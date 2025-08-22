Spiderman: Σε δημοπρασία η στολή του Tobey Maguire – Πόσο θα κοστίσει
Πότε θα αρχίσει η δημοπρασία για την εμβληματική στολή Spiderman
«Οργιάζουν» οι φήμες που θέλουν τον Tobey Maguire και τον Andrew Garfield να επιστρέφουν στο ρόλο του Spiderman για την ταινία Avengers: Secret Wars.
Τώρα, μία νέα είδηση κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου και αφορά τον πρώτο –και για πολλούς καλύτερο– “Spidey” του κινηματογράφου.
Η στολή Spiderman του Tobey Maguire από τη δεύτερη ταινία αναμένεται να μπει σε δημοπρασία προς πώληση. Η φορεσιά του ηθοποιού αναμένεται να πουληθεί σε δημοπρασία από 100.000 έως και 200.000 δολάρια, σύμφωνα με το Propstoreauction.
Η δημοπρασία θα ξεκινήσει την 4η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
