Κάποιος να τον... φυλάει: 500 μυστικοί πράκτορες για την προστασία του Hegseth

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Pete Hegseth έχει καταφέρει να εκνευρίσει... όλο τον κόσμο, και κυρίως τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας του, καθώς τις αναγκάζει να επιβαρύνονται με παράλογα μεγάλο αριθμό προσωπικού και πόρων, για την... προσωπική του ασφάλεια, του ίδιου και της οικογένειάς του.

Και όχι μόνο της στενής του οικογένειας, αλλά και των... πρώην συζύγων του και των επτά παιδιών του!

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας χρησιμοποίησαν τον όρο... «αβάστακτες» για να χαρακτηρίσουν τις απαιτήσεις του, καθώς αποσπά πράκτορες από ποινικές έρευνες για να προστατεύσει τις οικογενειακές κατοικίες του στο Μινεσότα, το Τενεσί και την Ουάσιγκτον!

Μάλιστα αυτό έχει αναγκάσει την Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών του Στρατού (CID), την υπηρεσία που ασχολείται με την ασφάλεια των ανώτερων αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας, να στελεχώσει αποστολές διάρκειας εβδομάδων σε κάθε τοποθεσία και, κατά καιρούς, να παρακολουθεί κατοικίες που ανήκουν ακόμη και στους πρώην συζύγους των Hegseth, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ένας αξιωματούχος της CID, ο οποίος όπως και άλλοι μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επικαλούμενος φόβο αντιποίνων, χαρακτήρισε τη ρύθμιση προσωπικής προστασίας του Hegseth ως μοναδική στην πρόσφατη ιστορία της υπηρεσίας. «Δεν έχω δει ποτέ τόσες πολλές ομάδες ασφαλείας για έναν μόνο άνθρωπο», είπε ο αξιωματούχος.

Αυτή η περιγραφή βασίζεται σε περισσότερες από δώδεκα συνεντεύξεις — μεταξύ άλλων με προσωπικό της CID, τρέχοντες και πρώην αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και άλλους που είναι εξοικειωμένοι με τις δραστηριότητες του Hegseth — και σε μια ανασκόπηση εγγράφων που αποκαλύπτουν την προφανή απροθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να ικανοποιήσει το αίτημα του Στρατού για πρόσθετη χρηματοδότηση και προσωπικό για την αποστολή.

«Είμαστε εντελώς ανίκανοι να εκπληρώσουμε τις πιο βασικές αποστολές μας», δήλωσε ένας συνεντευξιαζόμενος.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να απαντήσει σε αρκετές ερωτήσεις που υπέβαλε η εφημερίδα The Post. Ο εκπρόσωπος Τύπου, Sean Parnell, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με την ασφάλεια του υπουργού Hegseth και της οικογένειάς του έχει γίνει ως απάντηση στο περιβάλλον απειλών και κατόπιν πλήρους σύστασης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών του Στρατού».

Η κύρια αποστολή της CID είναι η διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων εντός του Στρατού. Αυτό περιλαμβάνει την απάτη σε συμβάσεις, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταδικάσει ως σπατάλη κρατικών δαπανών, σεξουαλικές επιθέσεις και άλλα βίαια εγκλήματα, όπως η πρόσφατη μαζική δολοφονία Αμερικανών στρατιωτών στο Fort Stewart της Πολιτείας της Γεωργίας.

Η άλλη αποστολή της υπηρεσίας είναι να παρέχει ασφάλεια στον υπουργό Άμυνας, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, τον υπουργό Στρατού και άλλους νυν και πρώην ανώτερους αξιωματούχους της άμυνας. Οι πράκτορες της CID λειτουργούν ως προωθημένες ομάδες, συντονίζοντας την ασφάλεια πριν από τις δημόσιες εμφανίσεις. Επίσης, στελεχώνουν αυτοκινητοπομπές και παρέχουν ασφάλεια κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Ιστορικά, περίπου 150 από τους 1.500 πράκτορες της υπηρεσίας υπηρετούν σε ομάδες ασφαλείας VIP, αλλά όταν ο Hegseth ανέλαβε τα καθήκοντά του, ζητήθηκαν πολλοί περισσότεροι. Τώρα υπάρχουν εκατοντάδες πράκτορες που έχουν ανατεθεί σε καθήκοντα προσωπικής προστασίας. Ένα άτομο χαρακτήρισε τον αριθμό ως «400 και αυξάνεται». Ένα άλλο είπε ότι είναι «πάνω από 500».

Η ζήτηση για πρόσθετους πόρους δεν οφείλεται μόνο στην πολυμελή οικογένεια του Hegseth — που περιλαμβάνει ένα παιδί με τη σύζυγό του Jennifer Hegseth, τα τρία παιδιά της από προηγούμενο γάμο και τα τρία παιδιά από τον δεύτερο γάμο του Hegseth — αλλά και στην αύξηση της πολιτικά υποκινούμενης βίας, καθώς η χώρα έχει γίνει πιο διχασμένη.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η οποία συντονίζει την προσωπική ασφάλεια του προέδρου, του αντιπροέδρου και των οικογενειών τους, μεταξύ άλλων, αντιμετώπισε έντονη κριτική μετά από απόπειρα κατά της ζωής του Donald Trump κατά τη διάρκεια της περσινής προεκλογικής εκστρατείας. Ένα ξεχωριστό περιστατικό που αφορούσε έναν φερόμενο ως ένοπλο στο γήπεδο γκολφ του Trump στη Φλόριντα λίγες εβδομάδες αργότερα αποτράπηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Λίγο μετά την υποψηφιότητα του Χέγκσεθ για υπουργός Άμυνας, υπήρξε απειλή για βόμβα στο σπίτι του στο Τενεσί, σύμφωνα με δύο άτομα που μίλησαν στην εφημερίδα The Post. Το περιστατικό οδήγησε σε αύξηση της ασφάλειας, σύμφωνα με τα ίδια άτομα.

Ο 45χρονος Hegseth, πρώην αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς και προσωπικότητα του Fox News, ήταν μια από τις πιο αμφιλεγόμενες επιλογές του Trump για το Υπουργικό Συμβούλιο, και η θητεία του μέχρι στιγμής χαρακτηρίζεται από αναταραχές. Ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Άμυνας εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας, ο Λευκός Οίκος παρενέβη μετά την υποβολή ανώτερων αξιωματούχων του Πενταγώνου σε τεστ πολυγράφου από το γραφείο του, ενώ κορυφαία πολιτικά στελέχη είτε έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους είτε έχουν απολυθεί εν μέσω εσωτερικών διαμαχών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι απαιτήσεις ασφαλείας του Hegseth ανάγκασαν το CID να αποσύρει πράκτορες από τις έρευνες και να τους στείλει σε μακροχρόνιες αποστολές στο Τενεσί ή τη Μινεσότα, όπου κατοικεί η δεύτερη σύζυγος του Hegseth, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Η υπηρεσία αναγκάστηκε επίσης να ενεργοποιήσει στρατιωτικούς εφέδρους για να καλύψει ορισμένα κενά στο προσωπικό, σύμφωνα με τα ίδια άτομα.

Ένας αξιωματούχος της CID εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση, λέγοντας ότι οι πράκτορες αποσύρονταν από τις έρευνες — «κάνοντας αυτό που πρέπει να κάνουμε» — για να «καθίσουν πάνω στις αποσκευές» ή «να καθίσουν στα αυτοκίνητα στην είσοδο».

«Αυτό αποσπά κυριολεκτικά την προσοχή από την αποστολή επιβολής του νόμου της [CID]. … Αποσύρουμε εκατοντάδες άτομα από το πεδίο για να παρέχουμε αυτό το επίπεδο προστασίας», ανέφερε ο αξιωματούχος.

24ωρη επιτήρηση και για τα παιδιά

Ο Hegseth συχνά εμφανίζεται με τα παιδιά του, όπως φέτος στο White House Easter Egg Roll και σε μια δεξίωση του Πενταγώνου για τον οδηγό της NASCAR Ross Chastain. Οι αποστολές ασφαλείας της CID μπορεί να περιλαμβάνουν τη συνοδεία των παιδιών στο σχολείο και την περιπολία της περιμέτρου των σπιτιών για να παρέχουν 24ωρη επιτήρηση, ανέφεραν άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα καθήκοντα των πρακτόρων.

Η προστασία της CID έχει επεκταθεί σε ορισμένες περιπτώσεις στους πρώην συζύγους του Pete Hegseth και της Jennifer Hegseth για την προστασία των παιδιών, ανέφεραν δύο από τους αξιωματούχους. Δύο άλλοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν αυτή τη ρύθμιση ασυνήθιστη. Ένας άλλος είπε ότι ήταν κάτι που δεν είχαν ξαναδεί στα πολλά χρόνια τους στην υπηρεσία.

Στην ανακοίνωσή της, η CID του Στρατού ανέφερε ότι ο Hegseth δεν ζήτησε την πρόσθετη κάλυψη. Ο υπουργός «ποτέ δεν εφάρμοσε τη στάση ασφαλείας που συνέστησε η CID», αναφέρει η ανακοίνωση. Όλες οι υπηρεσίες προστασίας της κυβέρνησης έχουν αντιμετωπίσει μεγαλύτερες απαιτήσεις, καθώς το πολιτικό κλίμα της χώρας έχει γίνει τόσο εκρηκτικό.

Η υπηρεσία προστασίας της CID βρίσκεται υπό πίεση τουλάχιστον από το 2020, μετά την εντολή του Τραμπ, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, για τη δολοφονία ενός εξέχοντος Ιρανού στρατηγού. Οι ανώτατοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας εκείνη την εποχή αντιμετώπισαν απειλές θανάτου για χρόνια μετά.

Λόγω των προκλήσεων σε επίπεδο προσωπικού και προϋπολογισμού, η CID, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγκάστηκε να καλέσει εξειδικευμένους πράκτορες για να ενισχύσουν την ασφάλεια του Hegseth και της οικογένειάς του, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους της CID. Ανάλογα με την προϋπηρεσία τους στη δημόσια διοίκηση, οι μισθοί των CID κυμαίνονται συνήθως από 50.000 έως 135.000 δολάρια — χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πρόσθετες αμοιβές που μπορούν να λάβουν οι πράκτορες ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους ή οι αμοιβές για υπερωρίες.