Ισραήλ: Κατεδάφισε κτήρια της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ - Νέες εντολές εκκένωσης στη Γάζα

Οι ισραηλινές αρχές κατεδαφίζουν ένα συγκρότημα της UNRWA, που ανήκει στον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που βοηθά τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Ισραηλινές ομάδες κατεδάφισης εισέβαλλαν σήμερα στην έδρα του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κατέστρεψαν κτήρια της υπηρεσίας, ενώ επιτέθηκαν και σε ένα σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης, μια ενέργεια που χαρακτηρίστηκε ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνοδευόμενοι από τον ισραηλινό στρατό, οι εκσκαφείς κατεδάφισαν μεγάλα κτίρια και άλλες μικρότερες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό του συγκροτήματος της UNRWA.

Οι ισραηλινές αρχές κατεδαφίζουν ένα συγκρότημα τoυ UNRWA, που ανήκει στον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που βοηθά τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. AP

Το συγκρότημα είναι άδειο εδώ και έναν χρόνο, καθώς η Κνεσέτ (κοινοβούλιο του Ισραήλ) έχει απαγορεύσει τις δραστηριότητες της υπηρεσίας στο έδαφος, μια απόφαση που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2024 τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιανουαρίου 2025. «Το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία και η κατάσχεσή του από τις ισραηλινές αρχές έγινε με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

This morning, Israeli authorities are demolishing #UnitedNations property in #EastJerusalem, yet another live-streamed contravention of their obligations under international law. Just months ago, the ICJ reaffirmed that Israel "may not obstruct the functions of UNRWA in the OPT". pic.twitter.com/wqXvKzcKkH — Jonathan Whittall (@_jwhittall) January 20, 2026

Ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της UNRWA, καταδίκασε την ενέργεια, δηλώνοντας ότι ο IDF ανάγκασε τους φρουρούς ασφαλείας του συγκροτήματος να αποχωρήσουν και στη συνέχεια έφεραν τους εκσκαφείς και άρχισαν να κατεδαφίζουν κτίρια.

Οι ισραηλινές αρχές κατεδαφίζουν ένα συγκρότημα τoυ UNRWA, που ανήκει στον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που βοηθά τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. AP

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση εναντίον της UNRWA και των εγκαταστάσεών και επίσης αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς και των προνομίων και της ασυλίας του ΟΗΕ», κατήγγειλε ο Φάουλερ, τονίζοντας ότι «όπως όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το Ισραήλ υποχρεούται να προστατεύει και να σέβεται την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ».

“A new level of open and deliberate defiance of international law, including of the privileges and immunities of the United Nations, by the State of Israel.



Early this morning, Israeli forces stormed the UNRWA Headquarters, a United Nations site, in East Jerusalem.



Bulldozers… pic.twitter.com/mKHg30KG7p — UNRWA (@UNRWA) January 20, 2026

Από την πλευρά τους, εργαζόμενοι της UNRWA επεσήμαναν ότι τα κτίρια που κατεδαφίστηκαν σήμερα χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση βοήθειας για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. «Η σημερινή καταστροφή από την ισραηλινή κατοχή είναι ακόμη ένα μήνυμα προς τον κόσμο ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που μπορεί να κατεδαφίζει το διεθνές δίκαιο και να γλιτώνει», δήλωσε ο Χακάμ Σαχουάν, πρώην επικεφαλής της UNRWA για την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε σε ανάρτησή του στα social media ότι η σημερινή ημέρα είναι «ιστορική» και ότι αποτελεί μια «γιορτή».

Far-right Israeli minister Itamar Ben-Gvir supervised as bulldozers demolished UNRWA’s headquarters in occupied East Jerusalem on Tuesday.



The destruction comes as Israel clamps down on NGOs providing humanitarian aid to Palestinians. pic.twitter.com/Py8tIRqi7i — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 20, 2026

Επίθεση με δακρυγόνα σε σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης

Ισραηλινές δυνάμεις έριξαν, επίσης, δακρυγόνα σε ένα σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ το απόγευμα της Τρίτης, όπου περισσότεροι από 300 νέοι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες παρακολουθούν μαθήματα τεχνολογίας και συγκόλλησης.

Μερικά παιδιά που επέστρεφαν από το σχολείο στο σπίτι τους επηρεάστηκαν από τα δακρυγόνα, ενώ ένας 15χρονος χτυπήθηκε στο μάτι από πλαστική σφαίρα, σύμφωνα με την περιφέρεια της Ιερουσαλήμ της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Αυτό που είδαμε σήμερα είναι το αποκορύφωμα δύο ετών προπαγάνδας και επιθέσεων κατά της UNRWA στην ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Ρόλαντ Φρίντριχ, διευθυντής της UNRWA στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντάς την επίθεση ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου που εγγυάται την προστασία τέτοιων εγκαταστάσεων.

Εντολές εκκένωσης σε δεκάδες οικογένειες Παλαιστίνιων

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης σε δεκάδες οικογένειες Παλαιστινίων στη νότια Λωρίδα της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ κάτοικοι της περιοχής αλλά και η Χαμάς δήλωσαν σήμερα ότι ο στρατός επεκτείνει την περιοχή υπό τον έλεγχό του.

Κάτοικοι της Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις, δήλωσαν ότι έγινε ρίψη φυλλαδίων χθες, Δευτέρα, στις οικογένειες που ζουν σε καταυλισμούς με σκηνές στην περιοχή Αλ-Ρεκέμπ. «Επείγον μήνυμα. Η περιοχή είναι υπό τον έλεγχο των IDF. Πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως», ήταν το μήνυμα στα φυλλάδια, γραμμένα στα αραβικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά, τα οποία έριξε ο στρατός στη συνοικία Αλ-Ρεκέμπ στην πόλη Μπάνι Σουχάιλα.

These saws were thrown at the residents of the city of Khan Yunis, Salah al-Din Street



A merciless criminal Zionist occupation that does not leave the population to live safely



Occupation of a dirty Zionist criminal pic.twitter.com/lgLEzGEUcy — Abdulaziz Mohammed (@abdazizmo7amd) January 19, 2026

Ο Μαχμούντ, κάτοικος από την περιοχή Μπάνι Σουχάιλα, δήλωσε ότι οι εντολές εκκένωσης επηρεάζουν τουλάχιστον 70 οικογένειες, που ζουν στην περιοχή σε σκηνές και σπίτια, κάποια εκ των οποίων μερικώς κατεστραμμένα.

«Εγκαταλείψαμε την περιοχή και μετεγκατασταθήκαμε δυτικά. Ίσως είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που η κατοχή επέκτεινε την κίτρινη γραμμή από τον περασμένο μήνα», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters τηλεφωνικά από τη Χαν Γιούνις, αναφερόμενος στη γραμμή πίσω από την οποία έχει αποσυρθεί το Ισραήλ.

«Κάθε φορά τη μετακινούν 120 με 150 μέτρα εντός του υπό παλαιστινιακό έλεγχο εδάφους, παίρνοντας περισσότερη γη», τόνισε ο Μαχμούντ.

Η Λωρίδα της Γάζας. AP

Ο Ισμαΐλ Αλ-Ταουάμπτα, διευθυντής του γραφείου Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε την περιοχή υπό τον έλεγχό του στην ανατολική Χαν Γιούνις πέντε φορές μετά την εκεχειρία, αναγκάζοντας σε εκτοπισμό τουλάχιστον 9.000 ανθρώπους.

Με βάση τις μελλοντικές φάσεις της εκεχειρίας που δεν έχουν ακόμα καθοριστεί, το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την περαιτέρω απόσυρση του Ισραήλ καθώς και μια διεθνώς υποστηριζόμενη διοίκηση που θα ανοικοδομήσει τη Γάζα.

Περισσότεροι από 460 Παλαιστίνιοι και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με αναφορές, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, τον περασμένο Οκτώβριο. Το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα μετά από επίθεση ενόπλων υπό τη Χαμάς τον Οκτώβριο 2023, που σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών. Η επίθεση του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε 71.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στον θύλακα.