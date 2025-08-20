Εντολή Τραμπ: Μαύρο βάφεται το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν «κατόπιν αιτήματος» του Ντόναλντ Τραμπ

Εντολή Τραμπ: Μαύρο βάφεται το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό για να καίγονται οι μετανάστες
Το τείχος στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό βάφεται μαύρο με εντολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, σε μια προσπάθεια να γίνει δύσκολο οι μετανάστες να το σκαρφαλώσουν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μπροστά από το τείχος, στη περιοχή Σάντα Τερέσα του Νέου Μεξικού, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν «κατόπιν αιτήματος» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν μια επιφάνεια βάφεται μαύρη, συγκεντρώνει ακόμα περισσότερη θερμότητα, και είναι πιο δύσκολο για κάποιον να αναρριχηθεί πάνω της», επισήμανε η Κρίστι Νόεμ.

Η κατασκευή τείχους κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ–Μεξικού υπήρξε κεντρική προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Παρόλο που ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανέστειλε μεγάλο μέρος του έργου επί της θητείας του, ο Τραμπ κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα της χώρας με το που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, αποκτώντας έτσι διευρυμένες αρμοδιότητες για την κατασκευή του τείχους και την εφαρμογή μέτρων μετανάστευσης.

Το οικονομικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούλιο, προβλέπει τη διάθεση 46 επιπλέον δισ. δολαρίων για να ολοκληρωθεί το έργο.

Η Κρίστι Νόεμ την Τρίτη επέβλεψε το βάψιμο τμήματος ατσάλινων κιγκλιδωμάτων ύψους 9 μέτρων στη Σάντα Τερέσα, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον «τα πιο ασφαλή σύνορα που είχαμε ποτέ στην ιστορία αυτού του έθνους».

Η ίδια επικαλέστηκε μείωση των διελεύσεων, με την αμερικανική συνοριοφυλακή να αναφέρει κατά μέσο όρο 41 συλλήψεις ημερησίως στα σύνορα, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τις 2.300 ημερήσιες συλλήψεις το 2023.

