Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν την ημερομηνία που η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας θα εκραγεί

Η γιγάντια μαύρη τρύπα Τοξότης Α*, με διάμετρο περίπου 24 εκατομμύρια χιλιόμετρα, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε αδράνεια. Ωστόσο, η ηρεμία της δεν θα διαρκέσει για πάντα, αφού οι επιστήμονες προβλέπουν την αφύπνισή της.

Οι μαύρες τρύπες σχηματίζονται από την κατάρρευση τεράστιων άστρων. Όταν αρχίσουν να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες αερίου και σκόνης, δημιουργούν ισχυρούς δίσκους συσσώρευσης και εκπέμπουν ακτινοβολία σε οπτικό, υπεριώδες και ακτίνες Χ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr