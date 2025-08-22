ΗΠΑ: Τη διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» διέταξε δικαστής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ξενάγηση στη δομή κράτησης μεταναστών.

Η πρόεδρος δικαστηρίου στη Φλόριντα απαγόρευσε χθες Πέμπτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και στις πολιτειακές αρχές να οδηγήσουν άλλους μετανάστες σε κέντρο κράτησης που έχει γίνει γνωστό με την ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και ακόμη να αποσύρουν εντός 60 ημερών διάφορα είδη εξοπλισμού, ενόψει του οριστικού κλεισίματός του.

Αμέσως μετά την απόφαση, οι αρχές στη Φλόριντα ανακοίνωσαν πως άσκησαν έφεση.

Το κέντρο κράτησης στήθηκε σε χρόνο «ρεκόρ» τον Ιούνιο, σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο μέσα στους έλη Έβεργκλεϊντς.

Τοπικοί αξιωματούχοι κι ο Λευκός Οίκος το βάφτισαν «Αλκατράζ με αλιγάτορες», παραπέμποντας στη διαβόητη φυλακή στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο που ο πρόεδρος Τραμπ θέλει εξάλλου να ξανανοίξει.

Φωτ. Αρχείου - Εργάτες τοποθετούν πινακίδα με την ένδειξη «Alligator Alcatraz» στην είσοδο του νέου κέντρου κράτησης μεταναστών στο κέντρο εκπαίδευσης και μετάβασης Dade-Collier, την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025, στο Ochopee της Φλόριντα. (AP Photo/Rebecca Blackwell) AP

Στο κέντρο κράτησης στη Φλόριντα προβλεπόταν να υπάρχουν 3.000 θέσεις, με βάση δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Ωστόσο η δημιουργία του κέντρου αυτού πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις από πλευράς τόσο οργανώσεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος –τα Έβεργκλεϊντς είναι προστατευόμενη περιοχή– όσο και από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η απόφαση που πήρε χθες η δικαστής Κάθλιν Ουίλιαμς ακολούθησε διαδικασία με πρωτοβουλία δυο οικολογικών οργανώσεων –της Friends of the Everglades («Φίλοι των Έβεργκλεϊντς») και της Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα»)–, που θεωρούν πως το κέντρο κράτησης απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των ελών γύρω του και κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Απόσυρση εντός 60 ημερών

Στις αρχές Αυγούστου, η ίδια δικαστής είχε διατάξει να ανασταλεί προσωρινά οποιοδήποτε νέο κατασκευαστικό έργο στο κέντρο αυτό.

Αυτή τη φορά, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και στην πολιτεία της Φλόριντας, όπου κυβερνά ο ρεπουμπλικάνος Ρον ντε Σάντις, να αποσύρουν εντός 60 ημερών όλες τις περιφράξεις που έχουν τοποθετηθεί για να λειτουργήσει το κέντρο, τα συστήματα φωτισμού, τις γεννήτριες και τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και υδάτων υπονόμων.

Ακόμη, απαγόρευσε να «μεταχθεί οποιοσδήποτε νέος κρατούμενος που δεν βρισκόταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή αυτή».

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχει μετατραπεί σ’ ένα από τα σύμβολα της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα.

Πολλοί μετανάστες που κρατήθηκαν εκεί κατήγγειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συνθήκες που βρήκαν ήταν φρικτές.

«Ούτε ζώο δεν θα άντεχε να το μεταχειρίζονται έτσι. Είναι βασανιστήριο», είπε ο Λουίς Γκονσάλες, που μίλησε στο AFP τηλεφωνικά από το κέντρο αυτό, εξηγώντας πως μοιράζεται κελί το οποίο σπανίως καθαρίζεται με άλλους τριάντα ανθρώπους, με θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα και πολικές τη νύχτα και κουνούπια πανταχού παρόντα.

Διαβάστε επίσης