Spiderman: Σε δημοπρασία η στολή του Tobey Maguire – Πόσο θα κοστίσει

«Οργιάζουν» οι φήμες που θέλουν τον Tobey Maguire και τον Andrew Garfield να επιστρέφουν στο ρόλο του Spiderman για την ταινία Avengers: Secret Wars.

Τώρα, μία νέα είδηση κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου και αφορά τον πρώτο –και για πολλούς καλύτερο– “Spidey” του κινηματογράφου.

Η στολή Spiderman του Tobey Maguire από τη δεύτερη ταινία αναμένεται να μπει σε δημοπρασία προς πώληση. Η φορεσιά του ηθοποιού αναμένεται να πουληθεί σε δημοπρασία από 100.000 έως και 200.000 δολάρια, σύμφωνα με το Propstoreauction.

Η δημοπρασία θα ξεκινήσει την 4η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες.