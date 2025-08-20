Συναγερμός στην Ιαπωνία: Φωτιά σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην Οκινάουα - Βίντεο

Συναγερμός στην Ιαπωνία, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε στο αμερικανικό πολεμικό πλοίο «New Orleans» στην επαρχία Οκινάουα της Ιαπωνίας.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τον ιαπωνικό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό NHK δείχνουν τις φλόγες να μαίνονται στο πλοίο κοντά στην βάση του αμερικανικού ναυτικού «White Beach» στην πόλη Uruma.

Πολλά σκάφη των δυνάμεων αυτοάμυνας της Ιαπωνίας, όπως ονομάζονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, έχουν αποσταλεί για να σβήσουν τις φλόγες, ενώ η ιαπωνική ακτοφυλακή έχει επίσης στείλει ένα περιπολικό σκάφος στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής.

