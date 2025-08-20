Γάζα: Πρωτοφανής επίθεση μέσα από σήραγγες σε ισραηλινά στρατεύματα - Μάχες σώμα με σώμα

O ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα Τετάρτη (20/8) πως σκότωσε τουλάχιστον 10 μαχητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας απωθώντας μια επίθεση της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, η οποία διαβεβαιώνει πως σκότωσε έναν απροσδιόριστο αριθμό Ισραηλινών στρατιωτών.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, πρόκειται για μία επίθεση πρωτόγνωρου εύρους εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.

«Σήμερα, γύρω στις 09.00 τοπική ώρα, περισσότεροι από 15 τρομοκράτες εξήλθαν από διάφορα ανοίγματα από μία σήραγγα που βρίσκεται κοντά σε ένα φυλάκιο του 90ου τάγματος στο νότιο τμήμα της Χαν Γιούνις» (νότια της Λωρίδα της Γάζας), αναφέρει ένα δελτίο Τύπου του στρατού.

Οι επιτιθέμενοι «εξαπέλυσαν μία επίθεση με συνδυασμό πυρών από πυροβόλα όπλα και αντιαρματικών πυραύλων εναντίον του φυλακίου. Πολλοί εξ αυτών που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο φυλάκιο εξουδετερώθηκαν σε μάχες σώμα με σώμα και σε αεροπορικές επιδρομές».

«Ένας στρατιώτης των Τσαχάλ τραυματίστηκε σοβαρά και άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά» στο περιστατικό, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος επιβεβαίωσε πως σκότωσε συνολικά «10 τρομοκράτες», ενώ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις αεροπορικές επιδρομές του.

Άλλοι 8 επιτιθέμενοι κατάφεραν να οπισθοχωρήσουν μέσα στο τούνελ. «Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη και τα στρατεύματα συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους για να τους εντοπίσουν και να τους εξουδετερώσουν», συμπλήρωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με τον Ντορόν Καντός, δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού δικτύου του ισραηλινού στρατού, πρόκειται για μια «ασυνήθιστη» επίθεση από την έναρξη του πολέμου.

«Στόχος η απαγωγή στρατιωτών»

Είχε ως στόχο την απαγωγή στρατιωτών, την ώρα που μια πρόταση συμφωνίας βρίσκεται στο τραπέζι μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου και μια εκεχειρία στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε το δίκτυο 12 της ισραηλινής τηλεόρασης.

Σε μία ανακοίνωση, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, έκαναν λόγο για «μία επιδρομή που διεξήχθη σήμερα το πρωί» από μαχητές τους «εναντίον μιας εχθρικής θέσης, η εγκατάσταση της οποίας έγινε πρόσφατα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Χαν Γιούνις», επιβεβαιώνεται στην ανακοίνωση.

Με τη συνδρομή όλμων, οι μαχητές «επιτέθηκαν εναντίον της θέσης και στοχοθέτησαν άρματα μάχης (…), κατοικίες όπου μέλη των κατοχικών δυνάμεων (Ισραηλινοί στρατιώτες) είχαν οχυρωθεί», εξηγεί η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, η οποία ισχυρίζεται πως σκότωσε έναν «αρχηγό άρματος μάχης».

Υποστήριξε πως ένας από τους μαχητές της «ανατινάχθηκε εν μέσω Ισραηλινών στρατιωτών», «προκαλώντας νεκρούς και τραυματίες», χωρίς να κάνει λόγο για απώλειες στις τάξεις της.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένας εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού διέψευσε τους τελευταίους ισχυρισμούς, ιδίως για την επίθεση αυτοκτονίας και κάθε απόπειρα απαγωγής στρατιωτικών του.