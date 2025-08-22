ΗΠΑ: Τη διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» διέταξε δικαστής

Η δομή κράτησης μεταναστών στα έλη Έβεργκλεϊντς αποτελεί σύμβολο της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα.

Newsbomb

ΗΠΑ: Τη διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» διέταξε δικαστής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ξενάγηση στη δομή κράτησης μεταναστών. 

Λευκός Οίκος
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρόεδρος δικαστηρίου στη Φλόριντα απαγόρευσε χθες Πέμπτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και στις πολιτειακές αρχές να οδηγήσουν άλλους μετανάστες σε κέντρο κράτησης που έχει γίνει γνωστό με την ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και ακόμη να αποσύρουν εντός 60 ημερών διάφορα είδη εξοπλισμού, ενόψει του οριστικού κλεισίματός του.

Αμέσως μετά την απόφαση, οι αρχές στη Φλόριντα ανακοίνωσαν πως άσκησαν έφεση.

Το κέντρο κράτησης στήθηκε σε χρόνο «ρεκόρ» τον Ιούνιο, σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο μέσα στους έλη Έβεργκλεϊντς.

Τοπικοί αξιωματούχοι κι ο Λευκός Οίκος το βάφτισαν «Αλκατράζ με αλιγάτορες», παραπέμποντας στη διαβόητη φυλακή στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο που ο πρόεδρος Τραμπ θέλει εξάλλου να ξανανοίξει.

αλκατραζ αλιγατορες

Φωτ. Αρχείου - Εργάτες τοποθετούν πινακίδα με την ένδειξη «Alligator Alcatraz» στην είσοδο του νέου κέντρου κράτησης μεταναστών στο κέντρο εκπαίδευσης και μετάβασης Dade-Collier, την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025, στο Ochopee της Φλόριντα. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

AP

Στο κέντρο κράτησης στη Φλόριντα προβλεπόταν να υπάρχουν 3.000 θέσεις, με βάση δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Ωστόσο η δημιουργία του κέντρου αυτού πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις από πλευράς τόσο οργανώσεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος –τα Έβεργκλεϊντς είναι προστατευόμενη περιοχή– όσο και από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η απόφαση που πήρε χθες η δικαστής Κάθλιν Ουίλιαμς ακολούθησε διαδικασία με πρωτοβουλία δυο οικολογικών οργανώσεων –της Friends of the Everglades («Φίλοι των Έβεργκλεϊντς») και της Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα»)–, που θεωρούν πως το κέντρο κράτησης απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των ελών γύρω του και κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Απόσυρση εντός 60 ημερών

Στις αρχές Αυγούστου, η ίδια δικαστής είχε διατάξει να ανασταλεί προσωρινά οποιοδήποτε νέο κατασκευαστικό έργο στο κέντρο αυτό.

Αυτή τη φορά, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ και στην πολιτεία της Φλόριντας, όπου κυβερνά ο ρεπουμπλικάνος Ρον ντε Σάντις, να αποσύρουν εντός 60 ημερών όλες τις περιφράξεις που έχουν τοποθετηθεί για να λειτουργήσει το κέντρο, τα συστήματα φωτισμού, τις γεννήτριες και τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και υδάτων υπονόμων.

Ακόμη, απαγόρευσε να «μεταχθεί οποιοσδήποτε νέος κρατούμενος που δεν βρισκόταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή αυτή».

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχει μετατραπεί σ’ ένα από τα σύμβολα της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα.

Πολλοί μετανάστες που κρατήθηκαν εκεί κατήγγειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συνθήκες που βρήκαν ήταν φρικτές.

«Ούτε ζώο δεν θα άντεχε να το μεταχειρίζονται έτσι. Είναι βασανιστήριο», είπε ο Λουίς Γκονσάλες, που μίλησε στο AFP τηλεφωνικά από το κέντρο αυτό, εξηγώντας πως μοιράζεται κελί το οποίο σπανίως καθαρίζεται με άλλους τριάντα ανθρώπους, με θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα και πολικές τη νύχτα και κουνούπια πανταχού παρόντα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μερομήνια: Με περισσότερες βροχές και χιόνι ο χειμώνας - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα

08:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τη διάλυση του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» διέταξε δικαστής

08:36TRAVEL

Θηλιά: Μια καταπράσινη κουκίδα στο Ιόνιο με καταγάλανα νερά και εύκολη πρόσβαση

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Η αόρατη απειλή των πυρκαγιών: Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία οι αυξημένες εκπομπές όζοντος

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Από τις ύβρεις στους πανηγυρισμούς: Η στροφή Ερντογάν απέναντι στον Μακρόν

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H McLaren πουλά τρία αγωνιστικά πριν καν αποκαλυφθούν!

08:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρυπτονομίσματα: Μπαίνει σε τάξη το χάος – Αυστηροί όροι και φόρος 15% στα κέρδη

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: «Σκοπός μου δεν ήταν να τη σκοτώσω» - Τι θα πει στην απολογία του ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

07:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Βοήθησε να αυξηθούν οι απιδινωτές στην Ελλάδα, «έσβησε» σε παραλία που δεν είχε

07:44ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan: Το νέο Qashqai e-POWER κάλυψε 1.347 χιλιόμετρα με ένα ρεζερβουάρ!

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ανυποχώρητος για το Ντονμπάς και τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ - Πού ασκεί βέτο και πού κάνει πίσω

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Χαλκ Χόγκαν: Ίσως ο θάνατός του οφείλεται σε ιατρικό λάθος - Τι αμφισβητεί η κόρη του

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παγκόσμια άνοδος ηλεκτρικών πλην ΗΠΑ

07:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Γιατί δεν συμφέρει μετά τα 40 έτη εργασίας - Παραδείγματα

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Προ των πυλών η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας – Τι θα γίνει με τους ομήρους - Το «παράθυρο Νετανιάχου» για εκεχειρία

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA ranking: Μειώθηκε η απόσταση από Τσεχία, πλησίασαν Νορβηγία και Πολωνία

06:57LIFESTYLE

Η αποκάλυψη της Έλενας Κρεμλίδου για τον χωρισμό της: «Είμαι μόνη μου από τον Ιανουάριο»

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Οι απαντήσεις που δεν έδωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

08:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

07:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη: Γιατί δεν συμφέρει μετά τα 40 έτη εργασίας - Παραδείγματα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

06:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά τη συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα: Τι είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ενδεχόμενο νέου κόμματος

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ανυποχώρητος για το Ντονμπάς και τη μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ - Πού ασκεί βέτο και πού κάνει πίσω

07:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Βοήθησε να αυξηθούν οι απιδινωτές στην Ελλάδα, «έσβησε» σε παραλία που δεν είχε

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Κύθηρα: Ο καπετάν Σπύρος που έσωσε δεκάδες εγκλωβισμένους στη φωτιά

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις και «έκπληξη» με το επίδομα των 250 ευρώ - Τι μένει εκτός

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζει μήνυση στην οικογένειά του - «Ήθελαν να τον αποδυναμώσουν»

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: «Σκοπός μου δεν ήταν να τη σκοτώσω» - Τι θα πει στην απολογία του ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο «γροθιά» στο στομάχι: Πώς βλέπει ένας σχιζοφρενής τον κόσμο

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις κι όλα τα γκολ

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κορύφωση του καύσωνα σήμερα - Πού θα χτυπήσουν τα 40άρια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Από τις ύβρεις στους πανηγυρισμούς: Η στροφή Ερντογάν απέναντι στον Μακρόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ