Κόστα Ρίκα: Πιάστηκε σπάνιος «πορτοκαλί» καρχαρίας με τρομακτικά μάτια - Άφωνοι οι ψαράδες

Αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο θέαμα ήρθαν κάποιοι ψαράδες στην Κόστα Ρίκα, όταν ψάρεψαν έναν… πορτοκαλί καρχαρία, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως το συγκεκριμένο είδος καρχαρία «συλλαμβάνεται» από αλιείς για πρώτη φορά.

Ο καρχαρίας, μήκους 1,80 μέτρων, έφερε πολύ διαφορετικό χρώμα από το σύνηθες, εξαιτίας μιας σπάνιας πάθησης μελάγχρωσης που προκαλεί υπερβολικές κίτρινες ή χρυσές αποχρώσεις στο δέρμα, τα λέπια ή τη γούνα των ζώων.

Ενώ το «ξανθό» χρώμα έχει παρατηρηθεί σε λίγα είδη ψαριών, δεν έχει ποτέ πριν τεκμηριωθεί σε χονδριχθύες, μια ομάδα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και καρχαρίες. Επίσης, ο συγκεκριμένος καρχαρίας εμφάνιζε αλμπινισμό, γεγονός που εξηγεί τα εντυπωσιακά λευκά μάτια του.

«Η ανακάλυψη ενός τέτοιου καρχαρία εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη γενετική και την προσαρμοστικότητα του είδους», αναφέρει σχετική μελέτη. Με βάση το μέγεθος του καρχαρία, ερευνητές από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ασυνήθιστο χρώμα του δεν φαίνεται να επηρεάζει την επιβίωσή του.

Σπάνιο το «πορτοκαλί» χρώμα στους χονδριχθύες Facebook

Το «ξανθό» χρώμα θεωρείται εξαιρετικά σπάνιος σε όλο το ζωικό βασίλειο. Έχει καταγραφεί σε μερικά είδη ψαριών, ερπετών και πτηνών, αλλά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα παραμένουν περιορισμένα. Επειδή αυτός ο χρωματισμός κάνει τα ζώα πιο ορατά, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι συχνά μειώνει τα ποσοστά επιβίωσης στην άγρια φύση.

Από την άλλη, ο αλμπινισμός, αν και ελαφρώς πιο γνωστή πάθηση, είναι επίσης κάτι το ασυνήθιστο σε πολλά ζώα και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές προκλήσεις για όσα τον εμφανίζουν.

Για αυτόν τον λόγο, το γεγονός ότι ένας καρχαρίας, που εμφάνιζε τόσο «ξανθό» χρώμα όσο και αλμπινισμό, επέζησε μέχρι την ενηλικίωση καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης