καθήκοντα προεδρίας του Συμβουλίου για τον μήνα Αύγουστο, έδωσε στην φετινή συζήτηση τον τίτλο «Ταυτοποίηση καινοτόμων στρατηγικών για τη διασφάλιση πρόσβασης σε σωτήριες υπηρεσίες και προστασία των επιζώντων σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες ζώνες».

Η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ για το ζήτημα, Πραμίλα Πάτεν μιλώντας στα κράτη-μέλη του ΣΑΗΕ προειδοποίησε ότι «καθώς οι ανάγκες αυξάνονται, η ανθρωπιστική βοήθεια περικόπτεται», επισημαίνοντας ότι «μας λένε πως δεν υπάρχουν χρήματα για σωτήρια βοήθεια, την ώρα που οι στρατιωτικές δαπάνες εκτοξεύονται και ο κόσμος δαπανά σε 24 ώρες για εξοπλισμούς περισσότερα από όσα δαπανά σε ένα ολόκληρο έτος για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας σε συνθήκες σύρραξης».

Η κ. Πάτεν αναφέρθηκε στην 16η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη Σεξουαλική Βία σε Συρράξεις, η οποία καταγράφει ότι το 2024 τεκμηριώθηκαν περισσότερα από 4.600 περιστατικά, «συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων χρήσης της σεξουαλικής βίας ως τακτικής πολέμου, βασανιστηρίων, τρομοκρατίας και πολιτικής καταστολής».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για «αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με το 2023, το οποίο ήδη κατέγραψε άνοδο 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Κάθε χρόνο, τόνισε η αξιωματούχος του ΟΗΕ, αναδεικνύεται «ο δυσανάλογος αντίκτυπος στις γυναίκες και τα κορίτσια, που αντιπροσωπεύουν σταθερά περίπου το 90% των επαληθευμένων περιπτώσεων».

Η Έκθεση, ανέφερε, καταγράφει παραβιάσεις σε θύματα ηλικίας «από μόλις ενός έτους έως 75», καθώς και εναντίον ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου, φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, αλλά και ατόμων με αναπηρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην «σοκαριστική αύξηση κατά 35%» της σεξουαλικής βίας κατά παιδιών μέσα στο τελευταίο έτος, με τα περιστατικά ομαδικών βιασμών να αυξάνονται δραματικά.

Ο Αναπλ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ Ιωάννης Σταματέκος στην τοποθέτηση του καταδίκασε όλες τις μορφές Σεξουαλικής Βίας σε Συρράξεις (CRSV) και κάλεσε όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε συγκρούσεις να σταματήσουν αμέσως αυτές τις πράξεις.

Προέτρεψε επίσης όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε συγκρούσεις να υιοθετήσουν μέτρα και σχέδια δράσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του CRSV, και να τα εφαρμόσουν πλήρως.

Ο κ. Σταματέκος επανέλαβε ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες που σώζουν ζωές για τα θύματα CRSV πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς, να επικεντρώνεται στους επιζώντες και να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Τόνισε, κλείνοντας, την ανάγκη ενδυνάμωσης των επιζώντων CRSV, διασφαλίζοντας την πλήρη, ισότιμη, ουσιαστική και ασφαλή συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές διαδικασίες και ευχαρίστησε την κ. Πάτεν εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το έργο της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

