Απόκριες 2026: Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα του Τριωδίου και τον εορτασμό της Αποκριάς.

Το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την έναρξη της αποκριάτικης περιόδου, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα γνωστή και ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου.

Η Τσικνοπέμπτη το 2026 θα εορταστεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, το οποίο το 2026 εορτάζεται την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα στις 13 Απριλίου.

