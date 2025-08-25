Συναγερμός στο Βιετνάμ για τον τυφώνα Κατζίκι: 325.000 κάτοικοι αφήνουν τα σπίτια τους

Ο Κατζίκι, ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει το Βιετνάμ φέτος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, στον Κόλπο του Τονκίν, όπου προκαλεί κύματα ύψους ως και 9,5 μέτρων

Συναγερμός στο Βιετνάμ για τον τυφώνα Κατζίκι: 325.000 κάτοικοι αφήνουν τα σπίτια τους
Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι ετοιμάζονται να απομακρυνθούν από παραθαλάσσιες περιοχές του Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας Κατζίκι πλησιάζει απειλητικά το κεντρικό τμήμα της χώρας της Ασίας, με ανέμους σχεδόν 160 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο Κατζίκι, ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει το Βιετνάμ φέτος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη θάλασσα, στον Κόλπο του Τονκίν, όπου προκαλεί κύματα ύψους ως και 9,5 μέτρων.

Ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει πάνω από το έδαφος περί τις 13:00 (τοπική ώρα, στις 09:00 ώρα Ελλάδας) με ανέμους ταχύτητας 157 χιλιομέτρων ανά ώρα, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο υδρομετεωρολογικών προβλέψεων του Βιετνάμ.

«Ξεσπιτώνονται» πάνω από 300.000 πολίτες

Κάπου 325.000 πολίτες σε πέντε παραθαλάσσιες επαρχίες αναμενόταν να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να τους βρουν προσωρινά καταφύγιο σε σχολεία και διάφορα άλλα δημόσια κτίρια, γνωστοποίησαν οι αρχές.

Το κέντρο της Βιν, παραθαλάσσιας πόλης στο κεντρικό τμήμα της χώρας, πλημμύρισε τη νύχτα.

Το πρωί, οι δρόμοι ήταν σχεδόν εντελώς άδειοι και τα περισσότερα καταστήματα και εστιατόρια είχαν κλείσει. Έμποροι και κάτοικοι είχαν τοποθετήσει σάκους με άμμο για να προστατεύουν τις επιχειρήσεις ή τα σπίτια τους.

Το ξημέρωμα, σχεδόν 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή, δυο εθνικά αεροδρόμια έκλεισαν και όλα τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στην πορεία του τυφώνα έλαβαν εντολή να επιστρέψουν στα λιμάνια.

Ακυρώσεις πτήσεων

Πάντως, το ακραίο καιρικό φαινόμενο αναμένεται πως θα χάσει μεγάλο μέρος της έντασής του αφού φτάσει πάνω από το έδαφος.

Πάνω από δέκα πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν χθες, ενώ στο νησί Χαϊνάν, στην Κίνα, οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 20.000 κατοίκους καθώς ο τυφώνας πέρναγε από τις νότιες ακτές.

Στο Βιετνάμ, πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχτηκαν αγνοούμενοι εξαιτίας φυσικών καταστροφών κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά μηνών του 2025, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Γεωργίας. Η ζημία για την εθνική οικονομία υπολογίζεται πως ξεπέρασε τα 21 εκατομμύρια δολάρια.

Η χώρα υπέστη ζημία ύψους 3,3 δισεκ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν το έπληξε ο ισχυρός τυφώνας Γιάγκι, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στον βορρά κι αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς.

