«Όχι» ΠΑΣΟΚ στη διακομματική της Νέας Δημοκρατίας για το αγροτικό

Στην απόφαση να καταψηφίσει την περίσταση της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, κατέληξε το ΠΑΣΟΚ, ύστερα από την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συζήτηση που ακολούθησε στην ΚΟΕΣ.

Όπως είπε συγκεκριμένα: «Είμαστε υπέρ του διαλόγου, εδώ όμως υπάρχουν κάποια ζητήματα: Μας λέει η Νέα Δημοκρατία "ελάτε να συζητήσουμε αλλά έχουμε κλείσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ". Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο πυρήνας της συζήτησης. Το μεγαλύτερο κομμάτι του προβλήματος ξεκινά από εκεί, πως τον αφαιρεί από τον διάλογο; Εδώ έχουμε ένα ακλόνητο επιχείρημα. Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα από τις υπόλοιπες 26 που δεν έχει αναπτυξιακό οργανισμό του πρωτογενούς τομέα».

Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει αύριο στη Βουλή ξεχωριστή πρόταση Εθνικού διαλόγου για το θέμα. «Το ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σε κάθε περίπτωση από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι αν τελικά υπερψηφιστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση διακομματικής επιτροπής, τότε η στάση του ΠΑΣΟΚ ως προς τη συμμετοχή του θα καθοριστεί σε συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος.