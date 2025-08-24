Γιατρός «πέθανε» και «είδε την κόλαση»: Τι είδε στη «άλλη πλευρά» του τούνελ

Ένας γιατρός από τις ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πέθανε και επέστρεψε στη ζωή, μίλησε για την συγκλονιστική εμπειρία του και πώς όλα άλλαξαν για εκείνον μετά την ανάνηψή του.

Οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο δεν είναι καινούργιες, καθώς άνθρωποι ανά τους αιώνες έχουν βιώσει καταστάσεις όπου η ζωή και ο θάνατος φαίνονται να συναντιούνται. Ωστόσο, λίγοι περιγράφουν λεπτομερώς όσα βίωσαν και είναι πεπεισμένοι ότι ήρθαν κοντά στο «άλλο πλευρό».

Ο Dr. Rajiv Parti, επικεφαλής αναισθησιολόγος στο Bakersfield Heart Hospital στην Καλιφόρνια, είχε την καρδιά του να σταματά κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης για καρκίνο του προστάτη το 2008, όταν ήταν 51 ετών.

Μιλώντας στο κανάλι του στο YouTube, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες την εμπειρία του: «Άκουσα ουρλιαχτά πόνου και αγωνίας. Με τράβηξε κάτι σαν κινούμενος διάδρομος προς την άκρη ενός φλεγόμενου φαραγγιού. Καπνός γέμιζε τα ρουθούνια μου, με μια φρικτή μυρωδιά καμένου σώματος. Τότε κατάλαβα ότι ήμουν στην άκρη της κόλασης».

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μια φωνή τον καταδίκασε για τον «υλιστικό» τρόπο ζωής του. Στη συνέχεια, δύο άγγελοι της Βίβλου, ο Μιχαήλ και ο Ραφαήλ, τον οδήγησαν μέσα σε ένα τούνελ, προκαλώντας σύγχυση στον Parti, ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του Ινδουιστή.

Λίγο αργότερα, συνάντησε τον Θεό και παρακολούθησε μια ανασκόπηση της ζωής του, βλέποντας όλα τα καλά και τα κακά του έργα και την επίδρασή τους στους άλλους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον John Burke, που μίλησε για την εμπειρία του Parti σε βίντεο του YouTube, «Ο Rajiv, παρά το ότι είναι Ινδουιστής, συνάντησε τον ίδιο Θεό του φωτός και η ανασκόπηση της ζωής του ήταν η ίδια. Σε μια στιγμή ρώτησε τον Θεό, ‘Ποιος είσαι Κύριε;’ και εμφανίστηκε ένας άνδρας με ρόμπα και χρυσή ζώνη, λέγοντας: ‘Είμαι ο Ιησούς, ο σωτήρας σου’».

Μετά την ανάνηψή του, ο Dr. Parti αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή του, αφήνοντας τη θέση του επικεφαλής αναισθησιολόγου. Στο κανάλι του στο YouTube δήλωσε: «Όταν ανακοίνωσα στους συναδέλφους μου ότι ήθελα να παραιτηθώ… σοκαρίστηκαν. Αλλά ένιωσα την ανάγκη να ακολουθήσω τον σκοπό της ψυχής μου. Η καρδιά μου, το θείο φως μέσα μου, με κάλεσαν να βοηθήσω ανθρώπους με ασθένειες της ψυχής, να τους καθοδηγήσω να βρουν τον σκοπό της ζωής, που είναι η ειρήνη, η αγάπη και η χαρά».

Η εμπειρία αυτή άλλαξε ολοκληρωτικά την αντίληψή του για τη ζωή και τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, οδηγώντας τον σε μια νέα πορεία αφιερωμένη στη θεραπεία της ψυχής και την πνευματική ανάπτυξη.