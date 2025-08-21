Το απαγορευμένο κεφάλαιο της Βίβλου για τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει πώς συνέβη

Επιστήμονες που πριν από λίγο καιρό υποστήριξαν με στοιχεία την ύπαρξη του Αδάμ και της Εύας πριν από 200.000 χρόνια, τώρα στρέφουν την προσοχή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χριστιανικής πίστης: τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το λεγόμενο Ευαγγέλιο του Νικόδημου, γνωστό και ως «Πράξεις του Πιλάτου». Το κείμενο αυτό, όπως αναφέρει η βρετανική Mirror, που δεν περιλαμβάνεται στη Βίβλο, προκαλεί έντονες διαμάχες ανάμεσα σε θεολόγους και ερευνητές. Αν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του, θα μπορούσε να ρίξει φως σε κρίσιμες στιγμές της Σταύρωσης και της Ανάστασης.

Σύμφωνα με το ευαγγέλιο αυτό, η αφήγηση γίνεται μέσα από τον Νικόδημο, τον Ιουδαίο άρχοντα που παρουσιάζεται ως κρυφός μαθητής του Χριστού στο κατά Ιωάννην. Εκεί εμφανίζεται και μια μορφή που απουσιάζει από τα κανονικά Ευαγγέλια: ο Ρωμαίος εκατόνταρχος Λογγίνος.

Ο Λογγίνος φέρεται να είναι ο στρατιώτης που λόγχισε την πλευρά του Ιησού κατά τη Σταύρωση, τη στιγμή που –σύμφωνα με την παράδοση– ανέκτησε την όρασή του όταν τον άγγιξαν αίμα και ύδωρ που ανέβλυσαν από το σώμα του Χριστού. Σε άλλη εκδοχή, παρουσιάζεται να φυλάει τον τάφο, να απορρίπτει δωροδοκία από τις ιουδαϊκές αρχές και να ομολογεί ότι «αληθώς Υιός Θεού ήτο ούτος», έπειτα από τον σεισμό που ακολούθησε τον θάνατο του Ιησού.

Η γνησιότητα του κειμένου, ωστόσο, αμφισβητείται. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν γράφτηκε από τον ίδιο τον Νικόδημο αλλά από ανώνυμο συγγραφέα, αρκετούς αιώνες αργότερα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το κείμενο δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στην Αγία Γραφή.

Παρά τα ερωτήματα, η μορφή του Λογγίνου τιμάται διαχρονικά από τους πιστούς. Μάλιστα, η μνήμη του ως μάρτυρα διασώζεται μέχρι σήμερα, ενώ το άγαλμά του δεσπόζει σε περίοπτη θέση κάτω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.