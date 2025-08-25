Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν την ημερομηνία που η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας θα εκραγεί

Η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα Τοξότης Α*, με μάζα 4,3 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο, είναι σήμερα αδρανής. Οι επιστήμονες όμως εκτιμούν πως σε 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια θα ξυπνήσει, αλλάζοντας ριζικά τον Γαλαξία μας.

Newsbomb

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν την ημερομηνία που η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας θα εκραγεί
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η γιγάντια μαύρη τρύπα Τοξότης Α*, με διάμετρο περίπου 24 εκατομμύρια χιλιόμετρα, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε αδράνεια. Ωστόσο, η ηρεμία της δεν θα διαρκέσει για πάντα, αφού οι επιστήμονες προβλέπουν την αφύπνισή της.

Οι μαύρες τρύπες σχηματίζονται από την κατάρρευση τεράστιων άστρων. Όταν αρχίσουν να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες αερίου και σκόνης, δημιουργούν ισχυρούς δίσκους συσσώρευσης και εκπέμπουν ακτινοβολία σε οπτικό, υπεριώδες και ακτίνες Χ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56ΕΛΛΑΔΑ

Με μέτρο και ουσία: Το κρασί γίνεται κομμάτι της ζωής μας όταν το απολαμβάνουμε συνειδητά

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης: Δεν είναι στις προθέσεις μας η αλλαγή εκλογικού νόμου

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε παρέες στα Καμένα Βούρλα: Χτυπήθηκαν και όσοι προσπάθησαν να τους χωρίσουν - 4 τραυματίες στο νοσοκομείο

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους» - Πότε θα γίνει η κηδεία της

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από 15 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Θα είσαι ο ανεπανάληπτος δάσκαλος» - Το «αντίο» της Νατάσας Ράγιου

11:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurobasket 2025: Ποιες ομάδες είναι φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης

11:14TRAVEL

Son-tra marina: Αυτή είναι η λύση για οικονομικές διακοπές στη... «Σαντορίνη»

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

11:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποιος είδε τον Μεντβέντεφ και δεν τον φοβήθηκε: Έκανε χίλια κομμάτια την ρακέτα του μετά από ήττα στο U.S Open

10:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Απάτη με «εργαζόμενες καθαριότητας» στο Facebook - Άρπαξαν από θύμα 50.000 ευρώ

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

10:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλμα στο κενό από το μπαλκόνι για να γλιτώσει – Τραυματίστηκε διαρρήκτης στα Πατήσια

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στα ανατολικά των Νήσων Κουρίλων

10:31LIFESTYLE

Claudia Schiffer: Έγινε 55 ετών και το γιορτάζει στην Ελλάδα

10:30LIFESTYLE

Ο Maxwell Caulfield θυμάται το «Grease 2» και τη Michelle Pfeiffer: «Εκείνη απογειώθηκε μετά, εγώ βούλιαξα»

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν την ημερομηνία που η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας θα εκραγεί και θα δημιουργήσει ζωή (vid)

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

10:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικός εκφοβισμός και social media: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός για την ψυχική υγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

11:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από 15 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

08:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Συνεχίζει να προκαλεί ο δολοφόνος της 36χρονης - «Αυτή φταίει»

11:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποιος είδε τον Μεντβέντεφ και δεν τον φοβήθηκε: Έκανε χίλια κομμάτια την ρακέτα του μετά από ήττα στο U.S Open

10:11LIFESTYLE

Η Αναστασία με μπικίνι στην Πάρο: Απολαμβάνει μασάζ στην παραλία η τραγουδίστρια - Δείτε βίντεο

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Οδηγός και επιβάτης εγκατέλειψαν το όχημα

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά: Τι ώρα πληρώνονται σήμερα οι συνταξιούχοι

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλμα στο κενό από το μπαλκόνι για να γλιτώσει – Τραυματίστηκε διαρρήκτης στα Πατήσια

10:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό: Απάτη με «εργαζόμενες καθαριότητας» στο Facebook - Άρπαξαν από θύμα 50.000 ευρώ

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από το λιμάνι του Πειραιά

09:44ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος το παραδοσιακό ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα - Τι θα το αντικαταστήσει

07:06ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το σύνθημα «δώσε 13η σύνταξη να σωθούμε», ο Τσίπρας που τους έκανε άνω - κάτω στην κεντροαριστερά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκπλήξεις, τα ζόρια της Intracom Telecom, η γάτα, το ποντίκι και η ΕΧΑΕ και τα ΚΑΕ, το φούσκωμα δαπανών-αποσβέσεων και η Deloitte

09:38LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε πει για τη συμμετοχή της στη σειρά «Καληνύχτα μαμά» όταν ήταν μόλις 12 ετών

20:46WHAT THE FACT

Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Καταργείται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις - Τι αυξήσεις θα πάρουν οι 670.000 συνταξιούχοι

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Άγριος καυγάς Λαβρόφ με δημοσιογράφο του NBC: «Σκοτώσατε 50.000 αμάχους» -«Να είστε έντιμη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ